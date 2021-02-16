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    Seyir Hali

    ‘Aşılamada günlük 500 binlere çıkıldı fakat vatandaşlara gelince 15 binlere düşüldü, sebebi organizasyon bozukluğu’

    Seyir Hali
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    Türkiye’de aşılama sürecini RS FM’de Seyir Hali programına değerlendiren TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Bulut “500 bin gibi bir rakama çıkıldı fakat sonra vatandaşlara geldiğinde 15 binli rakamlara düşülüyor. Bunun temel nedeni organizasyon bozukluğudur. Sağlık çalışanlarına aşı yapmak kolaydır” dedi.

    Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, aşılama sürecini RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendirdi. 

    Sürecin aile sağlık merkezlerinin yükünü arttığını söyleyen Prof. Dr. Bulut, aile hekimlerinin aşı merkezi kurulabileceği görüşünü sunduğunu dile getirdi. Prof. Dr. Bulut, 14-28 gün aralığında bir kapanma gerçekleştirmenin ölüm sayılarını düşüreceğini ve aşının yakalanmasına olanak sunacağı görüşünde.

    ‘Aile sağlığı merkezlerinde personel açığı var, aşının yükü bu merkezlerin üzerinde’

    Prof. Dr. Bulut, aşılama hızındaki düşüşü “500 bin gibi bir rakama çıkıldı fakat sonra vatandaşlara geldiğinde 15 binli rakamlara düşülüyor. Bunun temel nedeni organizasyon bozukluğudur. Sağlık çalışanlarına aşı yapmak kolaydır. Personel kendi içerisinde bu aşıyı hızlıca yapar. Yurttaşlara geldiğinde bu yük aile sağlık merkezlerine yıkılıyor. Aile sağlığı merkezlerinde personel açığı var. Aile sağlığı merkezindeki buzdolabı kapasitesi ve göndereceğiniz günlük aşı miktarı da bellidir. Sağlık Bakanlığı, beş dakikada bir randevu sistemini başlattı. Her vatandaşa aşı yapın, 150 aşıyı bir günde bitirin. Bunun böyle yürümeyeceğini tüm sağlık çalışanları bilir” diye yorumladı.

    ‘Yurttaşın yan etkileri yaşaması durumunda hazırlıklı sistemlerin olması gerekiyor’

    Prof. Dr. Bulut “Yurttaşın anapleksi alerji gibi sorunlar ya da önemli yan etkileri yaşaması durumunda hazırlıklı onu kurtaracak sistemlerin olması gerekiyor. 20-30 dakika yurttaşlarımızın aşı sonrası sağlık merkezini terk etmemesi gerekiyor” dedi.

    ‘Aile hekimlerinden, aşı merkezleri kurulması görüşü geldi’

    Aşı merkezlerinin sağlık çalışanlarını hızlı aşılamadaki etkisini vurgulayan Prof. Dr. Bulut, bu merkezlerin aşılamada sağlayacağı olanakları anlattı:

    “Karekod uygulaması denilen bir sistem var. Vatandaşlarımız girdikçe öğrenecekler, çok kötü bir sistem. Doktorların yardımıyla bile vatandaşlar bir buçuk saatte ancak randevusunu planlayabiliyor. Aile hekimlerinden, aşı merkezleri kurulması görüşü geldi. Büyük hastanelerde 20’ye yakın aşı odası kuruldu. Sağlık çalışanlarına ortalama 300-500 bin aşı böyle yapılabildi. Halbuki Sağlık Bakanı ne demişti? 1-2 milyon aşı yapabiliriz, yanlış bir düşüncedir. Aşı merkezleri kurulabilir ya da bazı tesisler aşı merkezi haline getirilebilir. Büyük sağlık tesislerinde yapıldığı zaman hastane imkanları olduğu için müdahale imkanı olacaktır.”

    ‘Birinci aşamanın bitmesi için 18.8 milyon aşı gerekiyor, elimizde 15 milyonun altında var’

    Prof. Dr. Bulut, aşılamadaki mevcut durumu “350 bin dün yapılmıştı, rapelde (pekiştirme) 1.5 milyona ulaşıldı. 5 milyona rakam yaklaştı. Elimizdeki aşının sadece üçte biri yapılmış demektir. 6.5 milyon aşı değişik serilerden geldiler, aynı lottan gelmedi. Her bir serinin ayrı test edilmesi gerekiyor. O serilerin 14 gün test aşamaları var. Oradan peyderpey verilecek. Aşı çeşitliliği bu yüzden önemlidir. 15 milyonun altında bir aşı var elimizde, halbuki birinci aşamanın bitmesi için 18.8 milyon aşı gerekiyor ilk aşamanın bitmesi için” diye aktardı.

    ‘Erciyes Üniversitesi’nin Haziran’da acil kullanım onayı alabileceğini düşünüyorum’

    Prof. Dr. Bulut, yerli aşının kullanıma geçeceği zaman konusunda “Nisan ayında Faz 3’e geçeceğiz düşünceleri vardı. Aralık’ta Faz 1-2, Nisan’da Faz III çalışmalarını yapıp yerli üretime geçeceğiz düşüncesiydi. Biz bunun Haziran’a hatta sonbahara kalacağını öngördük. Ben Haziran’da Faz 3 çalışmalarının belli verileriyle acil kullanım onayı alabileceklerini düşünüyorum. Özellikle Erciyes Üniversitesi için söylüyorum” dedi.

    ‘14-28 gün stratejik yerlerin açık olması, kalanların devlet desteği ile kapanması gerekiyor’

    Toplumsal bağışıklık yüzde 70 seviyesine gelmeden rahatlama olamayacağını belirten Prof. Dr. Vedat Bulut, 14-28 günlük bir kapanmanın ölüm sayısının düşmesini sağlayacağını ve aşının yakalanmasına olanak tanıyacağını “Türkiye’de yine günlük 100’e yakın vatandaşımızı kaybediyoruz. Günde 7000 bin civarı yeni hastamız var. Bu üreme hızının hala 1’in altına çekilemediğini görüyoruz. Vatandaşlarımız maske, mesafe ve hijyene devam etmeliler. Ankara’da yüzde 6 ya ulaşan aşılama oranı Bitlis’te yüzde 1, bu aralıkta seyrediyor. Bağışıklığı sağlanmış grup yüzde 1 in altında, toplumun yüzde 70 bağışıklığı sağlanmalı ki rahatlayalım. 14-28 gün sağlık ve güvenlik gibi stratejik yerlerin açık olması, kalanların devlet desteği ile kapanması ve bunu yaparken de hareketsiz kalmamaları gerekiyor. Toplumsal hareket azaltılarak ölüm sayıları belki birlere düşürülecektir. Bu sırada aşı da yakalanacaktır” diye anlattı.

    Etiketler:
    kapanma kararı, kapanma, Sokağa çıkma kısıtlaması, Kısıtlama, Karekod, Sağlık Bakanı, Vedat Bulut, Sağlık çalışanı, Sağlık, Türk Tabipleri Birliği (TTB), Aşı, Halka aşılama, toplu aşılama, Aşılama
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