Hidrobiyolog Levent Artüz: Her şey kusursuz hale getirildikten ancak 50 yıl sonra Marmara normale dönebilir

Marmara Denizi’ni adeta boğan deniz salyası hadisesini RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali’nde değerlendiren Hidrobiyolog Levent Artüz “Her şey kusursuz hale getirildikten ancak 50 yıl sonra Marmara normale dönebilir” dedi. Artüz Karadeniz ve Kuzey Ege için uyarılarda bulundu.

RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali programına katılan Hidrobiyolog Levent Artüz, Marmara Denizi’ni kaplayan deniz salyası (müsilaj) hadisesini değerlendirdi. Artüz “Her şey kusursuz hale getirildikten ancak 50 yıl sonra Marmara normale dönebilir” ifadelerini kullandı.

‘Müsilajın tetikleyicisi büyük ihtimalle Ergene Nehri’nden Marmara’ya yapılan deşarj’

“Şu anda ortaya çıkan müsilajın çok büyük bir ihtimalle sebebini, dünyanın en kirli nehri olan Ergene’nin Tekirdağ civarından kirletici unsurlarının Marmara Denizi’ne basılıyor olması olarak görebiliriz” diyen Artüz “Bunu durmanın imkanı var. İstanbul, Bursa, Çanakkale’nin derin deniz deşarjlarını bir anda durdurmanın imkanı yok ama Ergene’nin var. Bunun acilen yapılması gerekir. Bir Marmara Denizi’ni kaybettik 1989’da. Ergene’yi de yaparsak bizi öldürecek. Tek maddelik bir eylem planı gerekiyor. ‘Denizlerimiz alıcı ortam değildir.’ Bu kadar, yeterli” ifadelerini kullandı.

‘Eski Marmara’ya hiçbir zaman kavuşamayız, minimum düzeydeki bir Marmara Denizi’ni herhalde torunumuzun torunu belki görebilir’

Artüz “Biz adını bilmediğimiz 100 sene sonraki teknolojiyle bir arıtma yapsak, deşarj etmemek zorundayız. Sihirli bir değnekle bugün itibariyle Marmara’ya yapılan tüm deşarjları ortadan kaldırdığımız takdirde, eski Marmara’ya hiçbir zaman kavuşamayız öldü gitti, minimum düzeydeki bir Marmara Denizi’ni herhalde torunumuzun torunu belki görebilir. Biz şu anda Marmara Denizi’ni bir arıtma tesisinin önündeki çökeltme havuzu olarak kullanıyoruz” dedi ve ekledi:

“Minimum düzeyde bir Marmara'ya kavuşmamız için alt sınırı 50 sene olarak koyun.”

‘Bu uygulamalar devam ederse Karadeniz 15, Kuzey Ege 20 sene sonra Marmara’ya dönüşecektir’

Karadeniz ve Kuzey Ege’nin kirlendiğine vurgu yapan Artüz “Kuzey Ege ve Karadeniz’de 2 tane olgu var. Karadeniz de kirleniyor, orada da derin deniz deşarjı yapılıyor. Karadeniz şu anda Marmara Denizi’nin 15 sene önceki hali. Bu uygulamalar devam ederse 15 sene sonra Marmara gibi olacak. Bir de Marmara Denizi’nden kopup az bir miktarda Karadeniz’e giden kütle var. İkisini birbirine karıştırmamak lazım. Aynı şekilde Kuzey Ege için de geçerli, kopan kütleler oraya da gidiyor. Kuzey Ege de 20 sene sonra Marmara’ya dönüşecektir, uygulamalar devam ederse” diye konuştu.

Artüz müsilajın deniz üzerinden toplanmasının hiçbir şekilde mümkün olmadığını belirtti ve bakanlık tarafından açıklanan eylem planının ana başlıklarının ancak altı doldurulursa etkili olabileceğini sözlerine ekledi.