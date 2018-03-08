Ertuğrul Günay: Siyaset zaman zaman lobilerin önünde eğilip bükülebiliyor

"Türkiye son derece yoğun siyasi tartışmalar yaşıyor. Bu tartışmaların içinde Antalya ve çevre gibi sorunlar hep dikkatlerden kaçıyor. Antalya sadece Türkiye değil dünya turizmi için çok önemli destinasyonlardan biri. Biz geçmiş yıllarda yabancı turist sayısını 10 milyonların üstüne çıkarmıştık. Son birkaç yılda sıkıntı yaşanıyor. Turistlerin azaldığı dönemi Antalya şehrin rehabilitasyon zamanı olarak kullanılabilirdi, fırsat kaçırıldı. Belki yerel belediyeler bunu istedi ama mümkün olamadı.
‘KARADENİZ'DE HÜKÜMETİN DEĞİL MÜEAHHİTLERİN DEDİĞİ OLUYOR'
Karadeniz'de turizm yapmak istiyorsak HES'lere (hidroelektrik santral) fren yapmamız gerekiyor gibi geliyor bana. Hem akarsuyu borulara alıp hem doğayı yok edip turizm yapamayız demiştim o zaman. O zamanlar Karadeniz'den geçen yeşil yol, gerçekten yeşil yol olarak düşünülmüştü kara bir asfalt olarak değil.
Karadeniz'de hükümetin kararları değil de müteahhitlerin istekleri oluyor gibi geliyor bana.
‘BÜTÜN NİYETLERİ AŞAN BAŞKA BİR İRADE SÖZ KONUSU'
Müteahhitler zaman zaman çok güçlü olabiliyor. Lobiler kuruluyor. Vahşi kapitalizmin durumu bu. Dışarıdan güçlü gibi gözüküyor olabilir iktidar. Ama içinde olunca hükümetin iradelerini aşan, bakanların gücünü aşan iradelerin olduğunu görebiliyorsunuz.
Dünyayı şirketler yönetiyor hükümetler görüntüsü altında. Kapitalizm her dönemde son derece vahşidir. Bir bakan olarak bana yüzüme karşı baskı yapılmadı. Ama ben İstanbul'daki yüksek yapılaşmaya karşı çıktığımda, yapılaşmanın şehrin siluetini bozduğunu söylediğimde, ki bakanlığımın dördüncü yılıydı, aleyhimde müthiş bir kampanya olduğu söylendi bana. Bunun sebebi rant merkezlerine karşı çıkmamdı. Sonuç ortada: Ben görevden ayrıldım ve İstanbul'da yapılar yükseldi.
‘LOBİLER TÜRKİYE'DE FAZLA ETKİLİ OLMAYA BAŞLADI'
Elbette devletteki bir takım birimlerde görüş birliği oluşuyor. Lobiler şurada şunu yapalım diyerek siyasi iradeyi yönlendiriyorlar. Lobiler dünyanın her yerinde var: Yunanistan'da da var Amerika'da da var. Ama burada biraz fazla etkili olmaya başladı. Benim söylediğim Türkiye'de siyasi irade zaman zaman bunların önünde eğilip bükülüyor. Benim söylediğim siyasi irade çok daha katılımcı, danışmacı ve saydam olmalıdır ki bu yanlışlardan sakınılsın. Yoksa Erdoğan, İstanbul'a ihanet ettim demek zorunda kalır mıydı?
Bir yere proje yapacağınız zaman çevredeki tüm halkı toplayıp anlatacaksınız. Ben zamanında bunu yaptım. Muhtar gelir, yerel insanlar ve sivil toplum örgütleri gelir. Katılım toplantısı yapılır. İtirazlar alınır, dinlenir, değerlendirilir, askıya çıkarılır. Biz demokrasi konusunda oldukça geriden geliyoruz. Dünyada demokrasinin katılım ve saydamlık gibi vazgeçilmez ayakları var."
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