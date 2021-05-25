Kuzey Kıbrıslı gazeteci Barış: Türkiye, Kutlu Adalı cinayetinin soruşturulması için adım atmalı

Suç örgütü kurduğu iddiasıyla hakkında arama ve tutuklama kararı bulunan Sedat Peker’in Kuzey Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili açıklamalarını, Kıbrıs Postası yazarı Ulaş Barış değerlendirdi. RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali’nde konuşan Barış, bu soruşturmanın Türkiye’de açılmadan ilerleyemeyeceği görüşünde.

‘Buradaki kolluk kuvvetleri Türkiye’ye bağlı’

Barış, bu cinayetin Kıbrıs halkının gönlünde bir ‘yara’ olduğunu söyleyerek “Faili meçhul bir cinayet, 25 yıl oldu. Kutlu Adalı’yı da şahsen tanıyordum ben. Bu noktada olayın gündeme gelmesi aslında bir heyecan da yarattı, en azından faili meçhul durumunda çıkması için oldukça ciddi emareleri olduğunu düşünüyor Kıbrıs kamuoyu açıkçası. Ancak bu soruşturmanın ileriye götürülmesi için Türkiye’nin adım atması gerektiği konusunda herkes hemfikir. Zaten bunu (Susurluk komisyonu üyesi) Fikri Sağlar da bunu söyledi.

Sağlar, Türkiye’deki yetkililer bir soruşturma açmazsa Kuzey Kıbrıs’ta bir soruşturma açılması ve ileri götürülmesini mümkün görmediğini söyledi. Çünkü Kıbrıs ile Türkiye arasında özel bir ilişki var. Burada kolluk kuvvetleri dediğimiz kuvvetler, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetlerine bağlı, burası da Türkiye’nin Genelkurmayına bağlı. Dolayısıyla bir soruşturma yapılacaksa ilk başta Türkiye’de başlaması lazım” dedi.

Barış “Dün burada CTP (Cumhuriyetçi Türk Partisi), yani ana muhalefet partisi bir soruşturma komisyonu açılabilmesi için önerge verdi. Başbakan bu konuda pek bir şey söylemedi, uzak kalmaya çalışıyor. Cumhurbaşkanı şu an, Polis Genel Müdürü olan, Kutlu Adalı cinayeti sırasında soruşturmanın tahkikat subayı olan kişiyle görüştü ama bir talimat vermedi. Türkiye basınına sanki talimat verilmiş gibi yansıdı ama ‘gerekirse gereği yapılacaktır’ gibi bir şeyler söyledi” diye konuştu.

Ulaş “Dün akşam Süleyman Soylu’nun açıklamalarını büyük bir heyecanla takip ettik, bir soruşturma çıkar mı diye. Soruldu da Sayın Soylu’ya ama, tam bir cevap çıkmadı. Dolayısıyla şu an için bizim gördüğümüz Türkiye’de bir soruşturma açılıp açılmayacağı henüz net değil. 25 yıl sonra böyle bir itiraf geldi” diye ekledi.