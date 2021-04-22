CHP’li Parlar: ‘Kayıp atların’ ortaya çıkmasıyla belediye başkanı partisinden istifa etti, demek arkasında durmayacaklar

CHP Hatay İl Başkanı Dr. Hasan Ramiz Parlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Hatay Dörtyol Belediyesi’ne sahiplendirdiği yüz atın teslim alınışı ve kayboluşunu RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali programında yorumladı.

Parlar, atların İBB tarafından sahiplendirilme sebebini “İstanbul Büyükşehir Belediyesi adalarda fayton taşımacılığı yapan atların çok zor koşullarda olduğu tespitiyle biraz da hayvan severlerin o konudaki talepleriyle yıllardır süren fayton taşımacılığına son verdi. Son verirken orada binlerce at vardı. Hepsini İstanbul Büyükşehir Belediyesi sahiplerine ücretini ödeyerek aldı. Bu atların çok ciddi bir bakıma ve geniş yerlere ihtiyacı var. Gönüllü olarak bu atları sahiplenmek isteyen kamu kurum ve kuruluşlarına bu atları hibe edeceğini bildirdi” diye açıkladı.

‘Dörtyol Belediyesi’nin talebi üzerine İBB atları vermeyi kabul ediyor’

Dörtyol Belediyesi’nin atları sahiplenmeyi talep ettiğini söyleyen Parlar, atların ilçeye nasıl geldiğini anlattı:

“Dörtyol Belediyesi’nin de böyle bir talebi oluyor. İBB’de yüz atı Dörtyol Belediyesi’ne vermeyi kabul ediyor. Tamamen İBB’nin imkanlarıyla 50’şer at Dörtyol’a iki parti halinde gönderiliyor. Bu atların bir tanesi yolda hayatını kaybediyor. 99 at Dörtyol’a ulaşıyor ve belediyenin yetkililerine teslim ediliyor. İlçe Tarım Müdürlüğü’nden de bir görevli bulunuyor. O da bu konuya şahit oluyor ve imza atıyorlar.”

‘İlçe Tarım Müdürlüğü bin lira ceza yazıp işi kapatıyor, olay Cumhuriyet Savcılığı’na aksetmiş durumda’

Parlar, atların kayıp olduğunun nasıl anlaşıldığını ve sonrasında olanları “Dörtyol’da kimsenin bu anlaşmadan pek haberi yok. Mecliste bu konu görüşülmemiş. Bu atlar Dörtyol’da hayvan pazarı gibi bir yere bırakılıyor ve teslim alınıyor. Bir süre sonra bu atlara ne olduğu soruluyor. Atlar yok. Kaçtığını söylüyorlar. İlçe Tarım Müdürlüğü’nün haberi oluyor. Bu atların olmadığına dair tutanak tutuyor. Bin lira ceza yazıp bu işi kapatıyor. Olay, Cumhuriyet Savcılığı’na aksetmiş durumda. Soruşturma yapılıyor. Olay ortaya çıktıktan sonra Dörtyol Belediye Başkanı partisinden istifa etti. Demek ki onlar da pek arkasında durmayacaklar. Buradan bu çıkıyor. Dörtyol Belediyesi’nde geçtiğimiz haftalarda ihalelerdeki usulsüzlüklerle ilgili bir soruşturma vardı. Birkaç kişi tutuklandı sonra tekrar serbest bırakıldı ama o soruşturma da devam ediyor. Sanıyorum yakında bazı şeyler aydınlanır” diye aktardı.