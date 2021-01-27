CHP’li Yeşil: İşverenler işten çıkarma yasağını delmek için yüz kızartıcı suçları kullanıyor

Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, Kod-29 kapsamında işten çıkarılan işçiler konusunda verdiği kanun teklifi üzerine çalışmaları RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali programında açıkladı.

Yeşil, iş kanununda Kod-29 olarak bilinen yasa kapsamında işinden olan işçilerin yaşadığı sorunları ve işten çıkarmalarda gözlenen artışı söyledi:

‘Kamuoyundan edindiğimiz bilgilere göre binlerce insandan bahsediyoruz’

“Hiçbir işveren kendi iş yerinde çalışan kim varsa çıkarmaması gibi bir karar alınıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın genelgesi ile yayınlandı. Yasanın ilgili yerlerini ilan ederek her türlü hak gaspını nasıl yapıyorlarsa işverenlerde bu alışkanlıkla her türlü gaspı yapıyor. Bu bahaneyle 4857 sayılı iş kanununun değişiklik yapılmasıyla ilgili 25. Maddenin ikinci fıkrasında Kod 29 dediği madde ile ilgili işveren istediği yüz kızartıcı suç. Yüz kızartıcı suç hem incitici hem çok farklı kirleten bir noktadır. O insan hem bu acıyı çekiyor hem toplumsal yaşamında olumsuzluklarla karşılaşıyor. Elimizde rakam olarak net bir bilgi yok. Bu yol ile işten çıkarılanları soru önergesi olarak sorduk. Kamuoyundan edindiğimiz bilgilere göre binlerce insandan bahsediyoruz. Özel sektörde bu konu daha çok yaygınlaştı.”

‘Bu toplumsal bir olgu, kişisel ya da bize olan bir menfaat yok’

Yeşil, Meclis’in açılmasıyla birlikte yasa üzerine çalışmaları “Kamuoyu oluşturmak için böyle bir yasa teklifi verdik. Bütün yasalar teklif noktasında verirken gündeme alma noktasında zaman zaman diyalog kuruyoruz. Bırakın o diyalogları, böyle şeyler gelince asla beri yanaşmazlar. Bu toplumsal bir olgu, kişisel ya da bize olan bir menfaat yok. Hepimiz için geçerli olan bir durumdur. Bu arkadaşlarımız alışkanlık haline getirmiş. Basına bunu söyledik sürekli, basın da bunu çok dillendirdi. Meclis yeni açıldı. Arkadaşlarımızla diyalog kurmaya çalıştık. Sayın Grup Başkanvekilimiz Özgür Bey ile de görüştük. Yapabilirsek AK Parti ve diğer siyasi gruplardaki arkadaşlarımızla da konuşma olanağımız olursa böyle bir çabamız olacak” diye aktardı.