HAYTAP: Hayvan hakları yasa teklifi ciddi bir yaptırım getirmiyor

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Ahmet Kemal Şenpolat, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in açıkladığı hayvan hakları yasa teklifini RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendirdi. Şenpolat, geçmiş yasanın etkisizliğini ve toplumda yıllar içinde gelişen farkındalığı açıkladı:

'Kadınlar, çocuklar, engelliler ve yaşlılar üzerinde gördüğümüz şiddetin ilk belirtisi hayvanlar'

“Bu yasa değişikliği teklifi üzerinde HAYTAP olarak 2004 yılından beri uğraşıyoruz. Mevcut eleştirdiğimiz yasa zaten o tarihte çıkmıştı. O tarihten itibaren yasanın ilerleyen yıllarda hiçbir faydasının olmadığı için kağıt üzerinde kalacağını söylemiştik. Maalesef, geçen yıllar bizi haklı gösterdi. Sosyal medya yaygın değildi. Hayvanlar ile ilgili kötü haberler tek tük televizyonda ya da basında çıkabiliyordu. Sosyal medya iyice yaygınlaşınca, Türkiye 'vay arkadaş, biz zavallı hayvanlara ne eziyet yapıyormuşuz' gerçeğiyle karşı karşıya kaldı. Üstüne üstlük eziyet yapıyormuşuz ve bunun cezası da yokmuş. Bunlar halbuki hep oluyordu, toplum şiddete meyilli olarak okuldan ve işten itibaren coğrafya gereği bu şekilde yetişiyor. Sonraki şiddeti kadınlar, çocuklar, engelliler ve yaşlılar üzerinde görüyoruz. Bunun ilk belirtisi hep hayvanlar üzerineydi. Toplum hala bu ilk belirtinin görüldüğü hayvana şiddet yapıldığı yeri görmemezlikten gelmek istiyor.”

‘Kötü muamele eden kişilerin tutuklanması gibi ciddi bir yaptırım gelmiyor’

Şenpolat, HAYTAP’ın yasa değişikliğini gerçekleştirmek üzere kuruluşunu ve yıllar içinde gösterdikleri faaliyetleri “HAYTAP bu yasayı değiştirmek için kurulmuştu. Afişler, görseller, Ankara’da yaptığımız lobicilik çalışmaları, milletvekilleri ve o dönem Başbakan olan Erdoğan’la görüşmeler, sanatçıları işin içine katmalar, gündeme getirme ve televizyon programlarında söyleme ile toplum bir yere geldi. Artık normal vatandaş bile bu yasanın etkisiz olduğunu söylüyor. 15 yıllık süreç içinde gelinen son aşamada, AKP Milletvekili Özlem Zengin’in yapmış olduğu açıklamada gördük ki dağ fare doğuracak. Bu çalışmanın sonrasında evet yasalarda değişiklik yapılıyor ama bizim istemiş olduğumuz, kötü muamele eden kişilerin tutuklanması gibi ciddi bir yaptırım gelmiyor” diye anlattı.

‘Ceza ile insanları eğitemiyoruz ama insanları evcilleştiriyor’

Yasanın etkisiz olduğunu belirten Şenpolat, verilen cezaların etkinliği konusunda “Ceza mahkemelerinin üst sınırdan zaten ceza verme durumu pek olmuyor. En aşağı sınırdan veriliyor. 6 aylık hapis cezası zaten adli para cezasına dönüşecek. Kabahatler kanunundan çıkıyor, onu zaten istiyorduk. Düşünün, hayvana tecavüz ve eziyet eden kişiyi siz görmezden gelip toplum içine salıyorsunuz. Maalesef, ceza ile insanları eğitemiyoruz ama insanları evcilleştiriyor. Bunu da kabul etmemiz lazım. Hayvana eziyet eden, zehirleyen, döven bir insanın ertesi gün basında tutuklandığının görülmesi insanları kolay kolay hayvanlara eziyet ettirtmeyecek, caydıracaktır. Hayvana tecavüz eden bir kişiyi yakaladığınız halde eğer serbest bırakıyorsanız o kişiyi bir öğretmen, servis şöförü, lokantada bir garson olarak görüp onlarla beraber çalışmak istiyorsanız gerçekten bir sıkıntı var. Biz aslında hayvan hakları savunuculuğundan öte toplumdaki ciddi bir yaraya parmak basmak, bu gibi problemi olan insanların da rehabilite edilmesi için uğraşıyoruz. Toplumdaki zayıf halkaların hakkının korunması ile ilgili bir düzenlemedir” dedi.

‘Hayvan dövüştürenleri oynadığı kumarın yarı fiyatına salıp kabahatli diyorsunuz’

Hayvan haklarının kedi ve köpeklerin dışında hayvanları da kapsadığını söyleyen Şenpolat, bu konuda HAYTAP’ın duruşunu “Hayvan hakları dediğimiz kedi ve köpek ile sınırlı değil. Yunus parklarının tamamen kapatılması gerekiyor. Neden hayvanat bahçeleri adı altında hayvanat hapishaneleri ile belediyelerin borca batmasına izin veriyorsunuz? Bırakın özgürce tabiatında yaşasın. Petshoplarda hayvanların satılmasını ve üretilmesini, cins hayvana insanların internetten bu kadar kolay ulaşabilmesini istemiyoruz. Köpek dövüştüren insanlara verdiğiniz ceza son derece komik, adam orada zaten beş bin dolara kumar oynatıyor. Siz yakalıyorsunuz sonra tekrar kendilerine teslim ediyorsunuz. Oynadığı kumarın yarısına adamı salıp kabahatli diyorsunuz” diye dile getirdi.