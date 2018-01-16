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    Seyr-i sabah

    Emekli Tümgeneral Yavuz: Suriye’nin toprak bütünlüğü, bizim sigortamız

    Seyr-i Sabah
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    Zafer Arapkirli
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    Suriye, gerek Rusya ve ABD gibi güçlerin, gerek çevre ülkelerin gerekse orada bulunan farklı grupların çıkar çatışmalarının içinden çıkılmaz haline geldiği bir alan. Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, bu bölgede yaşananlar ile ilgili, “Suriye’nin toprak bütünlüğü bizim sigortamız” değerlendirmesinde bulundu.

    Rakka DSG YPG
    © REUTERS/ Erik De Castro
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    ABD'nin Suriye'deki Kürt unsurları silahlandırması ve burada bir ordunun hayata geçmesi olasılığı için Türkiye çok sert tepki verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fiziki operasyon olasılığını dile getirerek ABD'yi çok sert bir dille eleştirdi.

    Çok bilinmeyenli bu denklemin olası sonuçlarını ve Türkiye'nin bu denklemdeki yerini emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, Zafer Arapkirli ile Seyr-i Sabah programında ışık tuttu:

    ‘SURİYE SINIRINDA ÖRDÜĞÜMÜZ DUVAR RAHATSIZ EDİYOR'

    "Suriye-Türkiye sınırında yaşananlar konusunda endişelenmemizi gerektirecek yeterince veri var. Bu iş bir çatışmaya doğru gidiyor. ABD'nin silahlandırdığı gruplar neden diğer taraflarda değil de Afrin'de? Bu tartışılmalı.

    Biz o bölgede uzun zamandır duvar örüyoruz. O duvarı engellemeye yönelik uzun zamandır saldırılar ve uğraşlar var. ABD amacına ulaşmak için yoğun gayret gösteriyor bütün kuralları da çiğniyor. Amacına ulaşıp ulaşamayacağını zaman gösterecek. Amacı o bölgede bir Kürt koridoru oluşturmak. ABD durmuyor. Kürtleri çok sevdiği için değil, o hisse kimse kapılmasın. Ortadoğu'yu parçalamak istiyorlar.

    ‘TÜRKİYE YANLIŞ YAPTI'

    Türkiye'yi yönetenler de daha önce oradaki rejimi değiştirmek isteyen adımlar attılar. Sonra baktılar ki felaketle karşı karşıya kalacaklar, attıkları adımlardan döndüler.

    Rejimin bütünlüğünü bozarak bugünleri aslında biraz da biz hazırladık. Hatamız büyük. Bunu fark ettikten sonra da geriye dönüp kendimiz ettik kendimiz bulduk diyemiyorsunuz. Neticede ortada bir tehdit ve Türkiye'ye yönelik hamle var.

    Şu an itibarıyla yapılan ülkenin geleceğine yönelik bir adımdır. O yüzden de diyoruz ki bu atılan adımlar hiç olmasın ve biz bunlara karşı koyalım. Şu anda bunu yapmak istiyoruz.

    İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi
    © Fotoğraf: DHA
    İran'dan ABD'ye 'Sınır Gücü' tepkisi
    ‘TÜRKİYE KARARLILIĞINI GÖSTERMELİ'

    Oradaki sorunları çözmeye gücümüz elbette yeter. Silah sevkiyatı devam ettiği sürece daha çok güç kullanmak gerekir. Ben bir askerim ama yine de diyorum ki güç kullanmak son yapılması gereken bir şeydir. ABD ile karşılıklı çatışma tehlikesi var. Ama varlığınıza saldırıda bulunanlara karşı da kararlı olacaksınız ki adam bunu aklından geçiremeyecek.

    Rusya, İran ve Türkiye Suriye konusunda ortak bir tavır takınıyorlar. Ülkenin toprak bütünlüğünü esas alan sağlıklı bir yaklaşım içindeler. Ama ülkelerin çıkarları her zaman aynı olamıyor. Suriye'nin toprak bütünlüğü çıkarlarını ön plana koyup diğer çıkarları biraz geriye atabilmek lazım. Bu da Türkiye'yi Suriye'ye Rusya ve İran gibi bakmaya zorluyor. Oysa Türkiye hem ABD'ye karşı koyup hem resmi hamleler yapılsın istiyordu. Bu bakış açısı Türkiye'yi zayıflatıyor.

    ‘Türkiye, (Suriye Devlet Başkanı Beşar) Esad ile bir araya gelmem' gibi fantastik konularla bu saatten sonra artık uğraşmamalı. Hayat bazı adımların yanlış olduğunu Türkiye'ye öğretiyor. Temel çıkar Türkiye'nin çıkarı. Türkiye oradaki bazı muhalif kesimlere destek verdi ve o kesimin de beklentileri var. Ama onların beklentilerini minimuma indirmek lazım. ABD'nin yaptığı bu oluşum toprak bütünlüğünü bitirmeyi hedefleyen bir hareket. Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanması bizim için bir sigorta."

    İlgili konular:

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    Etiketler:
    Ahmet Yavuz, Afrin, Rusya, İran, Suriye, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
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