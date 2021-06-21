Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı: Sedat Peker ve SBK olayı özel komisyonca soruşturulmalı

Eski Emniyet Müdürü ve yazar Hanefi Avcı, Türkiye’de suç örgütü kurduğu iddiasıyla hakkında arama ve tutuklama kararı bulunan Sedat Peker’i ve açıklamalarıyla gündeme gelen Sezgin Baran Korkmaz konusunu RS FM’de yorumladı.

‘Sedat Peker mafya dediğimiz bir grubun liderliğini yapmış bir kişi’

Hanefi Avcı, Sedat Peker hakkında “Sedat Peker’in kendisi uzun süre Türkiye’de yeraltı dünyasında mafya dediğimiz bir grubun liderliğini yapmış bir kişi. Bu 30 yılı aşkın süre içinde karıştığı yüzlerce, belki binlerce olay var. Bu olayların tamamına yakını hukuk dışı yöntemlerle halledilmiş ve çözülmüş. Çözülürken bir tarafında mutlak surette kamu görevlileri görevlerini ihmal etmişler. Büyük oranda suç ve suça bakması gereken savcı ve yargı görevlerini ihmal etmiş veya yanlış kullanmış. Bu olayları yürütebilmek için siyasetten destek alınmış ve bir tarafında her daim menfaati olan iş adamları yer almış” dedi.

‘Amerika’da suçu işleyen insanlar Türkiye’deki şirketlerin ortakları’

Avcı, Sezgin Baran Korkmaz’ın aranma sebeplerini ise “Sezgin Baran Korkmaz olayında öncül suç Amerika’da işlenmiş. Belli bir grup şirketler var. O insanlar devleti bazı yöntemlerle dolandırmışlar. Buradan elde edilen gelir suçtan geldiği için Amerikan mahkemesi yargılamayı takip ediyor. Türkiye’deki uzantısına da adli yardım isteyip bu konuda tespit edilmesini, işlem yapılmasını ve gerekirse el konulmasını talep ediyor. Sezgin Baran Korkmaz, bu paranın suçtan elde edildiğini biliyorsa kara para aklama suçunu işlemiştir. Türkiye’ye gelen paraların iadesi gereklidir. Bilmiyorsa suçlu değil ama o gelirlere el konur çünkü Amerika’da suçu işleyen insanlar, Türkiye’deki şirketlerin de ortakları.

‘Sezgin Baran, o insanların irtibat ilişkisi gibi duruyor’

Büyük alımlar o insanların ‘Mega Varlık’ denilen şirketinden yapılıyor. Sezgin Baran, o insanların irtibat ilişkisi gibi duruyor. Sezgin Baran’ın ilişkileri kirli bir tuhaflık gösteriyor. Bu işleri yaparken uyanık davranıp darda ve zorda kalmış şirketleri parasıyla alıp daha sonra diğer ortakları ve burada menfaati olan insanlara karşı bunu tehdit unsuru gibi de kullanıyor. Sıkıntıya düştüğü zaman işlerini halletmek için rüşvet mekanizmasını çalıştırıyor” şeklinde açıkladı.

‘Konuşulacak çoğu şey Türkiye’yi rahatsız edecek’

Sezgin Baran Korkmaz’ı sorgulamada geç kalındığını belirten Avcı, bu kişinin Türkiye için Rıza Zarrab’a benzer bir durum oluşturabileceğini söyledi:

“Zamanında Türk yargı sistemi harekete geçerek bu soruşturmaları yapsaydı ve insanların ifadelerini alsaydı bunlar çok önemli delil haline dönüşebilirdi. Kendi yapmadığı için bu sefer yabancı yargının soruşturmayı yönlendireceği hale dönüşüyor. Zarrab ile ilgili de birçok iddia vardı. Soruşturma açsaydı ve ifadesini alsaydı bu ifadeler delildi. Daha sonra alınacak farklı ifadeler bizi fazla sıkıntıya sokmayabilirdi. Şimdi Sezgin Baran Korkmaz’da da aynı şey meydana gelecek ve konuşulacak çoğu şey Türkiye’yi rahatsız edecek.”

‘Sedat Peker ve Sezgin Baran Korkmaz olayı sistemimizin bozukluklarını gösterecek’

Avcı “Bu olayın savcılıklarca adli olarak, Cumhurbaşkanlığı Denetleme Kurulu ile tüm kamu kurumlarının ve son olarak mecliste bir komisyon ile siyasi boyutunun soruşturulması lazım. Koordine halinde ve raporlar ortaya dökülerek sistemin analiz edilmesi ve sorunun ortaya konularak kamu görev ve kurumlarının yeniden tanzim edilmeli. Türkiye’de bu sistem hala kendi hatalarını görmek için harekete geçmedi. Sedat Peker ve Sezgin Baran Korkmaz olayı araştırılarak mevcut sistemimizin yanlışlarını ve bozukluklarını gösterecek. Böylece analiz yapacağız” diye ekledi.