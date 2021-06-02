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    Seyir Hali

    CHP Milletvekili Karaca: Denizli’deki taş ocağı inşaatı geçici olarak durduruldu, iptal edilmeden ‘rahatladık’ diyemeyiz

    Seyir Hali
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    Cumhuriyet Halk Partisi Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca Denizli’de yapılmak istenen taş ocağı inşaatı hakkında “Vali bölgeyi inceleyince ‘yapılmamalı’ diyerek yetkililerle konuşacağını söyledi, inşaatı geçici olarak durdurdu. Köylüler direnişte çok kararlıydı, iptal gerçekleşmeden ‘rahatladık’ diyemeyiz” dedi.

    Denizli’nin Güzelpınar mahallesinde, kekik üretimi yapılan tarlalarda taş ocağı açılmak istenmesi üzerine çiftçiler tepki gösterdi. Üreticiler, valilik önünde oturma eylemi başlattı. Bunun üzerine bölgede incelemelerde bulunan Denizli Valisi Ali Fuat Atik, inşaatı durdurdu. Süreci ve yapılması gerekenleri RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali programında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca anlattı.

    ‘Dünyada benzeri olmayan bir kekik türü orada yetişiyor’

    “Henüz kesin olarak kazanmadık” diyen vekil Karaca “Güzelpınar, Kutluca ve Uzunpınar mahallelerimizde Türkiye’nin doğal kekik ihracatının yüzde 85-90’ı karşılıyor. Daha önce tütüncülükle geçinen yöre halkına, artık bundan para kazanamayacak durumda olunca alternatif olarak kekik üretiminde bahsedildi. Ziraat Odası tarafından da iyi tarım uygulaması ve uluslararası bir sertifika olan GLOBALGAP sertifikası alınması sağlandı. Gerçekten dünyada benzeri olmayan bir kekik türü orada yetişiyor” diye konuştu.

    ‘Ulaştırma Bakanlığı firma için valiliğe acele kamulaştırma yetkisi verdi’

    Daha önce de bölgede taş ocağı açılmasına yönelik çalışmalar yapıldığına işaret eden Karaca “Yine valilik tarafından ÇED ‘gerekli değildir’ kararı verildi. 2019’da yine bölge halkıyla birlikte verdiğimiz mücadelede bu firmaya geri adım attırdık ve ertelendi, iptal edilmedi. Ardından ‘meşhur’ Fernas firması tarafından alınan Aydın-Denizli otoban inşaatı devam ediyor. Ulaştırma Bakanlığı öyle bir karara imza attı ki, bu güzergahta Fernas İnşaat’ın otoyol yapımında kullanabileceği her türlü araç, gereç, dolgu malzemesi temini için valiliğe acele kamulaştırabilme yetkisi tanıdı. Fernas’a öyle alternatif kıyaklar tanındı ki, yolun ihale sonrası güzergahları değiştirildi ve Denizli’de bu yolun geçtiği bölgede sulanabilir tarım arazileri üzerinden yol geçirilerek şirketin maliyetleri düşürüldü. Güzelpınar, inşaata yakın bir yer, yolun dolgu malzemeleri temini için kekik tarlalarının yanında, 100-150 yıllık ormanın içinde bir taş ve kalker ocağı için ÇED ‘gerekli değildir’ kararı yeniden verildi” dedi. 

    ‘Vali bölgeyi inceleyince ‘yapılmamalı’ diyerek yetkililerle konuşacağını söyledi, inşaatı geçici olarak durdurdu’

    Milletvekili Karaca süreci ise şu şekilde anlattı: 

    “Bayramın birinci günü köylüler yükselen bir toz bulutuyla olayı fark ettiler. Tüm köylüler oraya gitti, ben de bölgeye intikal ettim. Birinci gün, 2 bin 200 ağaç kesilmiş, bundan sonra durdurabildik. Hukuksuzluklar o kadar had safhaya ulaşmış ki… 3 Mayıs’ta daha ÇED gerekli değil raporu çıkmadık Orman Bölge Müdürlüğü ağaçların kesilmesi için sözleşme yapıyor. Zira rapor 4 Mayıs’ta çıkıyor. İtiraz süresi de beklenilmedi. Bizim mücadelemiz sonunda inşaat durduruldu. Fakat evvelsi gün saat 7 civarında bir tabur jandarmayla şirket tekrar alana girdi. Bunun ardından kadınlarımız, köylüler inşaat alanını bastılar. Bu direnişi kıramayacaklarını anlayınca faaliyeti geçici olarak durdurmak zorunda kaldılar. Köylüler hükümet konağına gitti, burada Vali Bey gelip inceleyeceğina dair söz verdi. Dün sabah Vali Bey gittiğinde yapılacak olan taş ocağının hem oradaki doğal dokuya hem ormana hem de köylülerin ekmek kapısı olan kekik tarlalarındaki durumu görünce ‘burada bu yapılmamalı, yetkililerle görüşeceğim’ diyerek geçici olarak çalışmayı durdurdu.”

    ‘Köylüler çok kararlıydı, iptal gerçekleşmeden ‘rahatladık’ diyemeyiz’

    Projenin tamamen iptal edilmesi gerektiğine dikkat çeken Karaca “İptal edilmediği sürece de bir başka firma gelecek. 2019’da 2 kere geldi, gönderdik. 2021’de geldi, şimdi yine durduruldu. Bu yetmez. Bu çalışma bitti, köylüler rahat diyemeyiz. Çünkü henüz iptal gerçekleşmedi. Köylülerimiz, kadınlarımız çok kararlılardı. Direnişin simgesi kadınlar valiliğin merdivenlerine oturdu. ‘Bu araçlar, kepçeler, kamyonlar buradan çıkmadığı sürece, biz orada değil valiliğin kapısında nöbet tutacağız’ dediler” ifadelerini kullandı. 

    ‘Yapılacak yol 135 bin araç garantisi veriyor, her gün Aydın Denizli’ye, Denizli Aydın’a gitse bunu karşılayamaz’

    Karaca, Aydın-Denizli otoyolu inşaatı için bu taş ocağının yapılmak istediğini ve bu yolun yapılıp yapılmamasının sorgulanması gerektiğini söyledi:

    “Fernas şirketi, belki ‘5’li çete’ içerisinde değil ama ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu şirket bir kasa şirketidir. Denizli-Aydın otoyolunda gerçekten büyük bir soygun olacak. Bu otoyola ihtiyaç var mı yok mu, konuşmak lazım. Çünkü günlük 135 bin araç garantisi veriliyor. Şu anki kapasite günlük 25-30 bin. Bu yolu kapatıp diğerine tamamını aktarsalar dahi, Denizli Aydın’a, Aydın Denizli’ye her gün yolculuk yapsa bu garantiyi yerine getiremeyeceğiz. Vali bunlara rağmen bunu durdurabilir mi? Durduramasa bile Denizli halkı, kekik ihracatı yapacak firmalar  onun yanında. Ben başaracağımıza inanıyorum.”
    Etiketler:
    inşaat, Gülizar Biçer Karaca, Çiftçi, üretici, Kekik, taş ocağı, Denizli, Türkiye
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