CHP’li Çakırözer: Eskişehir’deki santraller verimli kullanılsın

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Seyr-i Sabah programında Eskişehir’de yapılması planlanan termik santral için yapılanları anlattı. Çakırözer, yeni santraller yerine bölgede çalışmayan veya verimsiz çalışan tesislerin doğru kullanılmasını önerdi.

CHP'li Utku Çakırözer, Anadolu'nun en verimli topraklarından biri olan Eskişehir'in Alpu Ovası'na açılması düşünülen termik santral ile ilgili gelişmeleri Seyr-i Sabah programına değerlendirdi. Çakırözer, verimli toprakların termik santrale dönüştürülmesini, tarım sit alanı vasfının ortadan kaldırılmasını, bu tür vasıfların ortadan kaldırılması için kanunsuz biçimde yönetmeliklerin değiştirilmesini eleştirdi:

‘ÇİVİ BİLE ÇAKMAK YASAK'

"Eskişehir Alpu ovası, Türkiye'nin en verimli tarım arazilerinin başında gelen bir alan. Buğday, arpa, mısır ve şeker pancarı üretiliyor. Sadece Eskişehir'i değil Anadolu'yu doyuruyor. Bunu sadece biz söylemiyoruz. Hükümet burayı 2017 yılının başında çıkardığı bir kararnameyle tarımsal sit alanı ilan etti. Buraya çivi bile çakmak yasak.

2017 yılı yazı biterken özelleştirme yüksek kurulu, özelleştirme idaresi marifetiyle buraya linyit yatakları işletecek bir tesis ve termik santral ilanı çıktı. Hepimiz buradan öğrendik yapılacakları. Burası Eskişehir'e 30, çevre yerleşim merkezlerine bir kilometre.

2 milyar dolar yatırımla 1080 kilowattlık bir termik santral yapılacak. Böylesine verimli bir tarım arazisi ilan edilmiş bir yere santral kurmak mümkün değil. Bunun için tarımsal arazi vasfının ortadan kaldırılması lazım. Bunun için oylama yapıldı. 6'ya 4 bir sonuç tıktı. 6 oyu verenleri saymak gerekirse: Vali, Defterdar, İl Çevre Müdürü, İl Tarım Müdürü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) ve maalesef Osmangazi Üniversitesi temsilcisi. Kamu kurumlarının temsilcilerinin oylarıyla tarımsal araziyi vasfından çıkardılar. Ancak 3'te 2 oy gerekiyordu. Ama Tarım Bakanlığı'nın dünyada hiçbir yerde örneği görülmeyecek şekilde yönetmeliği değiştirildi ve 3'te 2 çoğunluğu kaldırdı.

‘MEVCUT TERMİK SANTRALLER TAM KAPASİTEYLE KULLANILMIYOR'

Ben de yurttaşlar da yerli kaynaklardan yenilenebilir kaynaklardan enerji bulunmasından yanayız. Ancak Eskişehir'de yapılan işlerin zararı yararlarını kat kat geçiyor. Nedir bu zararlar? Burada kullanılacak olan linyit verimli değil. Ayrıca Eskişehir'in etrafında 6 adet termik santral var ve bunlardan biri hiç kullanılmıyor. Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) mevcut termik santrallerin tam kapasiteyle kullanılmadığını söylüyor. Yenisini yapmak yerine mevcut olanlarını doğru kullanmak gerekiyor. Bu bölgede bazı belediyeler ihtiyaçlarını güneş enerjisiyle sağlıyor. Kuyudan suları güneş enerjisiyle çıkarıyorlar.

© AA/ Veli Gürgah Türkiye'de 81 ilden sadece 6'sının havası temiz

Eskişehir, Türkiye'nin havası en temiz 6 ilinden biri. Doğal gaz geldikten sonra havası çok temizlendi ve bazıları yeniden eski kirli zamanlarına dönmesini istiyor. Sanırım tarım konusunda bizim gibi başka iller de var. Bir taraftan şeker fabrikaları kapatılırken pancar üreticileri üretemez hale gelirken o topraklara tarım yapılmasını engelleyecek zehir santrali dediğimiz termik santraller yapılıyor. Eskişehir özelleştirme kapsamındaki 25 fabrikadan biri. İkinci aşamada Eskişehir'deki Kazım Taşkent fabrikasının satışı gerçekleşecek.

Umut ediyoruz ki hem sivil toplumun hem de halkın istekleri göz önünde bulundurulur ve alınan bu karardan dönülür."