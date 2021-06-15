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    Seyir Hali

    HDP’li Koçyiğit: Türkiye’nin HPV aşısını ulusal aşılama programına alması hayati önemde

    Seyir Hali
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    RS FM’de HPV aşısının ücretsiz olmasına yönelik sunduğu kanun teklifini anlatan HDP Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit “Dünyada her yıl 500 bin kadın rahim ağzı kanserine yakalanıyor, yarısı ise hayatını kaybediyor. Türkiye’nin de ulusal aşılama programına bu aşıyı alması hayati önemde” dedi.

    Halkların Demokratik Partisi (HDP) Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali programında sunduğu ‘Human Papilloma Virüsü’nün (HPV) sebep olduğu kanserlerin önlenebilmesi adına geliştirilen aşıların ulusal aşılama programına alınması ve HPV aşısının herkes için ücretsiz bir biçimde sağlanması kanun teklifini anlattı.

    ‘200 farklı çeşidi var ve bu bir virüs, pek çok hastalığa sebebiyet veriyor’

    HPV’nin bir virüs olduğunu söyleyen vekil Koçyiğit “Son zamanlarda temasla bulaştığına dair bazı bulgular olsa da, genel olarak cinsel yolla bulaşan bir hastalık olarak biliniyor. 200 farklı çeşidi var ve bu bir virüs. Pek çok hastalığa sebebiyet veriyor ancak en bilineni ve kadınlar için en korkunç ve öldürücü olanı rahim ağzı kanseri. Erkeklerde de hastalık yapabiliyor, boğaz, penis, anüs kanseri gibi. En önemli özelliği de aşıyla engellenebiliyor olması” dedi. 

    ‘Her yıl dünyada 500 bin kadın rahim ağzı kanserine yakalanıyor, yarısı ise hayatını kaybediyor’

    Türkiye’de net bir araştırma yapılmadığına dikkat çeken Koçyiğit “Türkiye’de genel kansere dair bulgular var ama HPV açısından özel bir bilgiye ulaşamadım. Benim kendi gerekçeme yazdığım DSÖ verisi. DSÖ’ye göre, her yıl dünyada 500 bin kadın rahim ağzı kanserine yakalanıyor. Yaklaşık 250 bin kadın da bu hastalık nedeniyle yaşamını yitiriyor. Bu, aşıyla önlenebilir bir hastalık açısından korkunç rakamlar” ifadelerini kullandı.

    ‘Çocukluk zamanında aşılanmak hayati önemde, kanun teklifinde 9-12 yaş arası için ücretsiz olmasını sunduk’

    Bu hastalığın genel olarak 45 yaşında altındakilerde görüldüğü bilgisini paylaşan Koçyiğit “HPV çeşitlerinden 14 tanesi agresif yani çok yüksek riskli hastalık yapma kapasitesi çok fazla. Genelde bu hastalığa genç yaşlarda yakalanılıyor. Yakalananların yüzde 40’ı 45 yaşın altında. Bu anlamda çocukluk zamanında aşılanmak hayati önemde. Biz kanun teklifimizde 9-12 yaş diye verdik. 9-12 yaş arasındaki özellikle kız çocuklarının aşılanması, bunun dışında da yetişkin olan isteyen herkesin de ücretsiz olarak bu aşıya ulaşması sosyal devletin, kamu sağlığının birinci önceliği” diye konuştu. 

    ‘100’den fazla ülke ulusal aşılama programına aldı, Türkiye’nin de bunu uygulaması hayati önemde’

    Koçyiğit HPV aşısının ulusal aşılama programına alınması gerektiğini belirterek “Dünyada büyük bir farkındalık olduğunu görüyoruz. 2006-2020 arasında 100’den fazla ülkenin HPV’yi ulusal aşı programına aldığını görüyoruz. Kızamık, difteri, hepatit, kabakulak gibi herkese çocukluk çağında yapılmaya başlanan bir aşı ve ücretsiz olarak yapılıyor. Ulusal aşı programına alınması hayati önemde ve ülkemizde de ivedilikle yapılması gerekiyor” ifadelerini kullandı. 

    Koçyiğit “Ben inanıyorum ki meclise geldiğinde, ben ayrıca bu kanun teklifinin öne alınması gerektiğini de düşünüyorum, tamamen siyasi saiklerden uzak, kamu yararını, halk sağlığını önceleyen bir kanun teklifi bu. Bu anlamda herkesin uzlaşabileceği, tüm siyasi partilerin ortak çabayla çıkarabileceği bir kanun teklifi. Bu hafta içerisinde sağlık komisyonuyla bir görüşmem de olacak, buna dair bir tartışma yürütmeyi düşünüyoruz” sözlerini ekledi. 

    Koçyiğit, bu aşının maliyetinin kanser tedavisinden çok daha düşük olacağına da dikkat çekti.

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    Etiketler:
    HDP, Aşılama, Hastalık, Kadın, Gülistan Kılıç Koçyiğit, rahim ağzı kanseri, Aşı, HPV, Türkiye
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