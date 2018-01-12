Gazeteci Yılmaz: Soma maden kazasının üstü örtülüyor

Aradan geçen 4 seneye yakın zaman dilimi içinde bölgeye sık sık giderek davayı bizzat takip eden ve bölge halkının nabzını tutan Birgün gazetesi muhabiri Meltem Yılmaz, yaşanmakta olanları ve davanın gidişatını Zafer Arapkirli ile Seyr-i Sabah programında anlattı:
‘BÖLGE İNSANI MADENCİLİĞE MAHKUM'
"Soma katliamının 20. duruşması yapıldığında bölgedeydim. 4 yıla yakın vakit geçti ama şartlarda değişen hiçbir şey yok. Madenciler ve ölenlerin yakınlarıyla yan yana durma ve ayrıntılı biçimde konuşma fırsatım oldu.
Söylenenlere göre madenlerde sıcaklık ve havalandırma sorunları konusunda önemli değişim ve iyileşmeler yaşanmamış. Aynı maden ocağı değilse bile bölgede pek çok maden ocağı işine aynen devam ediyor. Orada zeytincilik ve üzümcülük, tütüncülüğün ardından yok edildiği için insanlar madenciliğe mahkum bırakılmış durumda.
‘DAVALAR YENİDEN BAŞLIYOR GİBİ'
‘MADENCİLER, GÜNLÜK ÇALIŞMA ÜCRETİNDEN MAHRUM KALMAMAK İÇİN MUAYENEYE GİTMİYOR'
İşçiler belli zamanlarda doktora gitmek zorunda. Rapor almamak durumunda kalıyorlar çünkü hastalık çıkarsa çalışmaya devam edemiyorlar. İşinden ve günlük çalışma ücretinden mahrum kalmamak için madenciler muayeneye gitmiyor, rapor almıyor, röntgen çektirmiyor.
‘MEDYANIN ÇOK AZ BİR KISMI DAVAYI TAKİP EDİYOR ARTIK'
Medyanın çok az bir kısmı davayı takip ediyor artık. Kamuoyunun ilgisi de azaldı. Bir de ne yazık ki mağdur ailelerin katılımı çok düştü. Ailelerin büyük bir kısmı şu ya da bu sebeple başka şehirlere gönderilmiş. Davada ilerleme yok. Hatta geçen duruşmada mahkeme heyetinin değiştirilmesiyle en başa dönüldü. Bu duruşmada bilirkişi heyeti de değiştirildi. Benim duruşmayı izledikten sonra ilerleme olacağı üstüne pek bir umudum yok."
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