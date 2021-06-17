TTB Genel Sekreteri: Aşı tereddütünü ortadan kaldırmak için Sağlık Bakanlığı’nın verileri şeffaf paylaşması gerekli

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali programında Türkiye’nin Kovid-19 dönemini ve aşılama hızını değerlendirdi.

‘Eylül ayına kadar 120 milyon aşı temin edilirse Türkiye sonbahara aşı sorunu olmadan girebilir’

Prof. Dr. Bulut aşılama hızındaki artışın olumlu olduğunu söyleyerek “Anlaşılıyor ki aşı çeşitliliği artınca, ki biz bunu Kasım-Aralık ayı içerisinde önermiştik. İlk önce Çin’den daha sonra Almanya’dan son olarak ise Rusya’dan Sputnik V aşısının temin edildiğini biliyoruz. Eğer söz verildiği gibi 120 milyon aşı Eylül ayına kadar temin edilecekse bu durumda Türkiye’nin aşı sorunu sonbahara kadar çözülecek gibi görünüyor” dedi.

‘Sağlık Bakanlığı verileri hala şeffaf olarak paylaşmıyor’

Türkiye’de hala salgın verilerinin şeffaf olarak paylaşılmadığını aktaran Bulut, bunu aşı tereddütüne neden olabileceğini anlattı:

“İkinci doz uygulanan kişi sayısı 14 milyonu geçti. Nihayet aşı hızında 500 bin-1 milyon rakamlarını yakaladık. Bunlar elbette sevindirici gelişmeler. Ancak aşılananların yüzde 100’ü korunuyor değil. Türkiye’de maalesef hala Sağlık Bakanı şeffaf veri paylaşımında çok zayıf. Hem hasta tablolarının paylaşılması hem de aşıların paylaşımıyla ilgili daha ayrıntılı bilgileri sunması gerekir. Örneğin, aşı tereddütünün olduğu bazı vatandaşlarımızın aşı randevularına gitmediği görünüyor. Bu endişeyi ortadan kaldırmak için şeffaf paylaşımın artırılması çok önemli. Sağlık Bakanlığı’na karşı kaybedilmiş güveninin aşı tereddütüne neden olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunun giderilmesi adına hangi bölgelerde hangi yaş gruplarına ve kategorilere hangi aşıların yapıldığının tam olarak bilinmesi gerekir. Bunun nedeni ise aşıların koruyuculuk oranları farklı olduğu için kaç kişiyi bağışıkladığımızı söyleyebilmek için.”

Bulut “Örneğin, şu anda 14 milyonu geçmiş durumda.Yüzde 80 koruyuculuk oranı ortalamalaması alırsak, bunu örnek olarak veriyorum, elimizde veriler olsa daha sağlıklı olur tabii, bu da yaklaşık olarak 11.2 milyon kişi eder. Yani nüfusumuzun yüzde 10’undan fazlasını bağışıklamış görünüyoruz. Toplumsal bağışıklık için öngörülen çıta yüzde 70. Aşı kampanyası başladığından beri bu rakama ulaşmışız, bu iyi bir rakam değil. Verilen sözler tutulursa önümüzdeki sonbahara Türkiye çok daha rahat girer. Çünkü salgının getirdiği diğer sağlık sorunlarının etkileri yani ötelenmiş sağlık sorunları da sağlığı çok etkileyecek” diye ekledi.

Bulut aynı zamanda sağlıkta dönüşüm sistemi çöktüğünü ve kamusal sağlık planına dönülmesi gerektiğini belirtti.