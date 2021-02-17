CHP’li Emir: Dünyada sadece bir aşı ve sadece Sinovac aşısı alan tek ülke Türkiye

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, aşılama sürecini RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendirdi. Emir “Dünyada sadece bir aşı alan ve Sinovac aşısı alanlar içerisinde sadece Sinovac aşısı alan tek ülke Türkiye. Bunları öğrenmek hepimizin hakkıdır. Bir an evvel aşı kaynaklarını çeşitlendirmek zorundayız” dedi.

Önden 200 bin Sinovac aşısının geldiğini ve akıbetlerinin belli olmadığını söyleyen Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Murat Emir, aşı sürecini RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali programında yorumladı. Emir, Sağlık Bakanlığı açıklamalarında şeffaflığın olmadığını ve aşı çeşitliliği olmayan tek ülkenin Türkiye olduğunu söyledi.

‘Sayın Bakanın aşı miktarını artık açıklamayacağını söylemesi bizi şaşırttı’

Türkiye’ye gelmiş Sinovac aşı dozlarının resmi rakamını paylaşan Emir, Sağlık Bakanlığının yaptığı açıklamalar hakkında “Şu ana kadar gelen aşının 13.5 milyon doz olduğunu resmi açıklamayla biliyoruz. Sayın Bakan’ın sonrasında artık açıklamayacağını söylemesi bizi şaşırttı. Açıkladıklarının doğruluğu ve içindeki bilgilerin sarihliği tartışılır ama Sayın Bakan’ın keyfi bir şekilde ‘ihtiyaç duymadıkça açıklamayacağım’ demesi anlaşılır bir şey değil. En nihayetinde kamu görevlisi ve kamu görevi yapıyor. Kendi özel hastanesini yönetmiyor. Dolayısıyla aşının ne kadar, kaç liraya, hangi periyotta geldiği ve nasıl dağıtıldığı son derece önemli ve kamusaldır. Her vatandaşın bunu bilmesi gerekiyor. Biz soruyoruz ama cevaplarını alamıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Bir çeşit aşı kullanarak biz bu pandemiden çıkamayız’

13.5 milyon doz aşının Türkiye’ye yetmeyeceğine dikkat çeken Emir, aşılama sürecindeki sorunlar konusunda “İlk olarak 13.5 milyon doz aşı Türkiye’nin işini görmez. İkincisi, bir çeşit aşı kullanarak biz bu pandemiden çıkamayız. Üçüncüsü de bu aşının bir kısmı flagonlar halinde geliyor, bir kısmı bulk olarak tank şeklinde geliyor. Tank şeklinde gelenin nasıl değerlendirileceği de önemli dolayısıyla buralara baktığınızda bir kargaşa var. Bir de 65 yaş üstünün devreye girmesiyle birlikte özellikle aile sağlığı merkezlerinde büyük sıkıntılar yaşandığını görüyoruz, maalesef” dedi.

‘Dünyada sadece bir aşı alan ve sadece Sinovac aşısı alan tek ülke Türkiye’

Emir, neden sadece tek aşı aldıklarını Sağlık Bakanı’na sorduklarını fakat cevap alamadıklarını belirtti. Türkiye’nin dünyada sadece Sinovac aşısı alan tek ülke olduğunu vurgulayan Emir, aşı kaynaklarının çeşitlendirilmesi gerektiğini “Sadece bir aşı ile yetinmek zorunda kaldılar. Bunun sebebini sürekli soruyoruz. Olasıdır ki daha rahat, fiyatın şeffaf oluşmadığı, arada aracıların daha rahat para kazanabildiği ve bir şekilde bürokratları ve karar alıcıları da ikna edebildiği bir süreç yaşıyor olabiliriz. Tabii, benim bunu ispatlamam mümkün değil ama şunu söyleyebilirim: Dünyada sadece bir aşı alan ve Sinovac aşısı alanlar içerisinde sadece Sinovac aşısı alan tek ülke Türkiye. Bunları öğrenmek hepimizin hakkıdır. Bir an evvel aşı kaynaklarını çeşitlendirmek zorundayız” diye söyledi.

‘200 bin doz Sinovac aşısına ne olduğunu bilmiyoruz’

Emir, aşılama sürecinde 200 bin doz aşıya ne olduğunu bilmediklerini “Süreci şeffaf hale getirmek zorundayız. Özellikle 200 bin doz Sinovac aşısına ne olduğunu bilmiyoruz. Çok önceden aşılamanın başladığını, başka yönden aşı getirildiğini, El altından aşı dağıtıldığını biliyoruz. Sayın Bakan’da bunları reddetmiyor” diye ifade etti.

‘Bu aşı yarışında ipi göğüslemekte kendi aşınızı zamanında üretmektir’

Aşı tedarikinin planlanan tarihten daha geç gerçekleşmesini ‘becerisizlik’ olarak yorumlayan Emir, milli aşının önemini “Bu aşı yarışında ipi göğüslemekte kendi aşınızı zamanında üretmektir. Milli aşıya, teknolojiye ve bilime değer vermektir. Hıfzıssıhhayı tekrar canlandırmaktır. Bu sorunların geldiği belliydi, geliyordu yani” diye vurguladı.