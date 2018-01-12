Gazeteci Yılmaz: Soma maden kazasının üstü örtülüyor

Manisa’nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen maden kazasıyla ilgili davada henüz bir sonuca ulaşılamadı. Gazeteci Meltem Yılmaz, davanın süreçlerini ve bölge halkının durumunu Seyr-i Sabah programında Zafer Arapkirli’ye değerlendirerek “Soma maden kazasının üstü örtülüyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin hatta dünyanın en büyük maden kazalarından biri 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana geldi. Manisa'nın Soma ilçesinde bir madende çıkan yangının ardından 301 işçi hayatını kaybetti. Hükümet yaptığı açıklamalarda davanın bir an önce sonuçlanarak suçluların cezalandırılacağını söyledi.

Aradan geçen 4 seneye yakın zaman dilimi içinde bölgeye sık sık giderek davayı bizzat takip eden ve bölge halkının nabzını tutan Birgün gazetesi muhabiri Meltem Yılmaz, yaşanmakta olanları ve davanın gidişatını Zafer Arapkirli ile Seyr-i Sabah programında anlattı:

‘BÖLGE İNSANI MADENCİLİĞE MAHKUM'

"Soma katliamının 20. duruşması yapıldığında bölgedeydim. 4 yıla yakın vakit geçti ama şartlarda değişen hiçbir şey yok. Madenciler ve ölenlerin yakınlarıyla yan yana durma ve ayrıntılı biçimde konuşma fırsatım oldu.

Söylenenlere göre madenlerde sıcaklık ve havalandırma sorunları konusunda önemli değişim ve iyileşmeler yaşanmamış. Aynı maden ocağı değilse bile bölgede pek çok maden ocağı işine aynen devam ediyor. Orada zeytincilik ve üzümcülük, tütüncülüğün ardından yok edildiği için insanlar madenciliğe mahkum bırakılmış durumda.

‘DAVALAR YENİDEN BAŞLIYOR GİBİ'

© Fotoğraf: Twitter Soma Holding Eski Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gürkan ilk kez ifade verdi Şu anda madenden çıkmak 40 dakika sürüyor. Hakkında çok konuşulan, ani sıcaklık artışlarında, hava sirkülasyonu kesildiğinde madencilerin sığınacağı yeterli yaşam odaları hala hiçbir maden ocağında yok. Maskeler çok pahalı olduğu için tatbikatta kullanılmıyor.

‘MADENCİLER, GÜNLÜK ÇALIŞMA ÜCRETİNDEN MAHRUM KALMAMAK İÇİN MUAYENEYE GİTMİYOR'

İşçiler belli zamanlarda doktora gitmek zorunda. Rapor almamak durumunda kalıyorlar çünkü hastalık çıkarsa çalışmaya devam edemiyorlar. İşinden ve günlük çalışma ücretinden mahrum kalmamak için madenciler muayeneye gitmiyor, rapor almıyor, röntgen çektirmiyor.

‘MEDYANIN ÇOK AZ BİR KISMI DAVAYI TAKİP EDİYOR ARTIK'

Medyanın çok az bir kısmı davayı takip ediyor artık. Kamuoyunun ilgisi de azaldı. Bir de ne yazık ki mağdur ailelerin katılımı çok düştü. Ailelerin büyük bir kısmı şu ya da bu sebeple başka şehirlere gönderilmiş. Davada ilerleme yok. Hatta geçen duruşmada mahkeme heyetinin değiştirilmesiyle en başa dönüldü. Bu duruşmada bilirkişi heyeti de değiştirildi. Benim duruşmayı izledikten sonra ilerleme olacağı üstüne pek bir umudum yok."