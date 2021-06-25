Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Kurdaş: Sedat Peker’in yayınlarından 100 tane Susurluk çıkar

RS FM’e konuk olan Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş “Susurluk’taki aracın içinden iddialar ortaya çıkmıştı ama devlet meseleyi ciddiye almıştı. Bugün inanın Sedat Peker’in açıkladığı konular zaten iddia değil, itiraflar var. Sedat Peker’in o yayınlarından 100 tane Susurluk çıkar” ifadelerini kullandı.

Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş, Türkiye’de suç örgütü kurduğu iddiasıyla hakkında arama ve tutuklama kararı bulunan Sedat Peker’in açıklamalarını RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendirdi.

Kurdaş, Sedat Peker’in açıklamalarından bu yana uyuşturucu operasyonu haberlerindeki artışı ‘manidar’ bulduğunu söyleyerek “Türkiye’de uyuşturucu ticareti ve mafya konuları daha çok otorite boşluğunun oluştuğu yerlerde oluşur ve askeri yönetim dönemlerinde çok daha fazladır. Türkiye’de de coğrafya denetim bakımından, uyuşturucu ticaretinden faydalananlar ve yönlendirenler bakımından bir partner yoksa zaten oranın bir akım yatağı olması mümkün değil. Birileri tarafından korunmuyorsa, yönlendirilmiyorsa, bu ticaret üzerinden para kazanmıyorsa orası geçiş güzergahı haline getirilemez. Türkiye’de bu konuda bir zafiyet oluştu demektir. Kişileri suçlamak istemem. Bu kişilerin zafiyeti değil, devlet zafiyetidir” ifadelerini kullandı.

‘Susurluk’ta denetim mekanizmaları kendini göstermişti’

Susurluk olayında soruşturma komisyonlarının açıldığını hatırlatan Kurdaş “96 yıllarında bir Susurluk Komisyonu vardı. Parlamento açısından da önemliydi çünkü o zamanlar soruşturma komisyonları açılmıştı. Baktığınız zaman Susurluk kazasında ne vardı? Aslında bir Mercedes’e bir kamyon çarpmıştı. Bu Mercedes’in içerisinden medya, siyaset, mafya ve iddialar çıkmıştı. Bu iddialar basit iddialar değildi. Meclis ve hukuk hemen harekete geçmiş, denetim mekanizmaları kendini göstermişti. O zaman da bugün konuşulan Mehmet Ağar gibi isimler tartışılan isimlerdi ama orada devlet kendini göstermişti” diye konuştu.

‘Susurluk’taki aracın içinden iddialar ortaya çıkmıştı ama devlet meseleyi ciddiye almıştı’

Kurdaş zamanında Susurluk iddialarının ciddiye alındığnı ifade ederek “O zaman Susurluk’taki aracın içinden iddialar ortaya çıkmıştı ama devlet meseleyi ciddiye almıştı. Bugün inanın Sedat Peker’in açıkladığı konular zaten iddia değil, itiraflar var. Belgeler ve ses kayıtları var. Kamuoyuna mal olmuş üstelik devlet televizyonu ya da haber bülteni üzerinden değil, insanlar beklemiş. Canı isteyince açıp dinliyor. Sedat Peker’in o yayınlarından 100 tane Susurluk çıkar. Televizyonlarda cevap veremeyen İçişleri Bakanları var, görevine devam ediyor” dedi.