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    Seyir Hali

    Bilişim Uzmanı Nebil: Gençlerin Mansur Yavaş’a gösterdiği sevgi seçimlerde bir şeylerin farklı olacağını gösteriyor

    Seyir Hali
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    Bilişim Uzmanı Füsun Sarp Nebil, ABB Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Twitch platformunda konuk olduğu yayınında anlık 350 bin izleyiciye ulaşarak rekor kırmasını “Gençlerin Mansur Yavaş’a bu kadar özen ve sevgi göstermesi gelecek seçimlerde bir şeylerin farklı olacağını gösteriyor. 7 milyon genç ilk defa oy kullanacak” dedi.

    Bilişim Uzmanı Füsun Sarp Nebil, Twitch’de Pqueen adlı hesabın yayınına konuk olan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın anlık 350 bin, toplam 2 milyon izleyici ile rekor kırmasını RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali programında yorumladı.

    Nebil, Twitch platformunun gençler tarafından neden tercih edildiğini anlattı:

    “Twitch daha çok oyun oynayan gençlerin sosyal medyası diyebiliriz. Bu size şaşırtıcı gelebilir ‘Oyun oynayanlar neyi paylaşıyor’ diye. Youtube üzerindeki en büyük 109 milyon takipçisi olan Pewdiepie diye bir hesap var. Bu hesap kendisi oyun oynarken videoya çekiyor ve bunu yayınlıyor. Twitch de oyun oynayanların deneyimlerini paylaşmak için, oyun oynarken insanların söylediklerini diğerleri izlemeyi sevdiği açıldı. O yüzden ismini pek bilmiyoruz. Z nesli dediğimiz 15-25 yaş grubunun ağırlıklı kullandığı bir sosyal medya ve 10 yıldır var. Yaşı büyük olanlar bu ortamı pek bilmiyor.”

    ‘Twitch, Türkiye’de gençlerin popüler kullandığı bir yer’

    Gençlerin deneyimlerini paylaşmayı sevdiğini vurgulayan Nebil “Yeni gençlerin özelliklerinden biri paylaşım, onlar öyle bir dünyaya doğdular. Araba hatta scooter paylaşıyorlar. Dolayısıyla deneyimlerini de paylaşmayı seviyorlar. Twitch de bu anlamda bir hayli başarılı bir ortam. Öyle ki Amazon bu ortamı 1 milyar dolara satın aldı yani Amazon’un bir alt şirketi şu anda. Büyüdükçe büyüyor ve son zamanlarda artık herkesin dikkatini çekmeye başladı. Biliyorsunuz insanlar birlikte konuşabildikleri ortamları seviyor. Twitch’in özelliği bu, birisi size bir şeyler anlatıyor. Siz yan tarafta yazılı veya sesli yerlerde konuşuyorsunuz. Burada sunan sürekli size cevap veriyor. Karşılıklı interaktif bir ortam. Twitter’ın görüntülü başka bir cinsi diyebiliriz. Dünya çapında 140 milyon kullanıcısı olduğu belirtiliyor. Türkiye’de kaç kullanıcısı var bilmiyorum ama gençlerin de popüler kullandığı bir yer” diye konuştu.

    ‘Mansur Yavaş, anlık seyircide 350 bin toplamda 1.9 milyon seyirciyle bir rekor kırdı’

    Siyasetçilerin daha önceden de Twitch platformunu kullandığını söyleyen Nebil, Mansur Yavaş’ın ise bir rekor niteliğinde olduğunu “Taylan Yıldız İYİ Parti’den o oyun da oynuyor, biliyorsunuz. O burada biraz aktif, buradan da galiba siyasetçilere geçti. Onursal Adıgüzel’i gördük CHP’den. Taylan Yıldız aynı zamanda yayıncılık yapıyor. Onursal Adıgüzel ve Özgür Özel’in toplantılara katıldıklarını ben dinledim gördüm ama Mansur Yavaş bir rekor kırdı. Anlık seyircide 350 bin toplamda 1.9 milyon seyirciye ulaştı. Bundan önceki rekor 139 binmiş, o da bir hediye çekilişi yapmış ve o sayede ulaşmış” diye aktardı.

    ‘İlk defa oy kullanacak gençlerin sayısı 7 milyon’

    Nebil, Mansur Yavaş’ın izlenmesine karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Temmuz ayında yayınladığı videoya gelen dislikeları karşılaştırarak bir sonraki seçimin farklı olacağı çıkarımında bulundu:

    “Mansur Yavaş’ın rakamı çok enteresan çünkü bu insanların çoğu 2023 seçimlerinde oy kullanacak. İlk defa oy kullanacak gençlerin sayısı 7 milyon toplamda 25 milyon. Bunlar niye ilginç? Oy veren sayısı 54 milyon. Bir yanda AKP’ye oy verenin yaşlandığını düşünürseniz, bu gençler geçen sene Temmuz ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın videosuna dislike vermişlerdi. O da bir rekordu, dislike rekoru olarak kayıtlara geçti. Aynı gençlerin Mansur Yavaş’a bu kadar özen ve sevgi göstermesi gelecek seçimlerde bir şeylerin farklı olacağını gösteriyor”

    ‘İlk defa bütün düşüncelerini anne babalarından değil, başka yerlerden alan bir nesil meydana geldi’

    İlk kez oy kullanacak seçmenin internet ve özgürlüğe dair beklentilerinin AK Parti’nin politikaları ile çeliştiğini değerlendirmesinde bulunan Nebil, bu durumun gençlerin AK Parti’den uzaklaşmasına yol açtığını ifade etti:

    “Ben zaten bunu AKP’nin paradoksu olarak adlandırıyorum. Bu gençler şu anda seçimin kaderini ellerine almış durumda. 54 milyon civarında seçmen var. 7 milyonu ilk defa oy kullanacak. Onun üstünde 35 yaş grubuna kadar olan 25 milyonu eklediğinizde 32 milyon kadar, oy verenin yüzde ellisinden fazlası olan genç bir kitle var. Bunlar bilgilerini internetten alıyorlar. Eğer dikkatle bakarsanız sosyologlar şunu söylüyorlar: İlk defa bütün düşüncelerini veya görüşlerini anne babalarından değil, internetten veya başka yerden alan bir nesil meydana geldi. Bunlar dolayısıyla kendi görüşlerini oluşturuyorlar ve dediğim gibi bir hayli farklılar. En büyük özelliği iklim değişikliğine çok fazla önem veriyorlar. Çeşitliliğe, kadın-erkek ve ırk ayrımlarının kaldırılmasına önem veriyorlar. Tabii ki bu arada özgürlüğe ve internete çok önem veriyorlar.

    ‘AK Parti engelledikçe gençler uzaklaşacak, gençler uzaklaştıkça engellemeye çalışacaklar’

    Şu anda Türkiye’de genç işsizliğinin çok yüksek olduğu biliniyor. Üstüne bir takım engellemeler, özgürlüğe ve internete engellemeler geliyor. Dolayısı ile AKP’nin internete daha çok engel getireceğini düşünüyorlar. Mansur Yavaş’ın bu olayından sonra Twitch’i de engellemeye çalışacaklarının pek farkında olmadıklarını zannediyorum. Onlar engelledikçe gençler uzaklaşacak, gençler uzaklaştıkça engellemeye çalışacaklar. Böyle bir kısır döngü meydana gelmiş durumda bile.”

    ‘Mansur Yavaş’ın Twitch hesabı açar açmaz 210 bin takipçisi oldu’

    Nebil, Mansur Yavaş’ın konuk olduğu yayını “Şimdi bir yayında misafirlikten bahsediyoruz. Pqueen diye bir genç kızımızın yayını kendisi ‘İktisat mezunuyum. Kütahya’da iş aramaya gittim. Şunu, bunu söylediler. Çok moralim bozuldu. Ama sonra Twitch açmayı düşündüm’ diyor. Şu anda 29 yaşında bu genç kızımızın 1.3 milyon takipçisi var. Hatırlarsanız Mansur Başkan, Twitch açtığını açıkladı. Açar açmaz 210 bin takipçisi var. Başkan birtakım mesajları buradan veriyor. Twitch’in bir özelliği de şu, eğer dinlediğiniz kişiyi beğeniyorsanız anlık bağış yapabiliyorsunuz. 5 lira mesela. Mansur Başkan ayrıca dün gece bir kampanya için para topladı. Bu kampanya ‘Yeşilin Başkenti’ adını taşıyor. Merak edenler için videosu Youtube üzerinde var. Bu ‘Yeşilin Başkenti’ için dün gençlerden 20 bin lira para toplandı” diye aktardı.

    Etiketler:
    Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Seçmen, genç, izleyici, izleyici sayısı, Pelin Baynazoğlu (Pqueen), Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mansur Yavaş, Twitch
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