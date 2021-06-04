İYİ Parti Milletvekili Öztürk: Özelleştirme sonrası halk piyango çekilişlerine şüpheyle bakıyor

Milli piyango denetleme toplantısını RS FM’de değerlendiren Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu üyesi ve İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk “Çekilişler hem özelleşti hem de TRT’de yayınlanmıyor, bu da insanların şüpheyle bakmasına yol açıyor” dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu üyesi ve İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali programında komisyon tarafından düzenlenen milli piyango denetleme toplantısını değerlendirdi ve ‘halk şans oyunların güveniyor mu’ sorusunu yanıtladı.

‘Milli piyango özelleştirmenin ardından artık sadece denetleyici konumda’

Milletvekili Öztürk milli piyangonun özelleştirmeden sonra artık sadece denetleyici konumda olduğunu vurgulayarak “Bu, yıl içerisindeki son toplantı olabilir. Zira, milli piyango artık çekilişlerini Sisal Şans üzerinden yapıyor. Milli piyango artık sadece denetleyici konumda. Bu yapılan özelleştirmeden sonra ‘Çılgın Sayısal Loto’ diye bir sistem geliştirildi. Bu şimdiye kadar devrede devrede devam ediyor. Çünkü 90 rakamda 6 rakam, artı jokeri bulmak neredeyse imkansız. Dün itibariyle son çekiliş yapıldı, yine devretti. 161 milyon 903 lira gibi bir rakam devretti, herhalde 132. devir söz konusu” dedi.

‘Şirket ile milli piyango arasındaki sözleşmeye hakkımız olmasına rağmen ticari sır gerekçesiyle erişemiyoruz’

Milli piyango ile şirket arasında bir sözleşme olduğunu ancak hakları olmasına rağmen bu ‘ticari sırra’ erişemediklerini ifade eden Öztürk “Milli piyango ile şirket arasında bir sözleşme var ancak ticari sır kapsamında detaylarına vakıf olamıyoruz. Biz TBMM olarak bu hakka sahip olmamıza rağmen ne yazık ki bilgilendirilmiyoruz. Acaba sözleşmenin içeriğinde devretmelerle alakalı bir üst sınır var mı? O üst sınıra geldiğinde çekilişteki ikramiye tutarı ne olacak? Çünkü mesela milli piyango zamanında piyangonun çıktığı kişi 1 yıl boyunca biletini bozdurmazsa bu hazineye devrediyordu. Dolayısıyla burada da rakamlar belli bir süre sonra çıkmadığında bu miktar özel şirketin kendisinde mi kalacak, hazineye mi devredilecek veya bir altında tutturana mı devredilecek? Bu soruları ısrarla sormaya devam ettik” diye konuştu.

‘22 tane bayi var, çekiliş yapılmadığı için bir işlevleri kalmadı’

Öztürk “Milli piyangonun aynı zamanda 22 tane bayisi var. Ancak artık çekiliş yapmadığı için bu şubelerin hiçbir fonksiyonu da kalmadı. 490 tane çalışanı var, denetim kapsamında yapması gereken işleri devam ettiği için belli bir kısmı bölge müdürlüklerinde devam edebilir ama kalanların kamunun diğer alanlarına dağıtılması gerektiğini de düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

‘Çekilişler hem özelleşti hem de TRT’de yayınlanmıyor, bu da insanların şüpheyle bakmasına yol açıyor’

‘Halk güveniyor mu’ sorusunu Öztürk “2012 yılından beri çekilişleri TRT’de yayınlanmıyor. Bunun sebebi de o yıldan beri TRT’nin yayın için çok yüksek meblağlar istemesi. O günden beri anlaşma sağlanamıyor, halbuki ikisi de devlet kurumu. Bu da sanki bir danışıklı dövüşü akla getiriyor. Artık gelinen süreçte çekilişler özelleşti. Her ne kadar noter huzurunda da yapılsa günümüz şartlarında, teknolojisinde hangi rakamın nasıl çıkarılacağıyla ilgili şüpheler söz konusu. Hem bu şüphe hem de yayınlanmaması üst üste geldiğinde, bir de üstüne çok uzun bir devir söz konusu olduğunda insanlar artık tabii şüpheyle bakıyor” şu şekilde cevapladı.