Prof. Dr. Kadıoğlu: Kurak bir kış geçiriyoruz, başımız dertte

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, hava durumuyla ilgili son bilgileri Zafer Arapkirli ile Seyr-i Sabah’a aktardı. “Kurak bir kış geçiriyoruz” diyen Kadıoğlu, “İstanbul'un kurak olması demek Ankara'nın da kurak olması anlamına geliyor. Bu aylarda havanın soğuk, yağışlı olması gerekiyordu. Bu olmayınca başımız dertte demektir” şeklinde konuştu.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, RS FM'de Zafer Arapkirli ile Seyr-i Sabah programına konuk oldu.

RS FM'de 2018 yılında havanın nasıl olacağını anlatan Prof. Dr. Kadıoğlu, "Yılın ilk haftasında da kar yağışı görünmüyor. Ama giderek soğuyacak. Bugünden itibaren gelecek hafta sonuna 5 dereceye kadar inecek" dedi.

‘HAVA HAVAİ BİR ŞEYDİR'

"Hava havai bir şeydir, istatiksel bir şeydir, hayali bir şeydir. Hava belli olmuyor. Bir bakarsınız 15 gün sonra kutuplardan aşağı doğru çok soğuk bir hava girebilir bu da bizi bir hafta evde hapis de bırakabilir. Sürekli takip etmek gerekiyor havayı" diyen Kadıoğlu, havanın bu kadar sıcak olmasının beklenmedik bir durum olduğuna vurgu yaptı:

"Kurak bir kış geçiriyoruz. İstanbul'un kurak olması demek Ankara'nın da kurak olması anlamına geliyor. Bu aylarda havanın soğuk yağışlı olması gerekiyordu. Bu olmayınca başımız dertte demektir."

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Kadıoğlu, "İnsan eliyle iklim değişikliğini yaşadığımızı (ABD Başkanı Donald) Trump hariç herkes tarafından kabul ediliyor. Dünya bunu kanıksadı ama ne yapılacağına bir türlü karar verilemiyor. Özellikle su problemi konuşuluyor. ‘2070 yılına kadar suyumuz var' deniyor ama bu gerçekçi değil" şeklinde konuştu.

‘DAHA FAZLA TROPİK HASTALIK ÇIKIYOR ORTAYA'

"İklim değişikliği büyük seller fırtına olursa gündeme geliyor ama aslında çok daha başka, sağlık alanında önemli etkileri var" şeklinde konuşan Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, "Kene gibi haşeratın sıtma gibi hastalıkların üzerinde etkisi var. Daha fazla tropik hastalıklar çıkıyor ortaya. Bu yüzden daha fazla tropik hastalık uzmanı yetiştirmemiz lazım gibi planlamalar var dünyada" dedi.