Abdurrahman Dilipak’tan Peker yorumu: Benzer olaylar başka ülkeleri de vurabilir

Ali Çağatay’la Seyir Halinde konuşan Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, Sedat Peker’in sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaları yorumladı. Dilipak “Bu olayın çok iyi analiz edilmesi gerekir. Çünkü benzer olaylar çok daha şiddetli bir şekilde başka ülkeleri vurabilir” dedi.

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak RS FM’de Ali Çağatay ile Seyir Hali programında, organize suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmak suçlamasıyla soruşturma başlatılan Sedat Peker’in YouTube üzerinden yaptığı açıklamaları ve bunun siyasete etkisini yorumladı.

Dilipak sosyal medya platformlarının siyasi baskı için kullanılabileceğini söyleyerek “Bu yeni normal dönem dünya medyasının nasıl bir siyasi baskı aracı olacağını göstermesi bakımından ve bu Wikileaks’ten de daha farklı, Snowden’dan da çok daha farklı. Onlar da siyasi manipülasyon için nasıl kullanılacağına bir örnekti. Bir kamera, bir tripod Türkiye gibi bir ülkeyi nasıl meşgul edebiliyor, görüyoruz. Bu olay hem sosyolojik hem siyasi açıdan çok iyi analiz edilmesi gerekir. Ama kimse bunun detayında, ayırdında değil. Çünkü benzer olaylar çok daha şiddetli bir şekilde başka ülkeleri vurabilir” dedi ve ekledi:

“Ama Türkiye bunu akıllıca bir çözümle bu olayı başarıyla kendi lehine, kendi içindeki bir takım mafyöz, derin yapıları tasfiye için bunu bir örnek alıp sorunu çözebilirse insanlık için bir umuda dönüştürebilir. Türkiye’nin başarısızlığı tüm dünyada sorunların daha şiddetli bir şekilde insanlı tedirgin etmesine sebep olabilir.”