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    Seyr-i sabah

    CHP’li Şeker: Yüzde 50’ye hitap edecek başkan demokratik yollarla bulunmalı

    Seyr-i Sabah
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    Zafer Arapkirli
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    CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Seyr-i Sabah programında CHP içinde 48 milletvekilinin yayınladığı ortak bildirinin sebep ve amaçlarını sıraladı. Şeker, önümüzdeki seçimlerde halka sunulacak doğru başkan adayının daha demokratik yollarla bulunmasını önerdi.

    CHP mitingi
    © AFP 2018/
    CHP'li 48 milletvekilinden 7 maddelik tüzük bildirisi
    CHP'nin bu hafta sonu yapılacak tüzük kurultayı öncesi, 48 milletvekili ortak bildiri yayınladı. CHP Genel Merkezi'nin kurultay sürecindeki tavrını eleştiren milletvekilleri, taleplerini 7 madde halinde sıraladı. Bu 48 milletvekilinden biri olan CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, bu maddelerin sıralanma sebebini ve bundan sonraki süreçleri Seyr-i Sabah programına değerlendirdi:

    'TEPEDEN DAYATILAN KURALLARA KARŞIYIZ'

    "İki yıldır bir tüzük kurultayı yapılacağına dair bir söz vardı ve bu tutulmadı. Kurultaydan sonra birden gazete ilanından öğrendik ki kurultay yapıyoruz. Herkesin görüşlerini katabileceği bir kurultay düşlemiştik, böylesine baskın bir kurultay değil. Tepeden dayatılan yöntemler istememiştik. Bunların dayatılması, partinin içinden insanları rahatsız etti.

    2019'a doğru düzenleme güzel ama kimsenin haberi olmadan yapmak iyi olmadı. Biz bunun her halükarda alelacele karar alınarak yapılmasını, gazete ilanlarından öğrenmeyi doğru bulmadık. Tüzükte yeterince yetki var, önemli olan bunların kullanılıp kullanılmadığı. Biz CHP olarak ön seçim yapan bir partiyiz. Adaylarımızı böyle belirliyoruz. Bunun daha geriye götürülüp diğer partilere benzetilmesi Türkiye için de bir kayıp.

    Daha çok üyenin söz sahibi olduğu, üye beğenmeyince değiştirebildiği bir sistem olmalı. Genel merkezde 5-6 veya 60 kişinin verdiği karar mı daha doğru olur yoksa Türkiye'ye dağılmış 600 bin kişini verdiği karar mı? Olumlu yönlerimiz var. Daha demokratik olabilecekken daha geriye doğru gidiyoruz. Hiçbir il başkanının böyle bir talebi yok.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
    © Fotoğraf: CHP
    Kılıçdaroğlu'ndan parti üyelerine: Benim konuşmalarımı izleyin, söylem birliği sağlamamız lazım
    ‘YÖNTEMLERİN DAHA DEMOKRATİK OLMASI CHP'YE YAKIŞIR'

    Kendi partimizin kurultayında seçilen parti meclisi üyelerimizin çalışılmayacağını söylemek doğru olmaz. Parti genel başkanı liste yapar, o onaya sunulur. Sonuçta bunlar partinin en üst kademesine demokratik yöntemlerle seçilmiş en üst düzeyde kişiler. Yöntemlerin daha demokratik olması CHP'ye daha çok yakışan bir şeydir. Kişiler atamayla değil seçilmiş olarak gelirlerse daha da rahat hareket ederler.

    Bizim konumuz olayın genel başkan yarışına indirgenmesi değil. Biz halka heyecan vermeye çalışıyoruz. Önümüzde 2019 var. Henüz kurultayımızı yaptık. Hemen yakın zamanda genel başkan yarışına girmemiz ülkeye fayda sağlamaz. Yönetim anlayışına gidip ülkeye heyecan vermemiz gerekiyor. Ama genel merkez yetkiyi daha çok elinde toplayacak maddelerle geliyor, buna itiraz ediyoruz. 2019'a yönelik başarıların artması için daha demokratikleşmemiz gerekiyor.

    Başkanlık seçimleri için biz bir geçiş dönemi bekliyoruz. Biz yüzde 50'ye hitap edecek adayı hangi yöntemlerle bulacağız bunlara bakacağız. Manifestonun hazırlığında 5 milletvekili arkadaş çalıştı. Biz orda partinin daha solda konumlanması, ülkenin sağ iktidarlarla bu hale geldiğini söyledik. Bizim bir sol politikayı ortaya koymamız gerekiyor. Bunun dışında yine beraber hazırladığımız tüzük taslağı var. Bütün örgütlerden öneri ve eleştirileri topladık. Bunların sonucunda bir öneri getiriyoruz. Burada asıl mesele partinin kendine güvenmesi. Böylece halka da güven verip bu ceberut iktidarın elinden de ülkeyi kurtaracaktır."

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    Etiketler:
    CHP, Ali Şeker
    Topluluk kurallarıTartışma
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