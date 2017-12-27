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    Seyr-i sabah

    CHP’li Hamzaçebi: TBMM açıldığında Tuzla çevresinde yayılan kimyasal kokuyu meclis gündemine getireceğiz

    Seyr-i Sabah
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    Zafer Arapkirli
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    Tuzla çevresinde yayılan kimyasal koku hakkında dün soru önergesi verdiğini belirten CHP’li Akif Hamzaçebi, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) bir araştırma önergesi sunacağım. Meclis açıldığında bunu meclis gündemine getireceğiz” dedi.

    Tuzla'da paniğe neden olan kokunun yayıldığı bölge görüntülendi.
    © Fotoğraf: DHA
    Tuzla'da paniğe neden olan kokunun yayıldığı bölge görüntülendi
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    İstanbul Tuzla'da paniğe yol açan gaz kokusu sonrası olay yerine giden CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, gözlemlerini Zafer Arapkirli ile Seyr-i Sabah'a anlattı.

    Hamzaçebi, "Olay yerinde birtakım yetkililer vardı ama alt düzey yetkililer oldukları belliydi. Tuzlalılar tarafından zaten biliniyor. Orası ‘Patlayıcı Maddeler Yolu' olarak isimlendirilen bir yer. Meçhul bir yer değil" dedi ve ekledi:

    "Kanalizasyon sistemine deşarj edilen bu kimyasal atıklar İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) sistemine girmiş oluyor, böylece sahile kadar gidiyor. O hat boyunca mazgallardan rögar kapaklarından o gaz sızıyor.

    Bu kaçak olarak deşarj ediliyor, deniliyor. Bir şeyin kaçak olması için yetkililerin de bilgisi dışında gerçekleşiyor olması gerekir. Burada yetkililerin bilgisi dışında gerçekleşen bir olay yoktu. Bu ve benzeri olaylar Tuzla'da yıllardır olagelmekte."

    Tuzla'da kaynağı belirsiz koku panik yarattı
    © AA/ Metin Tokgöz
    Tuzla'daki kimyasal kokusu paniğe yol açtı
    "Dünkü haberlerde ‘Vatandaş kokudan etkilendi' denildi. Bu kokunun kaynağı İSKİ'nin kollektör hattına deşarj edilen kimyasal atıklardan çıkan zehirli gazlardır" diyen Akif Hamzaçebi, "Koku denilerek olayın şiddeti hafifletilmek isteniyor" şeklinde konuştu.

    Hamzaçebi, şöyle devam etti: "Ayrıca haberlerde ‘Vatandaşlar ayakta tedavi edilerek taburcu edildi' denildi. Bu da tamamen gerçek dışı. Tuzla Devlet Hastanesi'ne gittiğimde hepsi yatakta tedavi altındaydı."

    Tuzla'daki kimyasal kokuları ile ilgili soru önergesi verdiğini belirten Hamzaçebi, "Bugün de saat 11'de olay yerinde bir basın toplantısı yapıp gerçekleri daha ayrıntılı bir şekilde açıklayacağım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) bir araştırma önergesi sunacağım. Meclis açıldığında bunu meclis gündemine getireceğiz" dedi.

    Etiketler:
    Kimyasal atık, Akif Hamzaçebi, Tuzla
    Topluluk kurallarıTartışma
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