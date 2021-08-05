İYİ Partili Kıdık Türk firmanın İspanyol bir kişiye kiraladığı jetten çıkan uyuşturucuyu anlattı: ‘Kara bir leke’

İstanbul merkezli ACM Holding tarafından İspanyol bir kişiye kiralanan TC-GVA kuyruk tescilli Gulfstream IV tipi jet uçağında, Brezilya'da yapılan aramalarda uyuşturucu bulundu. Konuyu İYİ Parti İstanbul İl Teşkilatı Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi ve Airporthaber yazarı Ali Kıdık, RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendi.

‘Uçağa binen İspanyol vatandaşı onlarca valiz getiriyor’

Kıdık olayın nasıl gerçekleştiğini aktardı:

“Yaşanan olayı Türk Sivil Havacılığı için kara bir leke olarak görüyorum. Bu tür olaylar ülke sivil havacılığına da zarar verecektir. ACM Havayolları diye bir şirket var. Bu şirketin devletten satın aldığı bir uçak bu. İspanya Malaga’dan kalkıyor. Brezilya’nın Ribeirao Preto Havalimanı’na iniyor. Burası uluslararası havalimanı değil, Uşak havalimanı gibi gümrüğü falan yok. Buradan İspanyol bir vatandaş uçağa biniyor. Onlarca da valiz getiriyor. Bir kişide bu kadar valiz olması bana göre garipsenmeliydi. Pilotların en azından içinde ne var diye sorgulaması lazımdı. Henüz pilotların bir ifadesini göremedik.

‘Kabin personeli, yardımcı pilot ve bir teknisyen serbest bırakıldı’

Pilot tutuklandı, mahkemeye çıkarılacak. Kabin personeli, yardımcı pilot ve bir teknisyen serbest bırakıldı. Tabi bu gümrüksüz havalimanından bindiriliyor. Brezilya’nın Fortaleza adında bir havalimanı var. Gümrük çıkışı bizim Antalya Havalimanı’na benzer bir havalimanı. Oraya getirildiğinde büyük ihtimalle ya ihbar oluyor ya da yolcunun sorgulanması sırasında tedirgin hareketleri olabilir. Şüphelenen gümrük muhafızı uçakta izlediğimiz aramayı yapıyor ve kokain olduğu ortaya çıkıyor.”

Yakalanan uyuşturucu miktarının fazla olduğuna dikkat çeken Kıdık, uçaktaki Türk çalışanlara olacaklar konusunda “Uçağa binilen havalimanının tüm görüntüleri, bizim pilotların kendi otelinden kalkıp havalimanına gelişi ve oradan uçağa girişine kadar bütün şey izleniliyor. Bizim ekibin doğrudan dahli var mı ona bakılıyor. Ona göre karar verilecek. Fortaleza Havalimanında tutulan kokainin ağırlığının 1.3 ton, gram değerinin 500 TL civarı olduğunu söyleniyor” dedi.

‘Uçağın sahibi Şehmuz Bey’in havacılıkta çok uzun bir geçmişi yok’

Kıdık, AMC Havayolları sahibi Şehmuz Özkan’ın havacılık geçmişi hakkında “Uçağın sahibi Şehmuz Bey’in çok uzun bir geçmişi yok. Sonradan havacılık sektörüne girdi. Yanılmıyorsam 7-8 yıl oldu. Ondan sonra da büyüdü. İlk yakıtla ve yer işletme ile girdi. Sonra uçak sahibi oldu. Üç tane uçağı var diye biliyorum. AK Parti’ye yakın işadamları ile ilişkileri olduğu söyleniyor ama resmi belgelere yansımadığı için bunu söylemek doğru olmaz. Uçak tedbiren hangara çekilmiş durumda ama serbest kalabilir” yorumunda bulundu.