Türkiye ile Suudi Arabistan’ın ticari ilişkileri ne durumda?

Ali Çağatay, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ticari ilişkileri inceledi. Çağatay “Mart ayında Türkiye’nin Suudi Arabistan’a yaptığı ihracat sıfıra yakın bir değere iblağ oldu. 19 milyon dolarlık ihracat yapabildik. 19 milyon dolar, iki konteyner dolusu mal demektir. Bir şirkete yapılan ihracat kadar önemsiz bir rakamdan bahsediyoruz” dedi.

Ali Çağatay, RS FM’de Seyir Hali programında Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ticari ilişkileri ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun diplomatik ziyarette bulunmasını değerlendirdi.

Çağatay, Suudi Arabistan’ın Türk mallarını engellemeye yönelik tutumunun başlangıcını “Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan’a gitti. Dün ve bugün Suudi Arabistan’da geçirecek vaktini. Suudi Arabistan’la meselemiz nedir? Suudi Arabistan’la son bir yıldır özellikle karşılıklı ticaret hacmi konusunda ciddi problemler yaşıyoruz. Bu konudaki haberleri hatırlayacaksınız, Radyo Sputnik ekranlarından ilk biz dile getirmiştik. Suudi Arabistan, Türk ürünlerine karşı gayri resmi nizami olmayan tarife dışı bir engel çıkarmaya başladı. Buna karşı önlem alınması gerektiğini söylemiştik. Ne zaman? Ekim ayında. Ekim ayından itibaren yayınlarda dile getirdiğimiz bu hususlara ilişkin olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden, Ticaret Bakanlığı’ndan ve Dışişleri yetkililerinden ‘Hayır, öyle bir şey yok’ gibi açıklamalar geldi” diye hatırlattı.

‘Suudi Arabistan’la Türkiye arasındaki ticaret hacmi giderek azaldı’

Çağatay, engelin Suudi Arabistan tarafından ilk resmi tanınmasını “Sonra Ekim, Kasım, Aralık köprülerin altından çok sular aktı ve en sonunda kabul edildi. Ne zaman kabul edildi? Riyad Ticaret Odası Başkanı, bizdeki Odalar ve Borsalar Birliği’nin muadili olan kişi resmi Twitter hesabından ‘Türk ürünlerini memleketimize sokmayın. Türk ürünlerini almayın ve satmayın açıklaması yaptı. Arkasından Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı buna benzer ‘böyle bir durum var, Türk ürünlerine karşı biraz mesafeliyiz’ dediler. O tarihten bu yana Suudi Arabistan’la Türkiye arasındaki ticaret hacmi giderek azaldı. Son on yılın ortalaması 5 milyar dolar ve biz fazla veriyoruz bu ticaret hacminde. Onlara daha fazla mal satıyoruz, daha az mal alıyoruz” diye aktardı.

‘Mart ayında 19 milyon dolarlık bir ihracat yapabildik’

Mart ayı itibariyle Suudi Arabistan’a olan ihracatın 19 milyon dolar olduğunu söyleyen Çağatay, yedi sektör bazında ihracatın sıfırlandığını anlattı:

“Bu ticaretimiz Mart ayı itibariyle sıfırlandı. Mart ayında Türkiye’nin Suudi Arabistan’a yaptığı ihracat sıfıra yakın bir değere iblağ oldu. 19 milyon dolarlık bir ihracat yapabildik. 19 milyon dolar, iki konteyner dolusu mal demektir. İki konteyner dolusu mal göndermiş olduk. Bu bir şirkete yapılan ihracat kadar önemsiz bir rakamdan bahsediyoruz. Yedi sektör bazında sıfır çektik.”