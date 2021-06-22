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    Seyir Hali

    CHP’den soru önergesi: ‘Gordion Müzesi ve Dolmabahçe’deki sergilenmeyen eserler nerede?’

    Seyir Hali
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    CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Gordion Müzesi’nde ve Dolmabahçe Sarayı’nda sergilenmeyen eserler konusunda verdikleri soru önergelerini ve RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali programında anlattı.

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Gordion Müzesi’nde ve Dolmabahçe Sarayı’nda sergiden kaldırılmış eserler hakkında verdikleri soru önergelerini ve halkın bildirdiği kayıp iddialarını açıkladı.

    Tanal, Dolmabahçe’de sergilenmediği ihbar edilen vazolar için verdiği soru önergesine aldığı cevabı, şöyle aktardı:

    “Bana gelen ihbar üzerine kamuoyunu aydınlatma amacıyla biz ilk önce Türkiye Büyük Millet Meclisinde Anayasanın 98. Maddesi ve TBMM İç Tüzüğü’nün 96. Maddesi uyarınca yazılı soru önergesi verdik. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay Bey’e ve Turizm ve Kültür Bakanı Sayın Ersoy’a sorduk. Muhatap kim çıkıyor karşımıza? Milli Saraylar Başkanı çıkıyor ve diyor ki; Milli Saraylar Başkanlığı CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın Dolmabahçe Sarayı ile ilgili kamuoyunu yanıltma amaçlı mesnetsiz ve asılsız iddialar. Ben kaybolmuştur dememişim ki. Bu arkadaşımız bir kamu görevlisi, burada memur konumunda ve ben onun amiri konumundayım. Bana hakaret ediyor.”

    ‘Eserlerin muhafaza edildiği konusunda hala kafamda şüphe var’

    Tanal verilen cevapta söz konusu vazoların hiçbir zaman var olmadığının söylendiğini ifade ederek “Devamında ‘Milli Sarayların envanterinde 300 bini aşkın taşınabilir eserlerin içerisinde iddia edildiği gibi 46 kilogram ağırlığında som altından iki adet vazo hiçbir zaman var olmamıştır’ diyor. Bunun üzerine tanımda benim vazo onların şamdan dediklerini paylaşınca ‘Evet bunlar vardır. Bunlar Topkapı Sarayı müzesinden, yer kayması sebebiyle depoya kaldırdık’ deniyor. Hala kafamda şüphe var, gerçekten bunlar hala muhafaza ediliyor mu” dedi.

    ‘Gordion Müzesi’ni ziyaret edenler bazı eserlerin yerinde olmadığını fark etmişler’

    Ankara’da bulunan Gordion Müzesi’nde sergiden kaldırılmış eserler olduğunun kendisine bildirildiğini aktaran Tanal “Polatlı’da kurulu bulunan Gordion Müzesi’ni ziyaret eden vatandaşlar müze bölümlerini gezerken bazı eserlerin yerinde olmadığını, söz konusu eserlerin yerinde ‘Bu eser geçici olarak ABD Pennsylvania Üniversitesi Arkeoloji ve Antropoloji Müzesi’ne açılan Kral Midas’ın Altın Çağı sergisine gönderilmiştir’ ifadesini içeren fotoğrafların yer aldığını fark etmişler. Bununla ilgili de yazılı soru önergesi verdim. Bu kapsamda sorularımın cevaplandırılması gerekmektedir” diye aktardı.

    ‘Külliyede sergilenen eserler varsa, bunlar nerelerden getirildi’

    Tanal “Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik açıklamalarda Resim ve Heykel Müzesi’nden 302 eserin çalındığını belirtmiş. Bunların 120 kadarının resim diğerlerinin başka objeler olduğunu aktarmıştır. Devamında diyor ki ‘40 eserin orijinali alınmış. Yerine müzeye sahteleri konulmuş. Bir kısmının da orijinalliği şüpheli’ ifadelerini kullanmış. Bu konu hakkında da biz yazılı soru önergesi verdik. Batman’da 20’ye yakın 10 milyon lira olan Roma ve İslam dönemine ait 20’ye yakın altın sikkenin kayıp olduğu bilgisi basına yansıdı. Cumhurbaşkanı’nın yeni yaptığı külliyeye gitmedim. Oraya giden AK Partili arkadaşlarımız orada sergilenen eserlerin olduğunu söylüyor. Orada sergilenen eserler varsa bunlar nerelerden getirildi?” diye ekledi. 

    Etiketler:
    Dolmabahçe Sarayı, Penn Müzesi, Pennsylvania, Müze, Mahmut Tanal, soru önergesi, Milli Saraylar İdaresi, Tarihi eser
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