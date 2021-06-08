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    Tarım Orman-İş Başkanı Durmuş: Bir yılda kesilmesi gereken orman varlığının neredeyse 3 katı 5 ayda kesildi

    Seyir Hali
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    Tarım Orman-İş Genel Başkanı Şükrü Durmuş, Patara’dan kum çalınma iddiasını ve görevlinin açığa alınma sürecini RS FM’de anlattı. Durmuş “Yıllarca ormanları suçlulardan koruduk, ama bugün ne yazık ki vatandaş devletten koruyor. 1 yılda kesilmesi gereken orman varlığının neredeyse 3 katı 5 ayda kesildi” dedi.

    RS FM’den Ali Çağatay’la Seyir Hali programında konuşan Tarım Orman-İş Genel Başkanı Şükrü Durmuş Antalya’da bulunan Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi’ndeki kum çalınma iddiası hadisesini ve suç zaptı tutmak isteyen görevlinin açığa alınma sürecini anlattı.

    Durmuş “Burada geçen yıl bir kum hırsızlığı başlatıldı. Özellikle kumul çalışması yapılan alanda yüzeydeki örtü temizlenip açılarak altındaki kum dağları taşındı. Kumu da seralarda balçık toprakla karıştırarak tarım ve drenaj için kullandılar, geçirgen olması nedeniyle” ifadeleriyle sözüne başladı.

    Durmuş yaşanan olayı şu ifadelerle anlattı: 

    ‘Birçok kanunda değişiklik olur ama Orman Kanunu’nun temelinde değişiklik olmaz’

    “Koruma görevini yürüten orman muhafaza memurlarımızın, kendi görevlerini yaparken Anayasa ve yasalardan güç alır. Birçok kanunda değişiklik olur ama Orman Kanunu’nun temelinde değişiklik olmaz. Aslında vatandaşların da gördükleri suçu, tutanak tutup savcılara iletme hakkı vardır. Memur düzenlemiş olduğu suç zaptı iptal edilemez. Kesinlikle savcılığa iletilmek durumundadır. Tahsis edilen zaptı, hiç kimsenin bozma yetkisi yoktur. 

    ‘Cumhurbaşkanımız gelse de bu zaptı tutacağım’ ifadesini şikayet ettiler, görevli açığa alındı’

    Buradaki arkadaşlarımız suç zaptını düzenlerken, ilçe yöneticisi gelip ‘zaptı tutmayın’ diyor. Görevli arkadaşlarımız da zaptı tutmadan önce işletme şeflerini arıyorlar. O da ‘benden emir almadan tutmayın’ diyor. Bunun üzerine kuşkulanıyorlar, işletme müdürünü arıyorlar, ‘şefiniz ne diyorsa onu yapın’ cevabını alıyorlar. Daha sonra bize ulaştılar, Kaş Savcısını aradım. Görevliler savcının yanına gitti, talimatı verdi. Zaptı tutarken yine müdahale etti o vatandaş, görevlileri işiyle tehdit ettiler. Daha sonra ‘tutmayın bölge müdürü gelecek’ denilince görevli arkadaş da ‘kusura bakmayın, Sayın Cumhurbaşkanımız da gelse tutacağım’ dedi. Ses kaydı da mevcut. Hemen olayın olduğu gece arkadaşımızın tayini çıktı, sürgün edildi. 15 gün önce de kendisine lojman tayin edilmişti.

    ‘Yıllarca ormanları suçlulardan koruduk, şimdi vatandaş devletten koruyor’

    Daha sonra bu ilçe yöneticileri ‘Sayın Cumhurbaşkanımız da gelse tutacağım’ cümlesini cumhurbaşkanına hakaret diye kaymakama bildiriyor. Kaymakan açığa alıyor. Ben 43 yıllık ormancıyım. Yıllarca ormanları suçlulardan koruduk, ama bugün geldiğimiz noktada ne yazık ki vatandaş devletten koruyor.”

    ‘Bir yılda kesilmesi gereken orman varlığının neredeyse 3 katı 5 ayda kesildi, daha da ‘50 milyon metreküp keseceğiz’ diyorlar’

    “Türkiye’de ormanlar vahşice yok ediliyor” diyen Durmuş “Amaç dışı kullanıma açılıyor, maden şirketlerine, özel şirketlere. Ormandaki odun üretimi, ağaçların kesilmesi planlamayla yapılırdı. Türkiye’nin 2021 yılında teknik heyetlerin oluşturduğu planlarda toplam 11 milyon metreküp ağaç kesilmesi planlanırken, daha 5. ay yeni çıktı, 30 milyon metreküp alanda kesildi. Daha da ‘50 milyon metreküp keseceğiz’ diyorlar. Patara’daki olay belki ayrıntı. Hepimiz biliriz, kapitalist sistem 2 alanı sömürerek varlığını sürdürür; emek ve doğal varlıklar. Bu sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada bu şekilde yürütülüyor” diye konuştu.

    Ne olmuştu?

    Durmuş, Türk basınına yansıyan haberlerde Antalya Kaş’ta bulunan Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi’nden, Şubat ayında 2 bin 168 kamyon kum çalınıp satıldığını söylemişti. Durmuş aynı zamanda olayı kayıt altına almak isteyen görevli muhafaza memurlarından birinin AK Parti Kaş İlçe Yöneticisi Osman Deniz Karataç tarafından engellendiğini ve kaymakam tarafından da görevinden alındığını belirtmişti. 

    Bu olay üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan bir açıklama gelmişti. Açıklamada olayın eski olduğunu duyurularak iddia edilen alanın antik kentin dışında olduğu söylenmişti. Failler hakkında suç duyurusunda bulunulduğu, savcılık tarafından işlem başlatıldığı da açıklamada yer almıştı.

    Etiketler:
    sahil, Kum, Ağaç, Orman, Şükrü Durmuş, Antalya, Patara, Türkiye
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