İş Güvenliği Uzmanı Akyıldız: Durdurulan metro inşaatları çökebilir

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı olarak seçilen Mevlüt Uysal, eski İBB Başkanı Kadir Topbaş döneminde ihalesi yapılan 6 metro projesini iptal etti. İş Güvenliği Uzmanı Selim Akyıldız, inşaatların durdurulmasının yıkıma varan ciddi sorunlar doğurabileceğine dikkat çekti.

Yılbaşından sonra belediye tarafından yapılan açıklamada İstanbul'da 6 metro projesinin ihalesinin iptal edildiği duyuruldu. Kadir Topbaş döneminde ihalesi yapılan, Başakşehir-Kayaşehir metro hattı, Göztepe-Ataşehir-Ümraniye metro hattı, Mahmutbey-Esenyurt metro hattı, Kirazlı-Halkalı metro hattı, Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattı ve Kaynarca-Pendik-Tuzla metro hattı ihaleleri İBB Başkanı Mevlüt Uysal tarafından rafa kaldırıldı.

Zafer Arapkirli ile Seyr-i Sabah programına değerlendirmelerde bulunan Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi ve İş Güvenliği Uzmanı Selim Akyıldız, ihale iptallerinin metro inşaatlarında yıkıma kadar varabilecek sorunlara sebep olabileceğini dile getirdi:

‘METRO TÜNELLERİ DOĞANIN BÖĞRÜNÜ DELDİĞİNİZ PROJELER'

"Metro projeleri İstanbul trafik sorununu halletmesi için son derece doğru uygulamalardır. Bunlar son derece zorlu ve pahalı uygulamalardır. Ancak sonuçta bunlar birer yeraltı faaliyetidir. Yeraltı faaliyetleri kendine özgü kuralları olan önemli çalışmalardır. Öyle istediğiniz zaman kepengi kapatıp işi bırakma, gitme lüksünüz yoktur.

Herkesin anlayacağı şekilde söylemek gerekirse, siz doğanın böğründe bir boşluk yaratıyorsunuz. Doğa da buna karşı tepkiler vermeye çalışıyor, boşlukları doldurmaya çalışıyor. Doğanın aldığı önlemleri engellemek için tahkimat denen önleyici çalışmalar yaparız.

‘BİR TÜNEL ÜSTÜNDE HİÇ DURMADAN ÇALIŞILMALI'

Bir tünel açıldığı zaman gerilmelerin hesapları yapılır, ona göre desteklemeler planlanır. Tahkimat yaparken bir daire ve ortasını düşünün. Üst kısmını yapar, alt kısmını hayata geçiririz. Sistem birbirine bağlandığı zaman tam olarak çalışır hale gelir. Durdurulan projelerde alt yapının bir kısmının bitirilmediğini biliyoruz. Üretim yapılan yerlerdeki nihai çalışmaların bitirilmesi gerekiyor.

Biz tünel kullanıma açılsa da açılmasa da zemin hareketlerini sürekli izlenmesi lazım. Zemin hareketliliği bir takım öngörülerin dışına çıktığı zaman elbette hızlıca buna karşı müdahalelerin yapılması lazım. Böyle olmazsa çok ciddi sorunlar çıkabilir.

‘DOĞA HER ZAMAN İNTİKAMINI ALIR'

Biz metro çalışmalarında üç güvenliğe bakıyoruz: İş güvenliği, üretim güvenliği ve çevre güvenliği. Yaptığınız imalatın çevreye zarar vermemesini sağlamak durumundasınız. Durdurma kararıyla iş güvenliği sorunu kalmadı. Çünkü çalışan kimse kalmadı. Ama üretim ve çevre güvenliği alanında risk ciddi biçimde arttı.

Bu önlemleri alıp atılması gereken adımları atın, sonrasında yeniden ihale mi yapıyorsunuz orası sizin bileceğiniz iş demek lazım belediyelere. Önlemlerin bir an önce alınması lazım. Belediye bunu yapamaz çünkü bu, özel bir uzmanlık işi. Tekrar ihaleye çıkmaya bile vakit yok. Bunlar verilecek bir talimatla bir emirle çok rahat yerine getirilebilir.

Biz spesifik sorunları belirlemedik genel uyarılar yaptık. Burada irade kullanılması lazım. Bunun bir bedeli olacak elbette ama bu işleri yapmazsak ve kazalar olursa bedeller çok daha büyük olacak. Kepengi kapadık gittik diyemezsiniz. Doğa her zaman intikamını alır."