'Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bulûğ çağı ve nikâh tanımları cinsel istismara yönlendirmedir'

Nazan Moroğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesindeki bulûğ çağı ve nikah tanımlaması ile ilgili, “9 yaşındaki bir kız çocuğunun çocuk sahibi olabileceğini söylemek cinsel istismara yönlendirmedir. Biz kadınlar çözüm için bütün sorunları masaya koyduk. Çocuklarımızı, ülkenin geleceğini korumak için artık görev erkeklerde” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın (DİB) internet sitesinde kız çocuklarının 9 yaşında hamile kalabileceğini, erkek çocuklarının da 12 yaşında evlendirilebileceğini açıklaması infial yarattı. Kamuoyundan büyük tepki gelirken, Diyanet yaptığı açıklamada haberleri, ‘gerçeği yansıtmamakla' suçladı.

‘TÜRKİYE'NİN LAİK BİR HUKUK DEVLETİ OLDUĞUNU AKILDAN ÇIKARMADAN VATANDAŞLARA DOĞRU BİLGİLERİ VERMEK GEREK'

Dini Kavramlar Sözlüğü'ndeki tepki çeken bulûğ çağı ve nikâh tanımlarıyla ilgili Zafer Arapkirli ile Seyr-i Sabah'a değerlendirmelerde bulunan İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB) Koordinatörü Nazan Moroğlu, "Diyanet İşleri Başkanlığı anayasal bir kurum. Görevi, laiklik ilkesi doğrultusunda dini açıdan vatandaşa bilgi vermek. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kuruluş görevlerine ilişkin ‘İslâm dininin inançları, ibadet ve ahlâk esasları ile ilgili işleri yürütmek, toplumu din konusunda aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek' şeklinde bir kanun var. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın alt kurulu Din İşleri Yüksek Kurulu, başkanlığın dini konularda en yüksek karar ve danışma organı. Görevi ise dini konularda karar vermek, görüş bildirmek, dini sorulara cevap vermek. Sayfasına girdiğinizde vatandaşın binlerce sorusuyla karşılaşıyorsunuz. Türkiye'nin laik bir hukuk devleti olduğunu akıldan çıkarmadan vatandaşlara doğru bilgileri vermeleri gerekir" dedi.

© REUTERS/ Pilar Olivares Diyanet: Kız çocuklar 9, erkekler 12 yaşında evlenebilir

"Bu yapılan tam bir anayasa ihlalidir" diyen Moroğlu, "9 yaşındaki bir kız çocuğunun çocuk sahibi olabileceğini söylemek cinsel istismardır, cinsel istismara yönlendirmedir bu. Kadın hakları konusunda çalışan örgütlerimiz bütün bu olumsuzlukları haykırıyor. Ama biz kadınlar olarak çözüm için bütün sorunları masaya koyduk. Çocuklarımızı, ülkenin geleceğini korumak için artık görev erkeklerde. Erkekler olarak bunlar kadın sorunu deyip kadınlara ihale edemezsiniz. Ülkemizin demokrasisi, aydınlık gelecek, adalet ve kadın hakları için erkeklere de görevler düşüyor" şeklinde konuştu.