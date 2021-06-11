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    Seyir Hali

    İYİ Partili Özkan: İBB’de incelenen önceki dönemlere ait 50 dosyada 13 milyar TL kamu zararı tespit edildi

    Seyir Hali
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    RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali’nde İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, belediyenin teftiş kurulunda incelenen 50 dosyada 13 milyar liralık kamu zararının tespit edilmesini anlattı. Özkan “Suç duyurusunda bulunuldu ama maalesef şu anda açılmış bir dava yok” dedi.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, belediyenin Teşvik Kurulu’nda incelenen dosyalarda, İstanbul belediyesinin önceki dönemlerinde ortaya çıkan 50 dosyada 13 milyar liralık kamu zararını, RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali’nde anlattı. 

    Özkan sözlerine “Rakam 13 milyar lira gibi gözükse de aslında çok daha fazla dosya, usulsüzlükler var. Ama şurada tıkanıyoruz, savcılıklara suç duyurusunda bulunuldu ama maalesef şu anda açılmış bir dava yok” diye başladı. 

    ‘Askeri arazi içinde bulunan 10 milyon liralık araziyi 120 milyon liraya belediyeye satmışlar’

    Konuşmasına örnekler vererek devam eden Özkan “Mesela Başakşehir’deki askeri araziler içerisinde vatandaşın mülkleri mevcut. Bu arazilerden biri olan 23 dönümlük bir alanı, bugünün parasıyla yaklaşık 120 milyon lira gibi bir fiyatla belediyeye satıyorlar. Askeri eğitim alanıyla ne işi olur belediyenin? Yapılan ekspertizler sonrasında buranın değerinin 10 milyon lira civarında olduğu anlaşıldı. Bu usulsüzlük, belediyenin kaynaklarının tarumar edilmesi” dedi. 

    ‘Camilerin temizlik ihalesinde 67 milyon 307 bin liralık yolsuzluk, usulsüzlük söz konusu’

    Selatin camileriyle ilgili temizlik ihalesinde de yolsuzluk ve usulsüzlük yapıldığını söyleyen Özkan “Selatin camileriyle ilgili yaklaşık 67 milyon 307 bin liralık bir temizlik ihalesinde yolsuzluk, usulsüzlük söz konusu. Yaklaşık 137 bin metrekarelik bir alandaki temizlik için. Bu ihale aslında temizlik, camilerin ibadete hazır hale getirilmesi ihalesi. Bizim yaptığımız araştırmalarda maliyet 32 milyon 674 bin lira çıkıyor. O dönem bu ihalelere 105 milyon yaklaşık maliyet çıkarmışlar. Sözleşmeyle 99 milyon liraya yapmışlar. İhaleye giren firmalar da aynı firmalar, sadece unvanları değişik” ifadelerini kullandı.

    ‘Çamlıca Cami’nin belediyeye yaklaşık 290 milyon dolar ek maliyeti var’

    Özkan “Sayın İmamoğlu görevine 17 gün gecikmeli başlayabildi. O kadar enteresan ki, Medya AŞ. bir ihalesi oluyor. Bu ihalenin ikinci hakedişini, Sayın İmamoğlu’nun mazbatayı aldığı gün yapıyorlar. Ödemesini ise Sayın Vali’nin kayyum olduğu dönemde yapıyorlar. İBB’nin üzerindeki ağır yüklerden bir tanesi Çamlıca Camii. Burası yaklaşık 290 milyon dolar belediyeye ek maliyeti var. Bugünün parasıyla 2 buçuk milyar lira civarında bir rakamdan bahsedebiliriz. Bunun gibi İBB sırtına korkunç yükler yüklediler” diye konuştu.  

    ‘Suç duyurusu yapma hakkı var ama soruşturma izni almadan maalesef işler yürümüyor’

    Teftiş Kurulu’nda önceki dönemlerde sıra sıra geriye gidildiğini anlatan Özkan “Şu anda kurulda, Mevlüt Uysal, Kadir Topbaş dönemleri. Yavaş yavaş geriye doğru gidiliyor. Küçük, büyük 50’ye yakın dosya var. Bu dosyalar mülkiye müfettişliği kontrolünde. Birçoğu için valilik izni gerekiyor. Valilik izin vermiyor, mülkiye müfettişleri işlem yapmıyor. Süreç tamamen dondurulmuş. İBB Teftiş Kurulu teftiş yapıyor ama biz bunları ancak basın aracılığı ile duyurabiliyoruz. Belediyenin savcılığı direkt olarak suç duyurusu yapma hakkı var ama mutlaka soruşturma izni almanız gerekiyor. Bu izni alamadığınız müddetçe de, işler maalesef yürümüyor. Savcılığa verseniz bile, bakanlıklardan yetki almadan bir şey yapılamıyor” dedi.

    Etiketler:
    kurul, Teftiş, Yolsuzluk, İbrahim Özkan, İYİ Parti, AK Parti, İBB, Türkiye
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