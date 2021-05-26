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    Seyir Hali

    Halkın Partisi Genel Başkanı Özersay: Kutlu Adalı soruşturmasında ismi geçen herkes ifade vermeli

    Seyir Hali
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    Ali Çağatay’la Seyir Hali’nde Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili gelişmeleri değerlendiren Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Prof. Dr. Kudret Özersay, “Kıbrıs konusunda ismi geçen bütün isimlerin ifade vermesi gerekiyor, kocaman bir örtünün kenarından ipi görünmüş durumdadır, bunu tutup çekmek gerekir ki çorap söküğü gibi arkası gelsin” dedi.

    Kuzey Kıbrıs eski Dışişleri Bakanı, eski Başbakan Yardımcısı, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Prof. Dr. Kudret Özersay, suç örgütü kurduğu iddiasıyla hakkında arama ve tutuklama kararı bulunan Sedat Peker’in kardeşi Atilla Peker'in Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili müracaat savcılığına verdiği ve kamuoyuna imzasız nüshanın yansıdığı dilekçede, gazeteci Kutlu Adalı'yı öldürmek için eski MİT görevlisi Korkut Eken'le Kıbrıs'a gittiklerini itiraf ettiği gelişmesini değerlendirdi.

    RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali programına konuk olan Prof. Dr. Özersay “Mecliste sadece Kutlu Adalı cinayeti ile ilgili değil, başka iddiaların da yer aldığını bu iddialarda geçen gerek Kıbrıs gerekse Türkiye’den bütün isimlerin polise ifade vermesi gerektiğini açıkladık” dedi.

    ‘Aldığımız Kutlu Adalı cinayeti dosyasının kayıp olduğuna dair duyumu ‘inanmak istemiyorum’ diyerek paylaştım’

    Prof. Dr. Özersay Kutlu Adalı cinayeti dosyasının kayıp olduğuna dair duyum aldıklarını söyleyerek “Ben bunu ‘inanmak istemiyorum’ diyerek duyurdum. Aklımıza bir şüphe düşmedi değil. Ben ana muhalefet partisi başkanı olarak son birkaç ayda gerek Türkiye’de gerekse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ortaya atılan iddialara baktığımda, sadece videolar da değil genel anlamda, artık her şeyden şüphe ediyor olduk. Dolayısıyla böyle bir bilgi geldiği zaman doğal olarak şüphelendim de gündeme taşıdım. Umarım aksi söz konusudur ve Polis Genel Müdürlüğü bunu çıkıp söyler” diye konuştu.

    ‘İddialar soruşturulmalı, takibini yapacağız’

    İddiaların soruşturulmaya başlanması gerektiğini ve takibini yapacaklarını söyleyen Özersay “Şimdi bu süreçlerle ilgili yapılan iddiaların bir tanesi de, belirli bir tarihte bu insanların ülkemize gelip suç işledikleri ve suç işlemeye kalkıştıkları detaylar. Gerçekten o tarihlerde bu insanlar ülkeye giriş yaptı mı yapmadı mı, polisin kayıtlara bakması gerekiyor. Bunu teyit ederek başlaması gerekiyor. Hemen ertesinde de, Türkiye ile ülkemiz arasında bulunan Adli Yardımlaşma Anlaşması çerçevesinde, orada ifadelerinin alınmasını veya belli bazı belgelerin buraya gönderilmesini talep etmesi gerekiyor polisimizin. Bu girişimi de 2 gün önce yapmıştık, bugün devamını getireceğiz, takibini yapacağız” dedi.  

    ‘Yeni gelişmeler var, bir itirafçı adeta itiraf ediyor, sürecin yeniden başlatılması elzem’

    Dosyada yeni gelişmelerin yaşandığına ve bu sebeple sürecin yeniden başlatılması gerektiğine dikkat çeken Özersay “Daha önce poliste bir tahkikat süreci başlatılmıştı. Ama faili meçhul söz konusu olduğu için, bazı isimler basında dile gelmiş olmasına rağmen, kimse çıkıp da görgü tanığı olarak ya da ‘duydum’ diyerek veya elime böyle bir evrak geçti demedi. Sadece belli başlı bazı söylentiler ve kapalı kapılar arkasında konuşulanlar üzerinden polis ifade almaya yönelmişti o dönem, 90’lı yıllarda. Ancak şimdi yaşanan yeni bir gelişmedir. İfade edilen şey, adeta bir itirafçı tarafından itiraf edilmektedir, kendisinin olayın bir parçası olduğunu söylüyor. Üstelik başka isimler, tarihler ve mekanlar veriyor. Bu yüzden dosyanın yeniden canlandırılması veya sürecin yeniden başlatılması elzem, bir an önce yapılması gerekiyor. Halihazırda geç bile kalındığını düşünüyorum açıkçası” ifadelerini kullandı. 

    Bunun uzun yıllar ‘siyasi bir cinayet’ olarak tanımlandığına değinen Özersay “Ama yapılan açıklamalarda, iddialara bakacak olursak bunun ötesinde ve belli bazı suç örgütlerine, menfaat ilişkilerine dokunduğu ve açığa çıkarma noktasına dokunduğu için bu cinayetin işlenmiş olabileceği düşüncesi akla geliyor. Aynı Uğur Mumcu örneğinde olduğu gibi. Buna siyasi bir kılıf mı bulundu yoksa ikisi birlikte miydi? Bu yargılanma tamamlandıktan sonra ortaya çıkar” diye konuştu. 

    ‘Ülkemin, Türkiye’nin itibarı ve ilişkilerimiz açısından bunlar çok zarar veren, itibarsızlaştıran durumlardır’

    Bu tür olayların faili meçhul olarak kalmasının kabul edilebilir olmadığını söyleyen Özersay “Gerçekten de bir ülkenin uluslararası alanda itibarı açısından da kara bir lekedir. KKTC’nin böyle bir cinayetle ya da buna benzer olaylarla anılması, çünkü o videolar içerisinde sadece Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili değil, aynı zamanda uluslararası uyuşturucu trafiği bağlamında da hem KKTC hem de Türkiye’de isimlerin olduğu dile getiriliyor, iddia edildi. Bu açıdan baktığımda, geçmişte Dışişleri Bakanlığı yapmış biri olarak, ülkemin, Türkiye’nin itibarı ve ilişkilerimiz açısından bunlar çok zarar veren itibarsızlaştıran ve herkesin vicdanını yaralayan şeyler. Bunun için, aydınlığa kavuşturulması olmazsa olmazdır” dedi.

    ‘Kocaman bir örtünün kenarından ipi görünmüş durumdadır, bunu tutup çekmek gerekir ki çorap söküğü gibi arkası gelsin’

    Bu konuda mecliste, sadece Kutlu Adalı cinayeti ile ilgili değil, başka iddiaların da yer aldığını ve bu iddialarda geçen gerek Kıbrıs gerekse Türkiye’den bütün isimlerin polise ifade vermesi gerektiğini açıkladıklarını söyleyen Özersay, konuşmasının devamında şunları söyledi: 

    “Zaten polise yaptığımız başvuruda da mali polisin de devreye girerek ismi verilen kişilerin herhangi bir biçimde kara para aklama ya da uyuşturucu bağlantısı olup olmadığını dikkate alınıp incelenmesi ve ifadelerinin alınması gerektiğini söyledik. Sebebi de şu, başka bir vatandaş böyle bir açıklama yapsa polisin ifade almasına gerek olmayabilir. Ama bahse konu şahıs, sıradan birisi değil, geçmişte siyasilerle hem kurumsal hem de kamuoyu önünde ilişkisi olmuş olan çeşitli kilit noktalarda bulunduğu aşikar olan ve başka konularda da söyledikleri söyledikleri çerçevesinde bir takım gelişmeler olmuş olan isimler. Söyledikleri doğru olmayabilir fakat bir ağırlığı vardır. Üzerine gidilmesi gerekir. Belli ki kendi çerçevelerinde bir hesaplaşma üzerinden yapılıyor ki kendisini de bunu söylüyor. Bunu fırsata çevirmek gerekir. Kocaman bir örtünün kenarından ipi görünmüş durumdadır, bunu tutup çekmek gerekir ki çorap söküğü gibi arkası gelsin.”

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    Etiketler:
    Cinayet, Atilla Peker, Sedat Peker, Kutlu Adalı, Halkın Partisi (HP), Kudret Özersay, Kuzey Kıbrıs, Kıbrıs, Türkiye
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