Gazeteci Yılmaz: Özel sektörden bakanlar devletle ilişkilerde zorlanır, Ruhsar Pekcan iş dünyası önerisiyle gelmişti

Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz “Özel sektörden gelen bakanlar devletle olan ilişkilerde zorlanır. Ruhsar Pekcan da TOBB kanalıyla önerilmiş bir isimdi ve iş dünyası ilişkileri ile devletle olan ilişkilerde hep böyle problemli bir duruş olur” ifadelerini kullandı.

Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz, eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın 14 Ocak tarihli konuşmasında ‘en yüksek miktarda uyuşturucu ele geçirilen operasyon’ olarak tanıttığı Kocaeli’de Yılport limanında ele geçirilen 540 kilo kokain operasyonunu RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali programında anlattı.

Yılmaz, haberin dikkatini nasıl çektiğini “Haberimin esası malum uyuşturucu operasyonu ile ilgili. Türkiye’de uyuşturucu ticareti önemli boyutlara ulaşmış durumda artık, Avrupa istatistiklerine ilk sıralarda girmiş durumdayız. Böyle olduğu için de Ruhsar Pekcan’ın 14 Ocak tarihli basın toplantısına doğru bir gittim. Oradaki ifadeleri önemsedim. Çünkü Türkiye için uyuşturucu yakalamada beş tane rekora imza attığını söyledi. Beş rekorun arasında dikkat çeken en büyük tutar Dilovası’ndaki limanda 540 kilo kokain yakalanmış. Bununla ilgili kullandığı ifade: Tek seferde ele geçirilen en yüksek miktarda uyuşturucu. Böyle bir yakalama olduğu zaman insan ‘Bu uyuşturucu ülkeye girseydi ne olurdu’ diye düşünüyor” diye aktardı.

‘Yılport, Kocaeli Gümrük Muhafaza Kaçaklık ve İstihbarat Müdürlüğü’nün işlem yaptığı bir yer’

Yılmaz, baskının gerçekleştiği limanı ve dönemin Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Genel Müdür Vekilini “Yılport, Kocaeli Gümrük Muhafaza Kaçaklık ve İstihbarat Müdürlüğü’nün işlem yaptığı bir yer. Gümrüklerde bağlı. Bir de Doğu Marmara diye bir isim takmışlardı. Kocaeli’ni öyle ifade ediyorlardı. Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Genel Müdürlüğü, benim haberime konuk olan Genel Vekili Mehmet Ali Aslan’ın da orada üst görev olarak müdür vekili ataması gelmiş, yarın öbür gün başka göreve alınabilir veya başka bir yere gidebilir. Onun yerine başka biri gelebilir ama kategorik olarak genel müdür statüsünde işlem gören bir makamda işlem yürütmüş” diye açıkladı.

‘Ruhsar Pekcan da TOBB kanalıyla önerilmişti, iş dünyası ve devletle olan ilişkilerde problemli bir duruş olur’

Ruhsar Pekcan’ın özel sektör önerisiyle gelen bir bakan olduğuna dikkat çeken Yılmaz “Ben o günden beridir çeşitli rivayetleri duyarım. Geçen yılın Ağustos ayı itibariyle oluyor. İlk 19 ile 25 Ağustos arası yaşanan problem haline gelmiş 540 kilo bir kokain operasyonu var. Yer yer Ruhsar Pekcan ile ilgili ifade edilen şeyler var. Özel sektörden gelen bakanların devletle olan ilişkilerde zorlandığını bir kere not olarak kenara koyalım. Ruhsar Pekcan da TOBB kanalıyla önerilmiş bir isimdi ve iş dünyası ilişkileri ile devletle olan ilişkilerde hep böyle problemli bir duruş olur. Ben biraz ilk söylentileri buna da yormadı değilim. Bakan yardımcısı Gonca Yılmaz Batur da özel sektörden geliyor” dedi.

‘Ankara Gümrük Genel Müdürlüğü’nden narkotik şüphesine dair uyarı gidiyor’

Yılmaz, 540 kilo kokain baskınının nasıl gerçekleştiğini, şöyle ifade etti:

“Giderek daha iç işleyişlere süreklilik taşıması, limandaki yönetim biçimi açısından sıkıntılı bir hal aldığına dair dozu artan bilgiler oldu. Nitekim Şubat 2021’de Mehmet Ali Aslan’ın Doğu Marmara Gümrük Müdürlüğü’nden alındığını açıkladılar. Onu müdürlükten alıp nereye vermişler? Ankara’ya Teftiş Kurulu’na. Bu insan zaten uzun süre Teftiş Kurulu’nda görev almış. Başmüfettişlik yapmış. Devlette eski geleneklerden gelen bir kurum bu, o aşamaları geçmiş ve Müdür olmuş. Müdür olmuş adama tenzilli rütbe çıkıyor. Çünkü bu operasyonda bir karşıtlık doğuyor. 540 kilo kokain yakalama operasyonunda kendi yönetimindeki kolluk gücü, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Birimi dediğim zaman bir türü emniyet teşkilatı gibi düşünmek lazım. Baskın da yapabilir, tutanak da tutar, fezleke de yazar. Aynen bunları da yapıyorlar fakat bu operasyonu yapmadan evvel Ankara Gümrük Genel Müdürlüğü’nden sisteme ‘burası riskli, narkotik şüphesi var. Ona göne arama yapın’ diye bir uyarı gidiyor.”

Yılmaz “Bu uyarıya rağmen arkadaşlar bu konteynırları gemiden alıyorlar ve gözle arama yaptık diye bir tutanak tutuyorlar. Gözle arama yaptık, bir şey bulamadık. X-rayden geçirdik orada da bir yoğunluk yoktu. Paketledik. Üstüne mühürleri bastık gümrüklemeye koyduk. Temiz raporu vermişler” ifadelerini kullandı.

‘O konteynırlar arama nedeniyle üç gün orada kalıyor, böyle bir şey olurken delil karartılabilir’

Yılmaz “Mehmet Ali Aslan, Ankara’dan uyarı metnini bir rastlantı eseri duyuyor. Aslında otomatik olarak ona da mail düşmüyor. Gümrükleme memurlarını limana yolluyor. Onun gönderdiği memurların aslında sadece gümrükleme işlemleri yapmaya yetkisi var ama müdürlükten bir arama gittiği zaman onlar da yapabiliyor. Giden memur 6 konteynırda buluyor. Narkotik aramasına dikkat edin denilen istihbarat risk raporu bu konteynırların hepsini işaret etmiş. Hep beraber geliyorlar, arama yapılıyor. Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığına başvuruluyor. Buraya kadar hiçbir emniyet güçleri yok devrede. Jandarma yok. O konteynırlar arama nedeniyle üç gün orada kalıyor. Böyle bir şey olurken delil karartılabilir. Belki de 15 kilo başka bir yerden geçirmek için yaptı bunu? Bilemiyoruz” diye konuştu.

‘Devletten gelmeyen kadroların bu tür kurumsallaşmış yapılar içerisinde var olmaları sorun yaratıyor’

Yılmaz “Kolombiya’da Türkiye’ye gönderilmek üzere 5 ton kokain yakalanmış. Görevden alınan bakan en büyük diye 540 kilo diyor ama öbür tarafta 5 tondan bahsediliyor. Ya ülkeye girseydi nasıl girecekti? İşte böyle girecekti. Sen orada 540 kilo ile uğraşırken diğer yerde iki tonun girmediğini nerden biliyoruz? Burada sistemsel bir sorun olduğunu görüyorum. Ben bu trafikle görevden alınma arasında bağlantı kuruyorum. Çok önemli bir haber, eline sağlık Odatv verdi. Bakan kendi dezenfektanını yapmış. Bu beş gün önce oldu. Bu gümrüklerde sorun olduğunu gösteren bir olay. Devletten gelmeyen kadroların bu tür kurumsallaşmış yapılar içerisinde var olmaları sorun yaratıyor. Cumhuriyet Savcısı ile Bakan Yardımcısı niye görüşüyor? Ruhsar Pekcan’ın eşinin özel sektörde ticaret yaptığından rahatsızlık duyan çok bilgi aldım ben. Ben de tam bu noktada gümrüklere çomağı sokunca bunun ipi ucu gelecekti ve söyleniyordu diye düşünüyorum” diye ekledi.