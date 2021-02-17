Kayıt
15:00 17 Şubat 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Seyir Hali

    CHP’li Emir: Dünyada sadece bir aşı ve sadece Sinovac aşısı alan tek ülke Türkiye

    Seyir Hali
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    0 41
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/0c/1043011311_0:0:1200:675_1200x675_80_0_0_72b1fcb6ae23f416622537e87d1f3d12.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/seyir-hali/202102171043830431-chpli-emir-dunyada-sadece-bir-asi-ve-sadece-sinovac-asisi-alan-tek-ulke-turkiye/

    CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, aşılama sürecini RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendirdi. Emir “Dünyada sadece bir aşı alan ve Sinovac aşısı alanlar içerisinde sadece Sinovac aşısı alan tek ülke Türkiye. Bunları öğrenmek hepimizin hakkıdır. Bir an evvel aşı kaynaklarını çeşitlendirmek zorundayız” dedi.

    Önden 200 bin Sinovac aşısının geldiğini ve akıbetlerinin belli olmadığını söyleyen Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Murat Emir, aşı sürecini RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali programında yorumladı. Emir, Sağlık Bakanlığı açıklamalarında şeffaflığın olmadığını ve aşı çeşitliliği olmayan tek ülkenin Türkiye olduğunu söyledi.

    ‘Sayın Bakanın aşı miktarını artık açıklamayacağını söylemesi bizi şaşırttı’

    Türkiye’ye gelmiş Sinovac aşı dozlarının resmi rakamını paylaşan Emir, Sağlık Bakanlığının yaptığı açıklamalar hakkında “Şu ana kadar gelen aşının 13.5 milyon doz olduğunu resmi açıklamayla biliyoruz. Sayın Bakan’ın sonrasında artık açıklamayacağını söylemesi bizi şaşırttı. Açıkladıklarının doğruluğu ve içindeki bilgilerin sarihliği tartışılır ama Sayın Bakan’ın keyfi bir şekilde ‘ihtiyaç duymadıkça açıklamayacağım’ demesi anlaşılır bir şey değil. En nihayetinde kamu görevlisi ve kamu görevi yapıyor. Kendi özel hastanesini yönetmiyor. Dolayısıyla aşının ne kadar, kaç liraya, hangi periyotta geldiği ve nasıl dağıtıldığı son derece önemli ve kamusaldır. Her vatandaşın bunu bilmesi gerekiyor. Biz soruyoruz ama cevaplarını alamıyoruz” ifadelerini kullandı.

    ‘Bir çeşit aşı kullanarak biz bu pandemiden çıkamayız’

    13.5 milyon doz aşının Türkiye’ye yetmeyeceğine dikkat çeken Emir, aşılama sürecindeki sorunlar konusunda “İlk olarak 13.5 milyon doz aşı Türkiye’nin işini görmez. İkincisi, bir çeşit aşı kullanarak biz bu pandemiden çıkamayız. Üçüncüsü de bu aşının bir kısmı flagonlar halinde geliyor, bir kısmı bulk olarak tank şeklinde geliyor. Tank şeklinde gelenin nasıl değerlendirileceği de önemli dolayısıyla buralara baktığınızda bir kargaşa var. Bir de 65 yaş üstünün devreye girmesiyle birlikte özellikle aile sağlığı merkezlerinde büyük sıkıntılar yaşandığını görüyoruz, maalesef” dedi.

    ‘Dünyada sadece bir aşı alan ve sadece Sinovac aşısı alan tek ülke Türkiye’

    Emir, neden sadece tek aşı aldıklarını Sağlık Bakanı’na sorduklarını fakat cevap alamadıklarını belirtti. Türkiye’nin dünyada sadece Sinovac aşısı alan tek ülke olduğunu vurgulayan Emir, aşı kaynaklarının çeşitlendirilmesi gerektiğini “Sadece bir aşı ile yetinmek zorunda kaldılar. Bunun sebebini sürekli soruyoruz. Olasıdır ki daha rahat, fiyatın şeffaf oluşmadığı, arada aracıların daha rahat para kazanabildiği ve bir şekilde bürokratları ve karar alıcıları da ikna edebildiği bir süreç yaşıyor olabiliriz. Tabii, benim bunu ispatlamam mümkün değil ama şunu söyleyebilirim: Dünyada sadece bir aşı alan ve Sinovac aşısı alanlar içerisinde sadece Sinovac aşısı alan tek ülke Türkiye. Bunları öğrenmek hepimizin hakkıdır. Bir an evvel aşı kaynaklarını çeşitlendirmek zorundayız” diye söyledi.

    ‘200 bin doz Sinovac aşısına ne olduğunu bilmiyoruz’

    Emir, aşılama sürecinde 200 bin doz aşıya ne olduğunu bilmediklerini “Süreci şeffaf hale getirmek zorundayız. Özellikle 200 bin doz Sinovac aşısına ne olduğunu bilmiyoruz. Çok önceden aşılamanın başladığını, başka yönden aşı getirildiğini, El altından aşı dağıtıldığını biliyoruz. Sayın Bakan’da bunları reddetmiyor” diye ifade etti.

    ‘Bu aşı yarışında ipi göğüslemekte kendi aşınızı zamanında üretmektir’

    Aşı tedarikinin planlanan tarihten daha geç gerçekleşmesini ‘becerisizlik’ olarak yorumlayan Emir, milli aşının önemini “Bu aşı yarışında ipi göğüslemekte kendi aşınızı zamanında üretmektir. Milli aşıya, teknolojiye ve bilime değer vermektir. Hıfzıssıhhayı tekrar canlandırmaktır. Bu sorunların geldiği belliydi, geliyordu yani” diye vurguladı.

    Etiketler:
    Milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Murat Emir, milli, Kovid-19, Covid-19, koronavirüs tedbirleri, Koronavirüsle mücadele, Koronavirüs, Koronavirüs aşısı, Sağlık Bakanı, Sağlık Bakanlığı, Fahrettin Koca, Aile Sağlığı Merkezleri, toplu aşılama, Aşılama, Aşı, CoronaVac, Sinovac
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Larry'nin başlıca resmi görevleri arasında misafirleri karşılamak, asayişi sağlamak ve farelere savaş açmak bulunuyor
    İngiltere’nin resmi fare avcısı kedi Larry, tam 10 yıldır görevinin başında
    Karikatür
    ABD, Astana görüşmelerine katılmayı reddetti
    İnfografik
    Türkiye'nin nüfus yapısı
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet