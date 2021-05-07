Bill Gates için 'Koyabilse avradına çip koyar' diyen Azeri sunucu: Öyle bir imkanım olursa ben de kocama yerleştiririm

Bill Gates ile ilgili olarak "Koyabilse avradına çip koyar" diyen Azerbaycanlı sunucu Sevda Resulqizi, Ali Çağatay'la Seyir Hali'nde yaptığı açıklamalarda çip söylentisine inanmadığını belirterek "Eğer böyle bir imkanım olursa kendi ailemden başlarım, kocama yerleştiririm" dedi.

Azerbaycan'da yayın yapan ARB TV kanalında Güne Doğru programının sunucusu Sevda Resulqizi'nin 'Bill Gates insanlara çip takacak' söylemiyle ilgili olarak "Diyorlar ki Bill Gates insanlara çip yerleştirecek ve insanları kontrol edecek. Adam avradıyla yola gidemiyor. Koyabilse avradına çip koyar" ifadelerini kullanması sosyal medyada çok sayıda paylaşım almıştı.

'Bazıları korkuyor'

Konuyla ilgili olarak Ali Çağatay'la Seyir Hali'ne konuşan Resulqizi, söz konusu ifadeleriyle ilgili olarak "Koronavirüs hayatımızda bomba etkisi yarattı ve onu etkisiz hale getirmek için çıkış yolları arandı. Ve sonuç olarak aşı yaptırmamız gerekti. Bazıları da korkuyor, 'Aşı yapılırken Bill Gates çip yerleştirecek, dünyayı, kainatı kontrol edecek' diye, bu yüzden aşı yaptırmıyorlar" dedi.

'Bir yolunu bulur kendi karısına yerleştirir'

Çip söylentisine inanmadığını söyleyen Resulqizi, "Madem böyle bir şey var, benim aklıma gelen Bill Gates'in de aklına gelebilir. Eğer böyle bir imkanım olursa kendi ailemden başlarım, kocama yerleştiririm, zamanında gitsin gelsin... Eğer çip diye bir şey varsa, ben ona inanmıyorum, bir yolunu bulur kendi karısına yerleştirir" ifadelerini kullandı.