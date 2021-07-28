Boğaziçi Mezunlar Girişimi üyesi Ulusoy: Akademisyenler rektör adayları için güven oylaması düzenleyecek

Boğaziçi için Mezunlar Girişimi üyesi Ulusoy “Akademisyenlerimiz kendileri de bir bildiri yayınlayarak mevcut durumda 2016 öncesi veya daha demokratik bir seçim sisteminin hayata geçirilmesi için gerekli ortam ve zamanın olmadığını söylediler. Bunun için şu anda bir güven oylaması düzenliyorlar” ifadelerini kullandı.

Boğaziçi Üniversitesi İçin Mezunlar Girişimi (BUiM) üyesi Serra Ulusoy, Prof. Dr. Melih Bulu’nun yerine gelen rektör vekili Prof. Dr. Naci İnci’nin uygulamalarını, sözleşmeleri feshedilen akademisyenleri ve yeni rektörün seçimi için yapılacak güvenoyunu RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali programında anlattı.

Melih Bulu’nun görevden alınmasından sonra da protestoların devam ettiğini aktaran Ulusoy, direnişin amacını “Melih Bulu’nun görevden alınmasından sonra da üniversite bileşenleri olarak direnişimize devam ediyoruz. Esas itibariyle talebimiz üniversitemizde ve Türkiye’nin tüm üniversitelerinde akademik özerklik ve bilimsel özgürlük tarafında gerekli adımları atmaları ve liyakatlı kadroların seçimle başa gelmeleridir” diye açıkladı.

‘Can Candan’ın görevine son verilme kararının geriye alınmasını istiyoruz’

Ulusoy, Melih Bulu’nun rektörlüğünün ardından yardımcısı Prof. Dr. Naci İnci’nin atanmasının uygulamalarda bir değişikliğe yol açmadığını söyledi:

“Melih Bulu döneminde çok kıymetli hocalarımızdan Feyzi Erçin’in sözleşmesine son verilmişti. Naci İnci döneminde ise hemen 16 Temmuz itibari ile bu sefer üniversitemizin kadrolu üyelerinden Can Candan’ın görevine son verildi. Bunun da tamamen direnişle alakalı olduğuna eminiz çünkü kendisi direnişte ön saflarda yer alan, akademisyenlerimizin nöbetine katılan, okul içerisinde yapılanları bir belgesel niteliğinde dışarıya taşıyan bir hocamız. Tamamen teknik bir durum nedeni ile sözleşmesine son verildi. Bu kadrolu bir öğretim üyesine yapılan ilk adım olduğu için çok ciddiye alıyoruz ve kararın geriye alınmasını istiyoruz.”

‘Akademisyenler, rektör adayları için bir güven oylaması düzenliyorlar’

Ulusoy, YÖK’ün yeni rektör seçimi için başlattığı süreci ve akademisyenlerin bu karara karşı tutumu “Melih Bulu’nun görevden alınmasından sonra YÖK bir aday başvuru süreci açtı. Tarihini 2 Ağustos olarak belirledi, ardından başvuran adaylar arasından Cumhurbaşkanımız kendi uygun gördüğü adayı rektör olarak seçecek. Bu dönemde akademisyenlerimiz kritik bir adım attılar. Kendileri de bir bildiri yayınlayarak mevcut durumda 2016 öncesi veya daha demokratik bir seçim sisteminin hayata geçirilmesi için gerekli ortam ve zamanın olmadığını söylediler. Bunun için şu anda bir güven oylaması düzenliyorlar” diye aktardı.

‘Yüzde 67 onayı aşamayan adaylar desteklenmeyecek’

Akademisyenlerin 29 Temmuz’da güven oylaması söyleyen Ulusoy, devamında “Bunu da şöyle kurguladılar: 28 Temmuz akşamına kadar adaylıklarını açıklayan Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerine 29 Temmuz’da bir güven oylaması yapılacak. Güven oylamasında nitelikli çoğunluk tarafından (yüzde 67) onaylanmayan adaylar desteklenmeyecek. Üzerinde alanlar desteklenecek. Bu adaylar 2 Ağustos’a kadar YÖK’e başvurdukları takdirde bütün bu adayları destekleyeceklerini dile getirdiler. Diğer adaylar ise desteklenmeyecek, kendileri elbette başvurabilir” dedi.

‘Öğrencilerin, çalışanların ve mezunların dahil olduğu bir platform da seçim düzenliyor’

Ulusoy “Mezun bileşenlerinden konuşacak olursak bizim en büyük mezun derneğimiz olan BÜMED akademisyenlerin güven oyu verdiği adayların arkasında olduğunu açıkladı. Boğaziçi için Mezunlar Girişimi olarak biz de benzer bir şey söyledik. Bunun haricinde öğrencilerin, çalışanların ve mezunların dahil olduğu bir platform da seçim düzenliyor. Şu ana kadar başvuran adayların üzerinden olacak bu seçim, bu da bir güven oylaması niteliğinde esasında. Biz Boğaziçi için Mezunlar Girişimi olarak bu seçime katılacakların tercihlerinde serbest olduğunu duyurduk” diye ekledi.