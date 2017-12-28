Ayan: ’Mor Beyin’e girdiğinizde ByLock’un içinden geçmiş gibi oluyorsunuz

Cep telefonlarına ‘istem dışı’ ByLock yüklediği öne sürülen programlarla ilgili açıklamalarda bulunan gazeteci Serhat Ayan, “‘Mor Beyin’ gibi programların içinde bir tuzak var. Siz bu uygulamanın içerisine girdiğinizde aslında ByLock’un içinden geçmiş gibi oluyorsunuz” dedi.

Ankara başsavcılığı, '11 bin 480 kişinin telefonuna iradesi dışında ByLock yüklendiğinin saptandığını bildirdi. ‘Bylock'a bağlanmayı hiç düşünmeyen, ‘FETÖ' ile bağlantısı olmayan insanların da başka bir programa bağlanmak isterken ‘ByLock' sunucularına bağlandıklarının tespit edildiğini kaydeden Ankara Başsavcısı Yüksel Kocaman, gün içinde yaptığı açıklamada ‘Mor Beyin' adlı yazılımın ‘ByLock'a yönlendirdiği tespit edilen ve farklı illerde tutuklu bulunan yaklaşık bin kişinin, haklarında başka hiçbir delil yoksa tahliyesinin talep edileceğini belirtti. Gazeteci Serhat Ayan ‘istem dışı' şekilde Bylock yükleyen programları Zafer Arapkirli ile Seyr-i Sabah'a anlattı: "Elimizde devlet tarafından açıklanmış net bir bilgi ya da ByLock'un net bir tanıtımı yok. Ortadaki bilgi kırıntılarını toplayarak bir araya getirip bir şey çıkarmaya çalışıyoruz."

‘FETÖ'NÜN BEYİN TAKIMI KENDİLERİNİ DİNLEYEBİLMEK İÇİN…'

Ayan, ByLock uygulamasının aynı WhatsApp gibi bir iletişim sistemine sahip olduğunu belirtti:

"Uygulamanın ilk hayata geçiriliş şekline bakarsak, normalde bu mesajlar gelecek, karşı taraf gördüğü, okuduğu zaman her yerden silinecek. Fakat bunu kodlayan FETÖ'nün (Fethullahçı Terör Örgütü) beyin takımı insanlar kendilerini dinleyebilmek için bir sistem koymuşlar ve bu mesajların silinmemesini sağlamışlar.

Dinlenme olaylarına gelecek olursak bir kişinin gerçek kişi olduğunu anlamanın üç yolu var. Birincisi attığı mesajlar, ikincisi telefon numarası, üçüncüsü de telefonun TC kimlik numarası gibi olan tekil bir numara. Bunlar ByLock içerisinde bir şekilde kaydedilmiş.

ByLock'un içinden o telefonu geçirebilmek için insanlar ‘Mor Beyin' gibi programlar yaratmış. Bunların içinde bir tuzak var. Siz bu uygulamanın içerisine girdiğinizde aslında ByLock'un içinden geçmiş gibi oluyorsunuz."