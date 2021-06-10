Prof. Dr. Aktar’dan ABD-Türkiye görüşmesi yorumu: Mucizevi bir gelişme çıkmaz

Atina Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Cengiz Aktar, RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali programında 14 Haziran’da NATO zirvesi kapsamında yapılacak ABD-Türkiye görüşmesini yorumladı.

‘Zaman kısıtlı, bu görüşmeden bir ‘beyaz sayfa’ çıkmaz’

ABD-Türkiye arasında ‘bir dolu’ sorun olduğuna işaret eden Aktar “Sorunun bini bin para. ABD bunu bir kenarda tutuyor. Pazartesi yapılacak toplantıda bütün bunların bir şekilde çözüleceği ve Recep Tayyip Erdoğan’ın temenni ettiği gibi bir ‘beyaz sayfa’ açılacağı, ortak dil bulunacağı hayaldir, mümkün değil. Zaman olarak 30 dakikası var Recep Tayyip Erdoğan’ın. Bu NATO zirvesi çerçevesinde yapılan ikili toplantılar. Biden’ın, Erdoğan gibi başka liderlerle de toplantısı var. Biden Brüksel’e Erdoğan için gelmiyor. Yarım saate bu kadar sorun, bir de çeviri durumu var. Devasa meselelerin olduğu bir durumda kullanılabilecek olan zaman 30 dakika. Çok büyük beklentiler var” diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman’ın ziyaretini hatırlatan Aktar “Bir ön yoklama için geldi zaten. Türkiye ne düşünüyor, ne istiyor, ne yapılabilir? Bir ortak dil bulunabilir mi? Bir ABD tarafının bir de Türkiye tarafının talepleri var. Suriye’de PYD meselesi, Fethullah Gülen meselesi var. Bunları yıllardır masaya getiriyorlar. Hala büyük bir beklenti içerisindeler. Bu iki temel konuda Trump döneminde hiçbir şey elde edemediler. Şimdi hala ısrarla bir şey elde etmeye çalışıyorlar, abesle iştigal” dedi.

‘ABD’nin Türkiye’nin NATO üyeliği konusunda koskocaman soru işaretleri var'

Aktar “Trump dönemi ki, Türkiye’ye bu kadar yakın başka ve idare döneminde elde edememişlerdi. Şimdi nasıl olacak? Dolayısıyla büyük beklentiler var. Herhalde Pazartesi akşamı suyu çıkacaktır. Ben büyük bir beklenti içerisinde değilim. ABD’nin Türkiye’nin NATO üyeliği konusunda koskocaman soru işaretleri var. Artık özellikle Washington ve NATO başkentlerinde sıkça dillendiriliyor; Türkiye bugün NATO dışında olup da NATO’ya aday bir ülke olsa alınmazdı. Çünkü siyasi ve demokratik kredisi yetersiz. Ben açıkçası görüşmeden bir mucizevi bir gelişme katiyen beklemiyorum” ifadelerini kullandı.