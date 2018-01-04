Kayıt
15:53 04 Ocak 2018
Ankara+ 9°C
İstanbul+ 12°C
Canlı Yayın
    Arama
    Seyr-i sabah

    Gazeteci Arsu: Hakan Atilla için verilen karar hakkında temyize gidecek davanın sonuçlanması iki üç yılı bulabilir

    Seyr-i Sabah
    URL'yi kısaltın
    Zafer Arapkirli
    0 0 0

    Gazeteci Şebnem Arsu, karara bağlanan Hakan Atilla davasına ilişkin, “Temyiz aşaması dediğimiz şey ise çok kısa bitecek bir süreç değil. Mahkeme alışılmadık derecede hızlı ilerledi ama temyiz iki seneye yayılabilecek bir süreç olabilir” ifadelerini kullandı.

    Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ
    © AA/ Erçin Top
    Bozdağ'dan Atilla davası yorumu: Şaşırtıcı değil
    ABD'nin New York kentinde 11 günlük Noel tatilinden sonra yeniden başlayan Hakan Atilla davasında karar verildi. Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla kendisine yöneltilen 6 ithamın beşinden suçlu bulundu.

    Buna göre ABD ve özellikle de ABD Hazine Bakanlığı'nı dolandırmak için kumpas kurma, Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası'nı delmek için kumpas kurma, bankacılık sisteminde sahtekarlık yapma, bankacılık sisteminde sahtekarlık yapmak için kumpas kurma ve kara para aklamak için kumpas kurma ithamlarından suçlu bulunurken kara para aklama suçlamasından masum bulundu.

    Konuyla ilgili davayı yakından takip eden Cumhuriyet gazetesi ABD temsilcisi Şebnem Arsu, Zafer Arapkirli ile Seyr-i Sabah'a değerlendirmelerde bulunarak, davanın seyrinin tahmin edilenden çok daha kısa bir sürede bittiğini dile getirdi: "Jüri, hala onlara rehberlik eden talimatname hakkında sorular soruyordu. Bizler iki üç gün sürer beklentisi içine girdik."

    ‘ATİLLA KENDİNİ TEMİZE ÇIKARABİLMEK İÇİN İFADE VERDİ, ANCAK SONUÇ DEĞİŞMEDİ'

    Arsu davanın seyrinin de diğer davalara kıyasla oldukça farklı olduğunu söyledi: "Jüriye verilen talimatnameye bakınca Atilla'ya ceza verilmemesi imkânsız gibi görünüyordu. Sonuç öyle de oldu. ABD'deki davalarda sanıkların ifade vermesi çok görülen bir şey değildir. Hakan Atilla bu riski alarak kendini temize çıkarabilmek için ifadesini verdi ancak sonuç değişmedi."

    Halkbank
    © AFP 2017/ OZAN KOSE
    Halkbank'tan Atilla açıklaması: Bankamız davanın tarafı değildir
    Davada en çok merak edilen konulardan biri de Rıza Sarraf'ın durumu ve ne kadar ceza alacağı oldu. Şebnem Arsu bu konu hakkında da şu açıklamalarda bulundu: "Normalde Sarraf konumundaki iş birliği yapan birisi için tarih şimdiye kadar belirlenmiş olurdu. Sarraf için bu tarihin verilmemiş olması hali hazırda savcılarla iş birliğinin devam ettiğini gösteriyor. Biz Sarraf'ın yaptığı iş birliği detaylarına ulaşamadık, kamuoyuyla paylaşılmıyor. Ama çok detaylı bir belge olduğu anlaşılıyor."

    Sarraf'ın savcı ile yaptığı anlaşma çerçevesinde başka davalar açılıp açılmayacağı konusu da yine kendi içinde tartışmalı bir hal aldı. Arsu bu konuda şu açıklamalarda bulundu: "Sarraf yakalanmadan onunla ilgili iddianame gün yüzüne çıkmadı. Sarraf'ın anlattıkları başka bir ceza davasına konu olabilir mi, henüz bilmiyoruz."

    ‘TEMYİZ AŞAMASI ÇOK KISA ZAMANDA BİTECEK BİR SÜREÇ DEĞİL'

    Bu gibi davalarda jüri kararından sonra davalı şirketlerin ABD hükümeti ile anlaşması söz konusu olmayabiliyor. Ancak Hakan Atilla davası henüz o aşamada değil. Şebnem Arsu önümüzdeki günlerde yaşanacakları şu şekilde değerlendirdi:

    "Bundan sonraki süreçte 11 Nisan tarihinde yargıç hüküm vermek üzere tarafları çağırdı. Bu duruşmaya kadar savunma avukatları verilecek hükmün minimum kalması için gerekli evrakları sunacak, aynı şekilde savcılık da… Şartlı salıverme memuru sanıkla konuşacak. Federal hüküm esaslarına dayanarak yargıcın ne tür ceza verebileceğine dair tavsiyeler hazırlayacak. Temyiz aşaması dediğimiz şey çok kısa zamanda bitecek bir süreç değil. Mahkeme alışılmadık derecede hızlı ilerledi ama temyiz iki seneye yayılabilecek bir süreç olabilir."

    Etiketler:
    Şebnem Arsu, Mehmet Hakan Atilla
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Liberyalılar haberi 17 yıldır ‘kara tahtadan’ öğreniyor
    Haberleri 17 yıldır 'kara tahtadan' alıyorlar
    Karikatür
    ABD ve İsrail'in İran'ı durdurma planı üzerinde anlaştığı iddia edildi
    S-400 sistemleri
    Rakamlarla S-400 sevkiyat anlaşması

    Sosyal Ağlar

    sputnik.turk
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam