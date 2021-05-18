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    Seyir Hali

    Ekonomist Erbaş: Aşılama hız kazanmalı, destekten öte işyerlerinin kasasına para girmesi daha ümitlendirici

    Seyir Hali
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    Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Ekonomist Yücel Tonguç Erbaş “Aşılama çalışmalarını hızlandırmaktan öte artık halletmeliyiz. Çünkü borç, destek, ertelemeden ziyade işinizin başına geçip aylık olarak kasanıza paranızın girmesi, tüm bu desteklerden, ertelemelerden tüm esnaf ve çiftçiyi daha çok ümitlendirecek bir gelişmedir” dedi.

    RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali programında Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Ekonomist Yücel Tonguç Erbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan destek paketini, aşılamanın ekonomi üzerindeki etkisini, borsa ve kur piyasalarını değerlendirdi. 

    'Esas konu, aşı faaliyetlerine hız verilmesi'

    Pandemi sürecinde yapılan desteklerin gerekli olduğunu ancak esas konuşulması gerekenin aşılama hızı olduğunu söyleyen Erbaş “Biz hep ‘bir destek olmalı, borçlar ertelenmeli’ diye konuşuyoruz ama esas konu; aşı faaliyetleri hız verilmesi gerektiği. Sayın Cumhurbaşkanımız da dün konuşmasının sonunda bunu belirtti. Bu destekler için zaten vergilendirme, belli bir süre için bütçe açığı bunlar verilmesi ve yapılması gerekenler. Bunlar için aslında kaynakların bir kısmı bizlerin üzerinden vergilendirmeyle, bir kısmı ise devletin kasası diyebileceğimiz yerden açıkla sağlanacağı çok net bir şekilde görünüyor. Aslında dünya desteklere bu şekilde devam etmiyor. Özellikle gelişmiş ülkeler aşılama faaliyetlerini halletmiş, mesela şu anda İtalya şu anda ABD’li turistleri kabul ediyor, Rusya’da basket maçlarını izleyebiliyoruz” dedi ve ekledi: 

    ‘İşlerin açılması, esnaf ve çiftçiyi tüm desteklerden, ertelemelerden daha çok ümitlendirecek bir gelişme’

    “Evet, destek önemlidir, esnafa, çiftçiye.. Bizim de görüştüğümüz çiftçiler zor durumda olduklarını belirtiyor. zor bir süreçten geçiyoruz. Esas önemli olan, Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi, aşılamaya hız vermek. Sayın Cumhurbaşkanı konuşmasının sonunda ‘hız veriyoruz’ dedi, hız vermekten öte artık bu durumu halletmeliyiz. Çünkü borçtur, destektir, ertelemedir, bunlara eyvallah ancak işinizin başına geçip aylık olarak kasanıza paranızın girmesi, tüm bu desteklerden, ertelemelerden tüm esnaf ve çiftçiyi daha çok ümitlendirecek bir gelişmedir. Sonuçta bu destekler bizlerden, kasadan temin edilecek ancak önemli olan aşıyı hızlı bir şekilde halletmemiz lazım. Geleni uygulamamız ve bunu normalleşme için kullanmamız lazım.”

    ‘Aşılama en önemli başlık’

    Erbaş, desteklerin bir sonuç anlamına gelmediğini söyleyerek “Aşılamanın dünyadaki örneklerine baktığımda ekonomilerini nasıl toparladıklarını, nasıl düzlüğe çıktıklarını çok net görüyorum. Gerekirse, bu söylediğim yanlış anlaşılmasın ama keşke bunları yapmıyor olsaydık da, vatandaşımızın yüzde 50-60’ını aşılamış olsaydık, biz yine 15-20 gün kapalı olsaydık. Umarım bu yılı kapamadan, bu aşılanmış nüfus oranına ulaşmış oluruz. Yapılması gereken yapıldı ama aşılama en önemli başlık” diye konuştu. 

    ‘En azından şimdilik, kur hareketi 8.20-8.50 arasında devam edecektir’

    Piyasaları değerlendiren ekonomist Erbaş “Tüm bu gelişmeler olurken, ABD’de enflasyon geliyor, aşılama çalışmaları devam ediyor. Bayram arasında da bir dalgalanma yaşadık, kurda 8.50’lere gittik. Borsalar önce satış, sonra alış tarafına döndü. Ama kripto piyasasını bir kenara koyarsak, borsalarda, para birimlerinde biraz daha sakin bir gündem yaşadığımızı düşünüyoruz. Biraz da 19 Mayıs’ta bizim piyasalarımızın kapalı olacağından bugün ben, az hareketli, dalgalanmanın olduğu borsa ve kur bekliyorum. Ama kurla alakalı şunu söyleyeyim; 8.20’nin üzerinde, ülke risk raporu olarak da 850 seviyelerinde kaldığımız sürece sanki Türkiye’de o oturmuş ekonominin bir yol haritası olmadığının riski hep fiyat üzerinde görünüyor. Çünkü dolar endeksi 90’a kadar düşmesine rağmen biz bayramdan sonra sadece 8.30’a kadar gerileyebildik” dedi ve ekledi: 

    “Dolayısıyla Türkiye eğer yeni bir hikaye yazma işine, para politikası haricinde girmediği durumda şunu söyleyebiliriz; 8.20’ye kadar gelen geri çekilmeler sadece teknik olarak gerçekleşiyor. 8.20-8.50 arasındaki, en azından şimdilik, bu kur hareketi devam edecek. Ben de bugün 8.30 civarında, 3 kuruş aşağı 3 kuruş yukarı, bir açılış olacağını tahmin ediyorum.”

    ‘Şimdilik bir stres yok, yolumuza yukarı doğru devam ediyoruz’

    Borsalarda şimdilik bir stres olmadığını belirten Erbaş “Borsaya gelince, 1450 bizim için önemli bir yer. Hacimler neredeyse 4’te 1 oranında düştü. Yabancı yatırımcının olmadığı, ama yavaş yavaş hisse bazlı, zaman zaman sektörel bazlı bir yükseliş yaşıyoruz. Şunu kısaca ifade edeyim; NATO toplantısı yakın zamanda. Bence Türkiye’nin önündeki beklenti yaratabilecek gelişmelerden biri budur, pozitif ya da negatif anlamda. Bundan önce Türkiye ile ilgili bir herhangi bir konuyla ilgili olumlu bir açıklama, görüşme öncesinde gelirse o zaman endeksi 1500 seviyelerinde görürüz. Ama teknik olarak burada da 1435 seviyesi kırılmazsa burada da aynı kurda olduğu gibi geri çekilmedir. Şimdilik bir stres yok, yolumuza yukarı doğru devam ediyoruz. Ama ufak katılımcı düşük hacimlerde diyebiliriz” ifadelerini kullandı.  

    ‘Borsa'da sanayi endeksinden, bankacılık endeksine geçişkenlik var’

    Erbaş “Bugün de tahmin ediyorum, dar bantta 1440-1460 arasında bir Borsa İstanbul endeksi olacaktır. Bankacılık endeksine dikkat etmeleri, sanayi endeksinden bankacılık endeksine bir küçük de olsa geçiş olduğunu, bunun da acaba bir habere mi gebe olduğunu düşünmelerini tavsiye ederim. Ben zaman zaman söylüyorum; HalkBank davasını çok önemsiyorum. Bizde bazen siyaset ile ikili ilişkiler yumuşatılabiliyor. NATO Zirvesi’nin düşünüyorum, önümüzde 1 aydan kısa bir süre var. Oradan tetikleyici bir haber gelebilir gelebilir diye tahmin ediyorum ancak bir bilgim yok, piyasa beklentimle bunu söylüyorum” diye ekledi.

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    Etiketler:
    Borsa, Kur, Dolar, pandemi, Koronavirüs aşısı, Koronavirüs, Aşı, Destek, Ekonomi, Yücel Tonguç Erbaş, Ali Çağatay
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