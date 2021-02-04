‘Faiz indirimi yılın son çeyreğine kadar gündemde olmayacak’

RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali programında, gıda enflasyonu ve faiz indirimleri konusunda değerlendirmelerde bulunan Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün, gıda fiyatlarının yağ maliyeti ile birlikte yükselebileceğini söyledi. Ürken’e göre bu yükselişin üretici fiyat endeksi (ÜFE) ve tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) gözlenecek. Ekonomist Ürkün, aynı zamanda yılın son çeyreğine kadar Merkez Bankası özelinde faiz indiriminin gündemde olmayacağını söyledi.

‘Ramazan sonrasına kadar gıda fiyatları yükseliş eğilimi devam edebilir’

Ürkün, “Gıda fiyatlarında yukarı eğilim zamanlarda yağın fiyatlarındaki artışla devam edebilir çünkü işlenmiş gıdada ayçiçek yağı temel bir ihtiyaç maddesi. Ayçiçek yağı fiyatlarındaki yükseliş geri dönmedikçe TÜFE’yi de ÜFE’yi de vuracak. Gıda fiyatları kaynaklı bazı mekanizmaların oluşturulması, yapısal ve tarımsal adımların atılması gerekiyor. Bunlar orta-uzun vadede kendini gösterecek olduğu için kısa vadede Ramazan ayı sonrasında da bir süre gıda fiyatları kaynaklı yükseliş eğilimi devam edebilir” dedi.

‘ÜFE tarafına en yüksek katkı yaklaşık 0.7 puan ile gıda ve alkolsüz içkiler’

Ürkün, enflasyonun beklentiler üzerinde gelse de bilinen dahilinde olduğunu “Enflasyon beklentilerin biraz üzerinde ama bilinen şekilde geldi. Aylık bazda yüzde 1.68, yıllık bazda yüzde 15’e yaklaşan bir görünümle karşılaştık. Çekirdek enflasyona baktığımızda orada da yüzde 15.5’e doğru bir yükseliş eğilimi var. Ocak ayına baktığımızda tüketim talebi kaynaklı fiyatlardaki yükseliş eğiliminin devam ettiğini ve tüketici fiyat enflasyonuna yansımalarını görebiliyoruz. ÜFE tarafına en yüksek katkının yaklaşık 0.7 puan civarında gıda ve alkolsüz içkiler tarafından geldiğini gördük. Buna bir de konut fiyatları da etkilemiş. Bir tek enflasyonda eksi rakam giyim tarafında oluşmuş gözüküyor, salgına bağlı kısıtlamaların devamının etkisi” diye anlattı.

‘Faiz indirimi yılın son çeyreğine kadar gündemde olmayacak’

Politika faizinin yabancı yatırımcıya avantaj sunduğunu söyleyen Ürkün, yılın son çeyreğine kadar faiz indiriminin gündemde olmayacağını söyledi:

“Dolar 7.16 civarında. Merkez Bankası özelinde bir faiz indirimi süreci yılın son çeyreğine kadar gündemde olmayacak. Enflasyonda son rakama baktığımızda ve yüzde 15 politika faizi ile karşılaştırdığımızda hala bir reel faiz sunuyoruz. Bu yabancı yatırımcıya bir faiz avantajı sunuyor. Aralık 2019’dan bu yana ilk defa CDS tarafında 300’ün altına indik. Bu gelişmeler Türk lirasına yönelik ilgiyi canlı tutuyor. Yurtdışından para girişi dolar/TL’yi aşağı çekiyor. 200 günlük hareketli ortalamanın altında kaldığı müddetçe kurda aşağı yönelik eğilimin 7.05 e doğru 7 belki de gidebileceğini düşünüyorum.”

‘Borsa endeksi belli direnç seviyelerini geçti’

Ürkün, borsanın yurtdışından olumsuz bir fiyatlama görmediği sürece yeniden yükseliş eğiliminde olduğunu “Borsa tarafında endekste son bir kaç gündür toparlanma eğilimi var, 1465’den gelen yeniden yükseliş eğilimi var. Düzeltmenin oraya gelip oradan tekrar yukarı yönlü devam ettiğini görüyoruz. Yurtdışından olumsuz bir fiyatlama görmediğimiz sürece endeks tarafında görüşüm belli direnç seviyelerini geçtiği yönündedir” diye açıkladı.