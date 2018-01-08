AB uzmanı Baydarol: Avrupa Birliği’ne girmek için hiç umudumuz yok

© AFP 2017/ LUDOVIC MARIN Macron AB üyeliğine kapıyı kapadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesi, Türkiye-Avrupa ilişkileri bakımından oldukça gerilimli konuşmalara sahne oldu. Macron görüşme sonrası basın toplantısında şu cümlelere yer verdi: "Güncel gelişmeler ve tercihlerin, AB üyelik sürecinde ilerleme yaşanmasına izin vermediği açıktır. Yeni başlıkların açılması gibi bir durum söz konusu olmayacaktır, açılır dersem yalan söylemiş olurum."

Zafer Arapkirli ile Seyr-i Sabah programına değerlendirmelerde bulunan Avrupa Birliği (AB) uzmanı Can Baydarol, Avrupa ile tüm köprülerin atıldığını dile getirdi:

‘AVRUPA İLE ARAMIZDA SAMİMİYET SORUNU VAR'

"Avrupa kapısında beklemelerimiz 34 yılı aştı. Sonuçta geldiğimiz noktada hiçbir ilerleme olmadığını üzülerek görüyoruz. Avrupa ile aramızda karşılıklı samimiyet sorunu var. Onlar geçen yıllar boyunca bizi alacak gibi yaptı, biz de buna cevaben girebilecekmişiz gibi yaptık. Ama ne onlar bizim girebileceğimize inandı ne de biz girebileceğimize inandık. Yaşadıklarımız Nasreddin Hoca'nın eşeğini kaybedip tekrar bulunca sevinmesi gibi. Her seferinde bu kez tamam diyoruz ama değişen hiçbir şey yok.

2005 yılında Kopenhag kriterleri çıkınca o noktada yeterli olduğumuzu düşündük. Ancak üstünde çalışmaya başlayınca gördük ki bizim kafamızdaki kavramlarla Avrupa'nın kafasındakiler birbiriyle hiç uyuşmuyor.

© AP Photo/ Jean-Francois Badias Juncker: Türkiye büyük adımlarla AB'den uzaklaşıyor ancak yakınlaşmak isterse yardım ederiz

Avrupa ile aramızda değerler uyuşması sorunu var. Aynı kavramları kullandığımızı düşünüyoruz ama bunlar aslında farklı şeyler ifade ediyor: Bizim demokrasi ve hukuk kavramımızla onların kafasındakiler ve kullandıkları birbirinden çok farklı.

‘TÜRKİYE'NİN TAM ÜYE OLACAĞINI İDDİA ETMEK HEMEN HEMEN İMKANSIZ'

Demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü bizim Avrupa ile bütünleşmemiz için gerekmiyor. Evrensel kavramlar bunlar ve her dönemde ihtiyacımız olacak. Bizim sık sık kendimize Avrupa'dan uzaklaştıktan sonra dünyadan ne bekliyoruz, diye sormamız lazım.

Mevcut görüntüye bakarak Türkiye'nin tam üye olacağını iddia etmek hemen hemen imkansız gibi geliyor."