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    Seyir Hali

    Ayvatoğlu’nu tanıyan gazeteci: ‘Pudra şekeri’ değil belediyeyle iş yapanların mal varlığı konuşulmalıdır

    Seyir Hali
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    https://tr.sputniknews.com/seyir-hali/202103291044143109-ayvatoglunu-taniyan-gazeteci-pudra-sekeri-degil-belediyeyle-is-yapanlarin-mal-varligi/

    Uyuşturucu madde kullandığı ortaya çıkan Kürşat Ayvatoğlu’nu tanıyan gazeteci Muhammed Vefa Özalp “Bu olay ‘pudra şekeri’ diye sadece Kürşat’ın şatafatı üzerine ortaya çıktı. Asıl konuşulması gereken Kürşat Ayvatoğlu başta olmak üzere o dönem belediyede çalışan kim varsa ve belediyeyle iş yapanların mal varlığının araştırılmasıdır” dedi.

    Uyuşturucu madde kullanırken çekilen görüntüleri sosyal medyada yayımlanan AK Parti genel merkez büro personeli Hamza Kürşat Ayvatoğlu’nu tanıyan gazeteci Muhammed Vefa Özalp, Ayvatoğlu’nun eski Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş’ın seçim süreci ve belediyede başkanlık döneminde yaptıklarını RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendirdi.

    Özalp, Kürşat Ayvatoğlu ile nasıl tanıştığını “Ben Kürşat’ı yerel seçim sürecinde 2014 yılında AK Parti Kastamonu Belediye Başkan adayı olan Tahsin Babaş için seçim ofisinde tanımıştım. O dönem Kürşat bir grafiker olarak işe alınmıştı. Photoshop’ta seçim çalışmaları yapıyordu. Kürşat o dönem liseyi yeni bitirmişti. Bir milletvekilinin önerisi doğrultusunda dönemin AK Parti Kastamonu Belediye Başkan adayı Tahsin Babaş’ın yanında seçim çalışmalarını yapmaya başlamıştı. Kürşat karakter olarak heyecanlı, işi hemen yapabilen, başarılı birisiydi. O dönem bu kadar serveti var mıydı hatırlamıyorum. Bir tane bozuk arabası vardı. Ona binip giderdi. Şimdiki gibi mal durumu olduğu göze batmıyordu” şeklinde aktardı.

    ‘Belediyeyle iş yapanların Kürşat’la samimiyeti son derece artmıştı’

    Özalp, Kürşat Ayvatoğlu’nun Tahsin Babaş’ın Kastamonu Belediye Başkanı olduktan sonra yaptıklarını anlattı:

    “Sonraki dönemlerde seçimi AK Parti’nin, daha doğru tabirle Kürşat’ın yanında çalıştığı Tahsin Babaş’ın kazanmasının ardından Kürşat belediyede işe başladı. Kürşat’ın hayat hikayesi burada yeniden başlıyor. Kürşat belediyede işe başladıktan sonra kısa sürede belediye başkanının gözüne girmeye başladı. Daha sonraki süreçte müdürlük verildi. Müdürlük verilince özel kaleme kadar yükseldi. Burada birçok aşama var. Kastamonu’nda bulunan işçi, esnaf kim varsa onunla iletişime geçmeye başlamıştı. Belediyeyle iş yapanların Kürşat’la samimiyeti son derece artmıştı. Bu dönemde Kürşat’ın o kişilerle arasının iyi olması bir nevi aslında ‘para kazanmaya’ başladığı dönem olarak belirtiliyor.”

    ‘Belediyenin ihalelerinden haberdar olduğu için istediği parayı ihale ile kazandığı söyleniyor’

    Özalp “İddiaya göre Kürşat’ın en fazla para kazandığı hususlardan birisi olarak belediyenin ihalelerinden haberdar olduğu için istediği parayı ihale ile kazandığı söyleniyor. Belediye önceden ihale çıkıp çıkmayacağını kendisi belirler ama belediye içerisinden buna haberdar olan birisi muhakkak süreci yöneterek, karşı tarafta bulunan birisini kendi adıyla ihaleye katarak ya da başka unsurlarla para kazanmasını sağlayabilir. Zenginleşmenin en önemli meselesi olarak bu söyleniyor” diye konuştu.

    ‘AK Parti borçsuz aldığı Kastamonu Belediyesi’ni 78 milyon borç ile MHP’ye devretti’

    AK Parti’nin Kastamonu belediyesini 2014 yılında MHP’den borçsuz devraldığını belirten Özalp, 2019 yılında MHP’ye belediyenin 78 milyon borçla geçtiğine dikkat çekti:

    “2014 yılında AK Parti seçimi kazanmıştı. Ondan önceki üç dönemde belediye Milliyetçi Hareket Partisi’ndeydi. O 15 yıllık sürecin sonunda belediye borçsuz olarak AK Parti’ye geçmişti. 2019 yılında Kastamonu belediyesi tekrar MHP’ye geçtiğinde yaklaşık olarak 78 milyon lira borçla devredildi. İddiaya göre Kastamonu Valiliği ve İçişleri Bakanı vasıtasıyla Kastamonu Belediyesi’ne soruşturma açılmasına karar veriliyor.”

    ‘MHP İl Başkanı yolsuzlukları gündeme getirmesinin ardından kısa sürede görevden alındı’

    Milliyetçi Hareket Partisi’nin seçim kazandıktan sonra yolsuzlukları gündeme getirdiğine vurgu yapan Özalp “MHP seçimi kazandıktan sonraki üç aylık süreçte sürekli AK Parti tarafından ciddi bir yolsuzluk, zenginleşme ve adam kayırma olduğunu gündeme getiriyordu. Bunu gündeme getiren Cumhur ittifakı ortağı MHP’nin Kastamonu Belediye Başkanı, Kastamonu İl Başkanı ve teşkilatı gündeme getiriyordu. Kastamonu MHP İl Başkanı 100 bin TL pastırma meselesini sürekli gündeme getiriyordu. Belediye son dönemde 100 bin TL pastırma almıştı. MHP İl Başkanı yolsuzlukları gündeme getirmesinin ardından kısa sürede görevden alındı.” dedi.

    ‘Bazı milletvekilleri Kürşat’ın AKP Genel Merkezi’nde işe başlaması için referans oluyorlar’

    Özalp, Kürşat Ayvatoğlu’nun belediyeden istifası sonrası yaptıkları hakkında “Kürşat belediye MHP’ye geçtikten sonra istifasını istiyor. MHP izni kullan gerekli ödemeler yapılmasın diyor ve istifasını biraz geciktirmeye başlıyor. Bundan sonraki süreçte bu yolsuzluk iddialarının gündeme gelmesi ve MHP İl Başkanı’nın görevden alınmasıyla Kürşat kendi isteği ile istifa ediyor. İstifa ettikten sonra dönemin belediye başkanları ve bazı milletvekilleri Kürşat’ın AKP Genel Merkezi’nde işe başlaması için referans oluyorlar. Tahsin Babaş da var. ‘Muhakkak değerlendirmeniz gerekir, faydalı olabilir’ diye bildiriyorlar” dedi.

    ‘Kürşat Ayvatoğlu hata yapan tek kişidir, arkasında daha zengin isimler vardır’

    Kürşat Ayvatoğlu’nun kendi hatasından ötürü ortaya çıktığını söyleyen Özalp, aynı ekipteki diğer kişilerin bu hataya düşmediğini “Kürşat Ayvatoğlu meselesi gündeme geldiğinde bir zenginliğin ve şatafatın içerisinde olduğu bunu sosyal medya hesaplarında paylaştığı görüldü. Kürşat Ayvatoğlu meselesi kendi hatası sonucu ortaya çıkmış bir olaydır. İçinde bulunduğu ekip bu hatayı yapmadı. Aynı ekip içerisinde bulunan birçok kişi Kürşat Ayvatoğlu meselesini gülerek izliyorlar çünkü onlar sosyal medya hesabı ile esir duruma düşmediler. Kürşat Ayvatoğlu bulunduğu ekip içerisinde hata yapan tek kişidir. Onun arkasında daha zengin isimler vardır” diye açıkladı.

    ‘Aynı dönemde Belediye Başkanı Tahsin Babaş’ın oğlu Metehan Babaş Kastamonuspor’a başkan yapıldı’

    Özalp, belediyede olduğu söylenen diğer yolsuzlukları “İhale meselesi, mesela bir binayı yıkmak için ihaleye çıkılıyor. Belediyeye 60 bin TL para veriyorsunuz ama yıkımdan 150-200 bin TL para kazanıyorsunuz. Belediyede her şeyden para kazanacağınız bir ekip oluşturmuşlar. Son dönemde gözümüze çarpan bir unsur var. Melih Gökçek oğlu Ahmet Gökçek bazı spor kulüplerinin başkanlığını yapmıştı. Bu durumun benzeri Kastamonu’da yaşandı. Tahsin Babaş da belki belediye başkanlığından güç alarak oğlu Metehan Babaş’ı Kastamonuspor’un başkanı yaptı. Geçtiğimiz yıllardan da Kastamonuspor Türkiye kupasında epey yükseğe çıkmıştı. Yaklaşık 40 milyon değerinde spor kulübünün başkanlığıdır. AKP kaybettikten sonra Metehan Babaş’ın Gençlik Spor İl Müdürü yapılması, bazı prosedürler uymadığı için yapılamayınca 5 bin nüfuslu futbolcu sayısının çok azaldığı bir ilçede Gençlik Spor İlçe Müdürü yapıldı” diye ifade etti.

    ‘Asıl konuşulması gereken belediyeyle ihale alan ve iş yapan kim varsa mal varlığının araştırılmasıdır’

    Özalp, “Bu olay ‘pudra şekeri’ diye sadece Kürşat’ın şatafatı üzerine ortaya çıktı. Bu şekilde konuşulursa sadece Kürşat’ın meselesi konuşulur ancak o partiye mensup kişiler sadece bu konunun konuşulmasını isteyebilir. Asıl konuşulması gereken Kürşat Ayvatoğlu başta olmak üzere o dönem belediyede çalışan kim varsa ve belediyeyle ihale alan ve iş yapan kim varsa mal varlığının araştırılmasıdır” diye ekledi.

    Etiketler:
    ihale, seçim çalışması, Belediye, Pudra şekeri, Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Kastamonu, Kürşat Ayvatoğlu
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