Prof. Dr. Emin Gürses’ten Peker yorumu: Bu açıklamalar eninde sonunda ciddiye alınacaktır

Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Emin Gürses, RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali programında suç örgütü kurduğu iddiasıyla hakkında arama ve tutuklama kararı bulunan Sedat Peker’in sosyal medya üzerinden yayınladığı son açıklamalarını yorumladı.

Prof. Dr. Emin Gürses, Peker’in açıklamalarının seçmenin oy verme davranışına mutlaka etki edeceğini belirterek “Kamuoyu araştırmalarında bu olayın pek oylara yansımadığı görülüyor. Sedat Peker’in videolarını nüfustan fazla insan izlemiş. Sabah akşam Sedat Peker’in videoları dinleniyor. İlginçtir, birçok basın, YouTube’dan yayın yapanlar gazetelerde yazanlar, sabah akşam bu konular konuşuluyor. Zaten birçok şey biliniyordu, dile getirilmiyordu. Sedat Peker bunları dile getirdi, eleştiri yapabilirsiniz ama bu araştırılmasını engeller mi? Seçim araştırmalarında ‘seçime etki etmedi’ diyorlar. Bana göre çok etki edecek. Gerçekten etki etmezse, o zaman zaten memlekette vatandaş kendi sıkıntılarıyla eğleniyor anlamına gelir. Böyle bir şeyin olması da mümkün değildir. Bu açıklamalar eninde sonunda ciddiye alınacaktır. Bu kadar da vurdumduymazlık olmaz” diye konuştu.

Peker’in ‘helalleşeceğiz’ sözünün ne anlama geleceğinin sorulması üzerine Gürses şu cevabı verdi:

“‘Helalleşeceğiz’ demek, her şeyi açık yapacağız demektir. Demek ki Sedat Peker, Tayyip Erdoğan ve çevresiyle ilgili ilişkilerini de gündeme getirecek veyahut da gündeme getireceği mesajını veriyor”