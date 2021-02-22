Stratejist Mergen: Gram altın doların düşmesinden etkileniyor, 380 liraya düştüğünde alınabilir

Stratejist Ahmet Mergen “Dolar 6.80-6.90’lara gelirken dünya piyasasında da indi 1160’a, gram altın da geldi 395’e. 380 lira civarında gram altın bence alınabilir. Dünyada altının da gelip gelebileceği yer 1680 dolardır. Ondan sonra tekrar 1850-1900’a doların basıldığı bu ortamda bir zıplama yaşanabilir” dedi.

Altının alınmasının uygun olabileceği aralığı, piyasaları ve petrolün önümüzdeki aylarda seyrini Acar Menkul Değerler şirketinden Stratejist Ahmet Mergen RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali programında yorumladı.

Mergen, BIST100 endeksinin geçtiğimiz aylardaki seyrini şu şekilde anlattı:

“Endeksimiz yaklaşık 985 civarından kalktı. Bir ara 1.000-1060 arası gidip geldikten sonra oralardan yukarı doğru, kopuş o kopuş. 1582 civarına geldik. Burada tabi biraz satış yedik, biraz aşağıya doğru verdiler. Her rüyanın bitişi gibi kısa süreli bir satış vererek uyanın dediler. Uyandık bir baktık kendimizi 1431’de bulmuşuz, neyse ki dışarıda da toparlandık. Son 50 günün maliyeti 1430’lu rakamlardaydı, alıcılar geldi. Alıcılar şimdi yavaş yavaş fiyatları yukarıya doğru ittiriyorlar. BİST100 dediğimiz ana kağıtlar yani Türkiye’nin gövdesi, istihdamı sağlayan sermaye açısından büyük şirketler, ana ve baba şirketleri dediğimiz piyasanın generalleridir. Oralara yabancı sermayeler gelir. Adam 5 milyon dolarlık sermayesi olan şirketin yüzde 15’ine neden ortak olsun ki? 10 milyon dolar koyarak kendisi aynı şirketi kurar.”

‘Yazla beraber dolar 7.20 olabilir’

Mergen, doların gelecek aylardaki seyri konusunda “Dolar 6.80’lere gelecek anlaşılan ama onun altına çok da fazla gelmez. Her şeyin bir limiti var. Bence zaten o düşüşten yararlanarak Merkez Bankası yazdan sonra faiz indirimine gidecektir çünkü bu faizi Türkiye taşıyamaz. Dolardaki indirim dolayısıyla biraz faiz indirip doların biraz yükselmesine müsaade edecek, diğer yandan da dünyada FED Türkiye’nin yanında. 1.7 trilyon dolar Mart’tan itibaren gene ek paket basacaklarmış. Dolar bir yere gitmediği sürece Türkiye bundan yararlanmalıdır. Faizleri biraz yukarı çıkarırlar mı bilmiyorum ama sanmıyorum. Yazla beraber dolardaki yükselmeye müsaade ederek 7.20 olabilir, Türkiye batmaz bu durumda. Bu şekilde sürdüreceğimizi zannediyorum. 2021 de inşallah erken seçim muhabbeti olmaz, o zaman neyin nereye gideceği belli olmuyor” ifadelerini kullandı.

‘380 lira civarında gram altın bence alınabilir’

Doların 6.80’e doğru gerilemesinin gram altını etkileyeceğini söyleyen Mergen, 380 liranın alım için uygun bir oran olduğunu söyledi:

“Gram altın da bundan etkileniyor. Dolar 6.80-6.90’lara gelirken dünya piyasasında da indi 1160’a, gram altın da geldi 395’e. 380 civarında gram altın bence alınabilir. Dünyada altının da gelip gelebileceği yer 1680 dolardır. Ondan sonra tekrar 1850-1900’a doların basıldığı bu ortamda bir zıplama yaşanabilir.”

‘Ekonomiler büyümeye geçtiği anda petrol talebi artar’

Mergen, petrol fiyatlarının seyri hakkında “Petrol varili 38-40 dolarlarda uzun süre kaldı. Türkiye olumsuz geçirdi, bu süreden yararlanamadı. Bunun 50 aylık grafiklerde ortalama fiyatı 56 dolardı. Git-gel sonrası yukarı tarafta 70 dolar hedefini biraz zaman tanıyarak vermiştim, beni de şaşırttı. 70’e erişmeye 6 dolar kaldı. 70’in üzeri bence biraz zordur. Ekonomiler büyümeye geçtiği anda petrol talebi artar. Bakır ve diğer metallerin de emtia piyasalarında yükseliş olur. Demir ve çelik de gider. Bu da Türkiye’de ev fiyatlarını yukarı doğru itiyor. Brent petrolün şu an desteği 56 dolar civarında, 70’i de geçeceğini hemen zannetmiyorum” dedi.