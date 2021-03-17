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    Seyir Hali

    CHP’li Ceylan: Doğa talanı ve çevre katliamının yabancısı da yerlisi, millisi de olmaz

    Seyir Hali
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    Kaz Dağları’nda maden arama çalışmaları yürüten Kanadalı Alamos Gold firmasının ruhsat durumunu ve aramanın Türk firmaya devredilerek devam etme olasılığını CHP Milletvekili Özgür Ceylan, “Doğa talanı ve çevre katliamının yerlisi, millisi, yabancısı olmaz. Çocuklarımıza iyi bir gelecek bırakabilmek için mücadele ediyoruz” diye değerlendirdi.

    Kanadalı Alamos Gold firması Kazdağları’nın Çanakkale Kirazlı bölgesinde 350 bin ağacın kesilerek, siyanürle altın çıkarma hazırlığı yapması sonrası kamuoyunda büyük tepki çekmiş, firmanın 10 yıllık ruhsat süresi 2019 yılı Ekim ayında dolmuş, Tarım ve Orman Bakanlığı ise orman kullanım iznini iptal etmişti. 

    Şirketinin taşeronu Doğu Biga Madencilik’in genel müdürü Ahmet Şentürk ise “Hayır, oradan hiçbir yere gitmiyoruz” diyerek “Hak 60 yıllık veriliyor ama devlet bunu 10’ar yıllık periyodlarla denetliyor, yükümlülükleri yerine getirmiş miyiz, diye. İşte bizim 10 yıllık işletme ruhsatımızın süresi de 2019 Ekim ayında doldu, 6 ay öncesinden uzatma için Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’ne (MAPEG) başvurduk” şeklinde konuşmuştu.

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Alamos Gold firmasının ruhsat durumu ve maden aramasının gerçekleştiği Kirazlı’da rehabilitasyonun nasıl olacağı hakkında verdikleri soru önergelerini RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali programında paylaştı.

    ‘Şirkete karşı gelişen tepki neticesinde hükümet olayı soğutma yoluna gitti’

    Ceylan, firmanın alanı terk etmemesine karşı tepkiler üzerine iktidar milletvekillerinin yaptığı açıklamaları aktardı:

    “Orada biliyorsunuz önemli bir bilinç oluştu. Çevreye duyarlı vatandaşlarımız ile Alamos Gold’a karşı bir tepki gelişti. Bu tepki neticesinde de ruhsatın yenilenme süresi geldiğinde hükümet olayı soğutma yani kamuoyunun dikkatinin dağılmasını beklemek yoluna gitti. Uzun süre beklememize rağmen oradaki görevliler orayı terk etmedi. Oranın çevrili hali devam etti. Daha sonrasında tepkiler geliştikçe hükümet kanadından, milletvekillerinden ‘yenilenmeyecek’, ‘devam etmeyecek’  şeklinde açıklamalar geldi.”

    ‘Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan gelen sonuç bizi umutlandırdı’

    Ceylan, Alamos Gold firmasının ruhsat durumu ile ilgili verdiği soru önergelerini “Biz tabii, buradan boşalmamasını ve sahanın rehabilitasyonunun başlamamasını takip ettiğimizden dolayı burayı bir soru önergesiyle hem Orman Bakanlığı’na hem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na sorduk. Orman Bakanlığı firmayla herhangi bir protokolün olmadığını orada yalnızca konteynırların olduğunu firmanın ilgili izinleri iptal edildiğinden sahanın Orman Genel Müdürlüğü’nün tasarrufuna geçmiş olduğunu ve bundan sonraki rehabilitasyon sürecinde Orman Genel Müdürlüğü ile diyalog halinde firmanın götüreceği yönünde bir cevap geldi. Buradan çıkan sonuç bizi umutlandırdı” diye anlattı. 

    ‘Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın açıklamasından ruhsatın iptal olmadığı anlaşılıyor’

    Ceylan, Tarım ve Orman Bakanlığı’na verdikleri soru önergesinin aynısını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na da verdiklerini ifade ederek “Onlara verdiğimiz önergenin cevabında da ruhsat sahibi tarafından Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’ne gönderilen süre uzatım projesi her on yılda bir yenileme anlamına geliyor bu. Henüz değerlendirme aşamasında olup ruhsatın düzenlenmesi veya ruhsatın iptali halinde ilgili kurumlara gerekli bildirim yapılacaktır dendi. Yani burada herhangi bir iptalin olmadığı, sürecin devam ettiği yönünde bir anlam çıkıyor” süreci anlattı. 

    ‘Beklentimiz, Orman Genel Müdürlüğü tarafından ağaçlandırılma çalışmasıyla eski haline getirilmesidir’

    Ceylan, maden arama çalışmaları ertesinde bölgenin rehabilitasyon sürecinin nasıl olacağı konusunda “O hepimizin vicdanını yaralayan kel görüntünün rehabilitasyonun ne zaman başlayacağı ve kimin tarafından yapılacağı konusunda ruhsat sahibinin Maden Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’ne bu projeyi yaparken daha rehabilitasyon projesini sunduğunu ve bunun da yetkilisi ve takibinin Maden Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılacağı yönünde bir cevap verdi. Orada sıyrılan toprak, komple firma tarafından depolandı. Üst değerli toprağı maden faaliyetleri bittikten sonra sereceklerini ifade etmişlerdi. Dolguda kullandılar mı kullanmadılar mı bilmiyorum ama açıklaması projede kullanılmadığı yönünde. Bizim beklentimiz bu firmanın buraya toprağı sermesi sonra Orman Genel Müdürlüğü tarafından ağaçlandırılma çalışması yapılarak eski haline getirilmesidir. Şu anki görüntü orada firmanın bu faaliyetlere devam etme niyetinde olduğu, kamuoyunun kısa süre de olsa dikkatinin dağılmasının sağlanmak istendiği ve bu süreçte bir uyutmayla daha öne çıkmasını engelleyecek şekilde bu konunun gündeme gelmesini engelleyerek devam edilmesi şeklinde” dedi.

    ‘Firma süresinin 60 yıl olduğunu, gitmek gibi bir niyetlerinin olmadığını açıkladı’

    Kirazlı’daki faaliyetin Alamos Gold firmasının internet sitesinde devam eden yatırım projelerinde gözüktüğüne dikkat çeken Ceylan, bir ruhsat devri gerçekleşme ihtimali olduğunu düşündüklerini “Firma da geçen gün bir açıklama yaparak süresinin 60 yıl olduğunu oradan gitmek gibi bir niyetlerinin olmadığını açıkladı. Kendi internet sitelerinde de Kirazlı’daki faaliyet hala devam eden yatırım projeleri arasında gözüküyor. Bu firmanın bu yetkilerini orada başka bir Türk firmaya bırakacağı yönünde bilgiler bize de ulaşıyor. ‘Hadi bizimle uğraştınız. Şimdi bununla da uğraşın bakalım. Ne yapacaksınız’ diye oradaki çevreci vatandaşlara söylemlerde bulunulduğu yönünde duyumlar bize de geliyor. Şu anda herhangi bir netleşen ruhsat devri falan söz konusu değil ama bölgedeki gelişmeler bizi de endişelendiriyor. Açıkçası böyle bir ruhsat devri olduğunu biz de düşünüyoruz” diye ifade etti.

    ‘Çocuklarımıza iyi bir gelecek bırakabilmek için mücadele ediyoruz’

    Ceylan “Doğa talanı ve çevre katliamının yerlisi ve millisi olmaz, yabancısı da olmaz. Duruşla ilgili burada firma A olmuş B olmuş önemli değil. Burada bizim olaya yaklaşımımız ilkesel boyutta yani biz orada yaşanabilir çevre, su kaynaklarımızın zehirlenmemesi, çocuklarımıza iyi bir gelecek bırakabilmek için mücadele ediyoruz. Firmanın kim olduğu çok önemli değil. Eğer bahsedildiği gibi Cengiz İnşaat alır ise maalesef iktidardan gelen gücünü kullanacaktır. Bu beş şirket hepimizin bildiği gibi iktidarla iç içe geçmiş durumda, devletin bütün ihaleleri alanlar bunlar. İhale konusunda dünyada sıralamaya girdiler. Devletin imkanlarını kullanacaklarını biliyoruz ama mevcut durumda da aynı, herhangi bir değişen bir şey yok. Alamos da elinden geldiği kadar bu imkanları kullandı. Çevreci duyarlı vatandaşlarımız olayı takip ediyorlar. Oradaki faaliyetlere göre tepkimizi ve direnişimizi ortaya koyacağız çünkü artık buna başladık. Bu yoldan geri dönmemiz mümkün değil. Tepkilerin üzerine firmanın ruhsatının iptal edileceği umudunu hala taşıyorum. İnşallah yetkililerin kararları bu yönde olur” diye ekledi.

    Etiketler:
    Cengiz İnşaat, Kanada, Maden, Çanakkale, Özgür Ceylan, Altın madeni, Çevreciler, Kirazlı, Kaz Dağları, Alamos Gold
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