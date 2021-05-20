Abdurrahman Dilipak: Önümüzdeki günlerde Bakanlar Kurulu’nda ciddi değişiklikler olabilir

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali programında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun TRT’de gazetecilerin sorularını yanıtladığı yayını değerlendirdi.

‘Dünkü söyleşiye bakarak, Bakan Soylu’nun görevden alınıp alınmayacağı hakkında ne düşünüyorsunuz’ sorusunu cevaplayan Dilipak “Soylu’nun istifa edeceğine dair bir takım spekülasyonlardan söz edildi. Ben de Ankara’da sıkıntılı günler olduğunu söyledim. Bundan evvel bir gün önce de Devlet Bahçeli ile konuşmuş olması çok manidar tabii, bu süreçte Tayyip Bey ile görüşmemiş olması. Çünkü herkesin konuştuğu bir konuyu konuşmamış olmaları da benim için bir sorun. Bu böyle devam etmez. Çünkü bu işten devlet zarar görür. Bu kimsenin lehine değil. (Sedat) Peker’in de (Mehmet) Ağar’ın da Soylu’nun da (Berat) Albayrak’ın da lehine değil” dedi.

‘Soylu siyaseti bırakamaz, kendine yeni bir yol çizer’

Geç kalındığının altını çizen Dilipak “Siyaseti bırakması da, bana kalırsa Soylu siyaseti bırakamaz, kendine yeni bir yol çizer. Ne olursa olsun, çok geç kalındı ve bunun bütün uçları kirli. Bunu çözecek olan siyaset değil bu noktada. Çünkü siyasetin kendisi risk taşıyor. Adalettir. Ama adalet mekanizması eğer doğru işletilmezse sorun daha da büyür. Çünkü bu iş burada kalmaz. Soylu’nun son söylediklerinde, Birleşik Arap Emirlikleri’nin adını veriyor, 15 Temmuz sürecinde var olduğunu söylüyor. Peker’in FETÖ’yle ilişkisine atıf yapıyor. Bu sürecin aslında bir kontrgerilla hareketi olduğunu, Türkiye’nin aslında asimetrik bir savaşla karşı karşıya bulunduğunu ifade ediyor” diye konuştu.

Dilipak “Burada tabii, haklı olduğu noktalar da var. Haziran ayına kadar Biden’ın Türkiye üzerinde hem LGBT hem muhalefete destek hem de Tayyip Erdoğan’ın İsrail’e yönelik eleştirileri üzerine Amerika’dan gelen tepkiler, bunlar da gösteriyor ki aslında Türkiye kendi müttefikleri tarafından doğrudan ve dolaylı olarak tehdit ediliyor. Soylu’nun bu açıklaması dış politikayı da ilgilendiren BAE ile bundan sonraki yol haritası üzerinde ciddi bir tartışma konusu olan (Muhammed) Dahlan için kırmızı bülten çıkarıldı. Sanki Peker’in doğrudan Dahlan ile ilişkiliymiş gibi ve 15 Temmuz senaryosunun bugüne yansıyan başka bir boyutuymuş ya da Biden’ın muhalefete destek politikasının politik süreci provoke edecek aktörler piyasaya sürdüğü gibi bir iddiada bulundu. Bu yeni bir siyasi gündemdir, uluslararası ilişkiler açısından da iç politika açısından da bunun sonuçlarını göreceğiz” dedi ve ekledi:

“Ben önümüzdeki günlerde de Bakanlar Kurulu’nda da ciddi değişiklikler olacağını düşünüyorum. Umarım gelenler, gidenleri aratmaz.”