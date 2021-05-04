Kayıt
15:41 04 Mayıs 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Seyir Hali

    TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut: Salgını değil algıyı yönetiyorlar

    Seyir Hali
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    0 05
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/0c/1043011311_0:0:1200:675_1200x675_80_0_0_72b1fcb6ae23f416622537e87d1f3d12.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/seyir-hali/202105041044421550-ttb-genel-sekreteri-prof-dr-vedat-bulut-salgini-degil-algiyi-yonetiyorlar/

    Türk Tabipleri Birliği Merkez Kurulu Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut “Birtakım kodlar, algoritmalar uygulayarak istedikleri rakamları istedikleri gibi vermeye çalışıyorlar. Salgını değil algıyı yönetiyorlar hala. Pandemi stratejisinde bu son derece yanlış bir yaklaşım” dedi.

    Türk Tabipleri Birliği Merkez Kurulu Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, kapanma sürecini, Türkiye’nin aşılamadaki durumunu ve kamu sağlığı yönetimini RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendirdi.

    Prof. Dr. Bulut, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un “17 Mayıs itibarıyla vaka sayıları 5 binin altına inecek” açıklamasını ve PCR testsiz dolaşım izni verilen 15 ülkeyi, koronavirüs tedbirleri açısından açıkladı: 

    “Bu sayıların 5 bine düşmesi ellerinde, istedikleri gibi test sayılarını düşürebilirler. Daha sonra bunu 5 bin veya 5 binin altında ilan edebilirler. Turizm Bakanımızın açıklaması aynı zamanda 15 ülkeye PCR testi istenmeden Türkiye’ye girişinin serbest bırakılması, turizm mevsimi gelirken hangi kaygılarla Türkiye sağlık politikalarının idare edildiğini gösteriyor. Amaç turizme doğru ‘İnsanlar gelsin. Türkiye’ye gelir girsin’ diye. Bunu da anlamak çok mümkün bu 15 ülkeli listelere baktığınızda bir sorun görüyoruz. Dünya’daki ülkeleri şu an ikiye ayırıyorlar. Birisi bu hastalığın yok edilmesine yönelik stratejileri izleyenler, milyonda bir altında ölüm oranlı. Türkiye’de ise şu an milyonda 4.6 ölüm oranı var. Kabul edilen ülkelerin bir kısmı PCR istenmeyecek olanların milyonda 3-4’ün üstünde ölüm oranları olduğunu görüyoruz.”

    ‘İstedikleri rakamları, istedikleri gibi vermeye çalışıyorlar’

    Prof. Dr. Bulut “Bu durumda hangi kriterlere göre bu turizm sezonunu açtıkları da belli değil. Rakamlara baktığınızda dün 347 yurttaşımızı kaybetmişiz. Daha iki gün önce bir meslektaşımızın ölümünde ‘doğal ölüm’ olarak işlendi halbuki Kovid tedavisi görüyordu. Entübeydi ve yoğun bakımdaydı. Bu sayıların nasıl idare edildiğini, istendiği gibi sansürlendiğini, üzerinin örtüldüğünü görüyoruz. 240 bin testi çekerler 150 bine. Rakamları da işletmezler veri işleyicilerine. Veri işleyicilerine de baskı var. Bundan da haberimiz var. Sağlık basınında bununla ilgilenen insanlara baskı uyguluyorlar. Birtakım kodlar, algoritmalar uygulayarak istedikleri rakamları istedikleri gibi vermeye çalışıyorlar. Salgını değil algıyı yönetiyorlar hala. Pandemi stratejisinde bu son derece yanlış bir yaklaşım” dedi.

    ‘Türkiye’nin yüzde 7.5’inin bir bağışıklığa uğradığını söyleyebiliriz’

    Prof. Dr. Bulut, Türkiye’de aşılama ile Kovid-19’a karşı elde edilen bağışıklık oranını “Aşılamalara baktığımızda ise Türkiye’de şu anda 23 milyon 500 bin 40 olmuş toplam yapılan aşı sayısı, ikinci yapılanlarsa 9.5 milyona yaklaşmış. Yani nüfusun yaklaşık yüzde 9-10’a yakınının çift aşılamayı aldığı anlaşılıyor. Koruyuculuk oranlarına bakıldığında yüzde 75’ten Türkiye’nin yüzde 7.5’inin bir bağışıklığa uğradığını söyleyebiliriz. Bu toplumsal bağışıklık için öngörülen yüzde 70’lik çıtanın oldukça altında. Biz daha başarının yüzde 10’unu dahi yakalayabilmiş değiliz” diye aktardı.

    ‘Kovid-19 Türkiye’de yoksul kesimin hastalığı haline dönüşmek üzere’

    Prof. Dr. Bulut, 17 Mayıs’a kadar olan ‘tam kapanma’ sürecinin uygulanış biçimini “Aşılama kampanyasının çok hızlı sürdürülmesi halinde Türkiye’de bir toplumsal bağışıklık sağlanırsa umarım ki bu sayıların daha aşağıya düşmesi beklenir ancak kapanma önlemleri asla bilimsel ölçekler içinde yapılmadı. Bir kere sosyal destek yok ve Türkiye’de 16 milyon 500 bin işçi çalışmak zorunda. Asıl bulaşı kaynaklarının biz fabrikalar, organize sanayi tesisleri olduğunu ve işçi sağlığının ihmal edildiğini biliyoruz. Bu Türkiye’de yoksul kesimin hastalığı haline dönüşmek üzere. Hem bir taraftan aşılama yavaş devam ederken tedarikinde sıkıntı yaşanırken diğer taraftan da kapanma önlemleri insanlara sokağa çıkma yasağı gibi uygulanırken içler acısı bir durum” diye yorumladı.

    ‘İşçiler hasta olduğunda ücretsiz izne tabi, bu durumda hastalığını gizleyerek çalışmak zorunda’

    İşçilerin Kovid-19 ile hastalanma durumunda ücretsiz izne tabi olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Bulut, işçilerin hastalığı saklamayı tercih ettiklerini “İşçiler hasta olduğunda ya da rapor aldığında ücretsiz izne tabi, gelirlerinde bir düşme oluyor. Zaten dar gelirli olan işçi sınıfı bu durumda ya temasını gizliyor ya da hastalığını gizleyerek çalışmak zorunda, çünkü ailesine ekmek götürmek zorunda. Onlarda herhangi bir suç görmüyorum. Sistem onları buna zorluyor. İşyeri hekimlerinin algoritmaları var. Bunlara da uyulmadı. İşyeri hekimlerine bırakılsaydı konu, son derece özverili çalışıyorlar. Onu biliyoruz. Bu konuda önlemler alabilirlerdi” diye söyledi.

    ‘Olumlu gelişmeler de oldu, aşı çeşitliliğinde 3. bir aşının da onayı verildi’

    Prof. Dr. Bulut, aşı çeşitliliği konusunda üçüncü bir aşıya onay verildiğini “Aşıda dünyanın en başarısız ülkesi değiliz. Bunu en başından söyleyeyim. OECD’de ekonomideki yerimizle benzer bir yer aldık. Şu anda Türkiye’de yüzde 7.5 bağışıklama gözüküyor. Olumlu gelişmeler de oldu. Aşı çeşitliliğinde 3. bir aşının da onayı verildi. Bu kalite kontrolleri Türkiye girişinde Türkiye Dış Ticaret Kurumu tarafından şeffaf bir şekilde hangi belgelere dayalı verildiği hangi uygulamalara dayalı testlerinin yapıldığı toplumla paylaşılmazsa aşı endişesi doğuyor toplumda. Bizler de Türk Tabipleri Birliği olarak Sağlık Bakanlığı’ndan defaatle bu verileri paylaşmasını istedik çünkü bu belgelendirmeler üzerinden aşı kampanyası yürüyecek” diye aktardı.  

    ‘Türkiye’de 12 kadar aşı çalışması sekteye uğrayacaktır’

    Yerli aşı çalışmalarında plasebo grubu konumlarının iptal edildiğini belirten Prof. Dr. Bulut, bu durumun aşıların koruyuculuk düzeylerini kaydetmede sıkıntıya yol açacağını ifade etti:

    “Yerli aşıya da umut bağlamış durumdalar. Halbuki orada da bir başka sıkıntı çıktı. Aşı kampanyası Türkiye’de başlamış olduğu için Kovid-19 için plasebo gruplarının plasebo konumlarının iptal edilmesiyle ilgili bir uygulama başlatıldı. Bu da son derece yanlış, aşıların koruyuculuk yüzdelerini kaydetmede sıkıntı yaşanacak. Plasebo konumu da uygulayamıyorlar, çünkü bir tarafta aşı var. İnsanlara aşı olmayın burada sağlıklı görüntülü olun demek de etik açıdan bir sorun. Türkiye’de 12 kadar aşı çalışması sekteye uğrayacaktır. Yapılan yatırımlar da boşa gidecektir.”

    Etiketler:
    Sputnik V, Yerli aşı, Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı, tam kapanma, toplumsal bağışıklık, Koronavirüs, Türk Tabipleri Birliği (TTB)
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Andrew Brown - cenaze
    Polis tarafından öldürülen siyah Amerikalı Andrew Brown için cenaze töreni yapıldı
    Karikatür
    ABD, ordu birliklerinin tahliyesini sağlamak için Afganistan’a 650 asker yolluyor
    İnfografik
    Moskova'daki 9 Mayıs Zafer Geçidi'nde kullanılacak araçlar
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet