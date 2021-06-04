Kayıt
17:27 04 Haziran 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Seyir Hali

    İYİ Parti Milletvekili Öztürk: Özelleştirme sonrası halk piyango çekilişlerine şüpheyle bakıyor

    Seyir Hali
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    0 15
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/0c/1043011311_0:0:1200:675_1200x675_80_0_0_72b1fcb6ae23f416622537e87d1f3d12.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/seyir-hali/202106041044660505-iyi-parti-milletvekili-ozturk-ozellestirme-sonrasi-halk-piyango-cekilislerine-supheyle-bakiyor/

    Milli piyango denetleme toplantısını RS FM’de değerlendiren Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu üyesi ve İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk “Çekilişler hem özelleşti hem de TRT’de yayınlanmıyor, bu da insanların şüpheyle bakmasına yol açıyor” dedi.

    Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu üyesi ve İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali programında komisyon tarafından düzenlenen milli piyango denetleme toplantısını değerlendirdi ve ‘halk şans oyunların güveniyor mu’ sorusunu yanıtladı.

    ‘Milli piyango özelleştirmenin ardından artık sadece denetleyici konumda’

    Milletvekili Öztürk milli piyangonun özelleştirmeden sonra artık sadece denetleyici konumda olduğunu vurgulayarak “Bu, yıl içerisindeki son toplantı olabilir. Zira, milli piyango artık çekilişlerini Sisal Şans üzerinden yapıyor. Milli piyango artık sadece denetleyici konumda. Bu yapılan özelleştirmeden sonra ‘Çılgın Sayısal Loto’ diye bir sistem geliştirildi. Bu şimdiye kadar devrede devrede devam ediyor. Çünkü 90 rakamda 6 rakam, artı jokeri bulmak neredeyse imkansız. Dün itibariyle son çekiliş yapıldı, yine devretti. 161 milyon 903 lira gibi bir rakam devretti, herhalde 132. devir söz konusu” dedi. 

    ‘Şirket ile milli piyango arasındaki sözleşmeye hakkımız olmasına rağmen ticari sır gerekçesiyle erişemiyoruz’

    Milli piyango ile şirket arasında bir sözleşme olduğunu ancak hakları olmasına rağmen bu ‘ticari sırra’ erişemediklerini ifade eden Öztürk “Milli piyango ile şirket arasında bir sözleşme var ancak ticari sır kapsamında detaylarına vakıf olamıyoruz. Biz TBMM olarak bu hakka sahip olmamıza rağmen ne yazık ki bilgilendirilmiyoruz. Acaba sözleşmenin içeriğinde devretmelerle alakalı bir üst sınır var mı? O üst sınıra geldiğinde çekilişteki ikramiye tutarı ne olacak? Çünkü mesela milli piyango zamanında piyangonun çıktığı kişi 1 yıl boyunca biletini bozdurmazsa bu hazineye devrediyordu. Dolayısıyla burada da rakamlar belli bir süre sonra çıkmadığında bu miktar özel şirketin kendisinde mi kalacak, hazineye mi devredilecek veya bir altında tutturana mı devredilecek? Bu soruları ısrarla sormaya devam ettik” diye konuştu. 

    ‘22 tane bayi var, çekiliş yapılmadığı için bir işlevleri kalmadı’

    Öztürk “Milli piyangonun aynı zamanda 22 tane bayisi var. Ancak artık çekiliş yapmadığı için bu şubelerin hiçbir fonksiyonu da kalmadı. 490 tane çalışanı var, denetim kapsamında yapması gereken işleri devam ettiği için belli bir kısmı bölge müdürlüklerinde devam edebilir ama kalanların kamunun diğer alanlarına dağıtılması gerektiğini de düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

    ‘Çekilişler hem özelleşti hem de TRT’de yayınlanmıyor, bu da insanların şüpheyle bakmasına yol açıyor’

    ‘Halk güveniyor mu’ sorusunu Öztürk “2012 yılından beri çekilişleri TRT’de yayınlanmıyor. Bunun sebebi de o yıldan beri TRT’nin yayın için çok yüksek meblağlar istemesi. O günden beri anlaşma sağlanamıyor, halbuki ikisi de devlet kurumu. Bu da sanki bir danışıklı dövüşü akla getiriyor. Artık gelinen süreçte çekilişler özelleşti. Her ne kadar noter huzurunda da yapılsa günümüz şartlarında, teknolojisinde hangi rakamın nasıl çıkarılacağıyla ilgili şüpheler söz konusu. Hem bu şüphe hem de yayınlanmaması üst üste geldiğinde, bir de üstüne çok uzun bir devir söz konusu olduğunda insanlar artık tabii şüpheyle bakıyor” şu şekilde cevapladı.

    Etiketler:
    Sisal Şans, Yayın, TRT, Şüpheli, Şans oyunu, Çekiliş, Yasin Öztürk, Milli Piyango İdaresi, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Uyuyan kutup ayısı, Dennis Stogsdill’e yarışmanın ‘Vahşi Hayvan Portreleri’ kategorisinde birincilik getirdi.
    Nature TTL’ye göre yılın en iyi vahşi yaşam fotoğrafları
    Karikatür
    ABD Ulusal Güvenlik Ajansı, Danimarka'nın yardımıyla Merkel'i izlemiş
    İnfografik
    Rusya’nın hayvanlar için geliştirdiği Kovid-19 aşısı Carnivac-Cov
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet