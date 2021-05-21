Prof. Dr. Emin Gürses: Sedat Peker’in evine yapılan baskın böyle bir tepkiye yol açacağı bilinerek yapıldı

RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali programına konuk olan Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Emin Gürses, Sedat Peker videolarını ve bunun etkilerini yorumladı. Gürses, Sedat Peker’in evine yapılan baskının böyle bir tepkiye yol açacağını bilerek yapıldığını ifade etti.

Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Emin Gürses, RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali programında Sedat Peker’in yayınladığı videoları ve siyasete yansımalarını değerlendirdi.

‘Sedat Peker’in evine yapılan baskın, Süleyman Soylu’nun, Mehmet Ağar’ın tasfiyesi için yapmışsa başarılı olmuş’

Prof. Dr. Gürses’e göre Peker’in evine baskın yapıldığında, böyle bir tepki göstereceği bilinerek yapıldı:

“Sedat Peker’i yurtdışına çıkaranlar zaten piyasadan uzaklaştırmak istemişler. Peker de, ‘gidip, geleceğim’ diye inanmış. Ama zaten piyasanın belli kişilere bırakılacağı konuşuluyordu. Peker’in yurtdışında olduğu biliniyor, resmi olarak çıkmış kapıdan dışarı. Peker’in evine baskın yapıldığında, buna tepki göstereceği bilerek yapıldı. Bu tahriği yapan kimse, akıllı bir iş yapmamış. Eğer bunu Süleyman Soylu’nun, Mehmet Ağar’ın tasfiyesi için yapmışsa başarılı olmuş. Bu bilinmeden yapılan bir girişim değildir, hepsi hesap edilmiştir. Bu kötü bir şey mi oldu? Sonuç olarak Sedat Peker bu piyasada neler olup bittiğini, daha neler açıklayacak, onu bekliyoruz. Belki de izlenmesi 100 milyonu bulacak. Buradan tabii 30-40 milyon gelir elde edilebilir, bunu da çocuk esirgeme kurumuna verebilirdi. Büyük paralar var burada.”

‘Vatandaş da bu piyasada neler olup bittiğini gördü, bu hayra alamet’

Peker’in anlattıklarının aslında halk arasında bilindiğini ifade eden Gürses “Anlattıklarını vatandaş biliyordu aslında, bilinmeyen şeyler değildi. Ama bu şekilde ortaya çıkması mahkeme konusu olacak, incelenmesi gereken şeyler. Meclis’te kabul edilip, araştırılması zor. Savcılar da çekinir bu işte, bir şey yapmaya. Ama arşivde durucak, illa ki açılır. Vatandaş da bu piyasada neler olup bittiğini gördü, bu hayra alamet. Ama siyaset çok yara aldı bu işlerden. Mehmet Ağar diyor ki ‘ben burada bekçiyim, mafyaya karşı’. Bekçi varsa bir sahibi de vardır. Şimdi de duyuyoruz, Kıbrıs’ta otelleri ele geçirmeye çalışmışlar. Diyorlar ki bu oteller zaten kara parayla yapıldı. O zaman neden yaptırdınız? Mesela İngiltere’de para getirirseniz nereden olduğu sormazlar ancak çekemezsiniz. Koca Venezüella hükümeti Londra’daki altınlarını istedi, vermediler, ‘sizi tanımıyoruz’ dediler” diye konuştu ve ekledi:

‘Tayyip Bey’in etrafında şeytanlar var’

“Bana ‘Türkiye’de bir darbe girişimi mi’ olacak diyorlar. Biliyoruz ki Ağustos’ta TSK’da büyük bir emeklilik tasfiyesi yapılacak. Anayasa değişikliği yapılırken Tayyip Bey’e şöyle bir telkinde bulunulmuş; ‘siz yoruldunuz, Anayasa’ya sizi koruyan bir madde koyalım’ diye. ‘Siz dinlenirsiniz, biz de sizin adınıza partiyi yönetiriz’. Bu aslında bir tür tasfiyedir. Demirel’i de 12 Mart’ta silahla gelip makamından kovmadılar. Bu aslında bir darbe girişimi olur. Ben 3 tane makam var 2 kişi var diye açıklama yapınca, herkes acaba MİT müsteşarı mıdır, hangi bakanlardır, dedi. Ben söylüyorum, herkes görecek. Tayyip Bey’in yanında şeytanlar var derken, kızdı mı? Kızmadı. Bunların bir kısmı temizlendi, temizlenmeye devam edecek. Yakında daha önemli temizlikler gelecek. Eğer Tayyip Bey tasfiye etmezse, Rize usulü söylüyorum, bunlar Tayyip Bey’e üfler. Tayyip Bey Anayasa’ya güvenerek bir şey yaparsa, unutmasın Kenan Evren de maddelere çok güvendi ama yargılandı, cenazesine bile kimse gitmedi.”

‘Darbeler eskiden 4 generalle yapılırdı, 15 Temmuz’da 150 generalle yapılmak istendi, yapılamadı’

15 Temmuz darbe girişimin halkın sokağa inmesiyle engellendiğine dikkat çeken Gürses “15 Temmuz’da halkın sokağa çıkma hakkı vardır dedim, savcılar, emniyetten, MİT’ten, hükümetten rahatsız olan çok oldu. Niye rahatsız oluyorsunuz dedim, bu bir tür darbe girişimidir, darbeler eskiden 4 generalle yapılırdı. 15 Temmuz’da 150 generalle yapılmak istendi, yapılamadı. Çünkü Tayyip Bey halkı sokağa çağırdı, birçok lider de çağırdı. O zaman Tayyip Bey suç mu işledi? Sonra bu sokağa çıkanlara madalyayı kim verdi?” dedi ve ekledi:

‘Tayyip Bey’in etrafı namaz kılan prenslerle dolu’

“Tayyip Bey’in etrafı namaz kılan prenslerle dolu. Tayyip Bey, bir adam namaz kıldı mı, ben de dedim ki, Ebu Cehil de namaz kılıyordu, Hz. Hüseyin’i şehit etti. Yezit de ondan sonra namaza gitti. Ama Tayyip Bey’in böyle bir saf tarafı var. Namaz mı kılıyor, ‘iyi adamdır’ diyor. Geliyorlar, diyelim ki ‘Ankara Valisi görevden alınacak’ diyorlar. Yakınındaki ekip diyor ki, ‘Ankara’ya bir vali bulduk, namazında niyazında, ekstra namazlar da kılar’. Tayyip Bey de ‘o zaman onu vali yapın’ diyor. Hemen yanında kalemden biri geliyor, ‘efendim, onu yeni atadınız, çok temiz bir adam, siz onu çok seversiniz’ diyor. ‘O zaman dursun’ diyor. Bu 5 dakika içinde olan bir şey.”

‘Tayyip Bey etrafındakileri silkelesin 1 hafta içinde 50 milyar dolar dökülür’

Tasfiyelerin olacağını söyleyen Gürses “Tasfiyeler olacak ama olduğu zaman Sedat Peker’in dikkat etmesi lazım. Peker öyle bağlantılar açıkladı ki, ilerde mahkemelerde yargılanır. Ben daha önce de söyledim Tayyip Bey etrafındakileri silkelesin 1 hafta içinde 50 milyar dolar dökülür, fazlalıklarını söylüyorum. Mesela bir iş adamı diyor ki, bana talimat verdiler. 2 milyar dolarlık ihaleyi 3 milyar dolara çıkarıyor, 1 milyarı dağıtmak için. Millet bunu nasıl kaldıracak, bunun için halk fakir zaten. Süleyman Soylu artık bundan sonra duramaz, gitse bile gidemez. Diyelim ki etrafındakiler, çocuğu vs ticaret yaptılar ettiler, bu paraları da yiyemeyecekler. Çünkü böyle devlet idare olmaz. Sadece Süleyman Soylu mu var Sedat Peker’le bağlantıları olan? Başkaları da vardır, onları yakmadı. Asıl merkezin başındakine yöneldi. Onları da verirse, onlar da yanar” ifadelerini kullandı.