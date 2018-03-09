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    Seyr-i sabah

    Uber sürücüsü Evcimen: Şoförü şoföre kırdırıyorlar

    Seyr-i Sabah
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    Zafer Arapkirli
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    Uber araç hizmetleri şirketinin Türkiye’de faaliyetlerini başlatmasından bu yana taksi ve Uber şoförleri arasında bir kavga sürüyor. Hem taksi hem de Uber şoförlüğü yapan Hüseyin Evcimen bu kavganın sebeplerini Seyr-i Sabah programına değerlendirirken sermaye sahipleri tarafından şoförün şoföre kırdırıldığını dile getirdi.

    Taksi
    © AA/
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    Tüm dünyada büyük bir hızla yayılan Uber hizmetleri Türkiye'de de büyük ses getirdi. Ancak sahiplik bedeli milyonları bulan taksi plakası sahipleri, işlerini ellerinden almak isteyen Uber'in varlığından son derece rahatsızlık duydu. Önce sosyal medyada başlayan karşılıklı atışmalar fiziksel ortama kaydı. Son bir hafta içinde taksi şoförleri tarafından birkaç Uber sürücüsü darp edildi. Daha önce taksi şoförlüğü yapmış, şu anda Uber ile çalışan Hüseyin Evcimen bu sürtüşmenin sebeplerini ve her iki sürüş hizmetinin zorluklarını Seyr-i Sabah programında anlattı:

    ‘BU İŞ O KADAR GRİ BİR ALAN Kİ…'

    "Şu anda Uber'e bağlı aracı olan birinin yanında sürücülük yapıyorum. Daha önce bir taksi sahibinin yanında şoförlük yapıyordum. Uber kullanan müşteriye sorarsanız bu hizmet çok güzel bir çözüm. Benim bildiğim yasal bir şirket. Uber şirketinin vergi vermesi ya da vermemesi arabayı kullanan kişiyi bağlamaz. Arabaların hepsi yasal ve parasını veriyor.

    Dünyanın hiçbir yerinde Uber'in şirket olarak kendine bağlı bir tane bile aracı yok. Hepsini şahıslar çalıştırıyor. Bu hizmeti vermek için gereken araçlardan birini alıyorsunuz. Bu taşımacılığı yapmak için belediyeden istenen tüm evrakları tamamlıyorsunuz. Sonra iç dizayn için istedikleri her şeyi yapıyorsunuz. Uber araçların hepsinin turizm taşımacılık belgesi var, faturası var, yasal izinleri var.

    Polis araçları çevirdiği zaman yolcu ben turistim, şoför ben Uber sürücüsüyüm derse ceza yok. Ancak yolcu ben Uber hizmeti kullanıyorum deyip şoför Uber şoförüyüm derse polis ceza kesiyor. Ama kanunun hiçbir yerinde bunun yasak olduğu konusunda bir madde yok. Uber sisteminde alacağınız yolcu ve gideceğiniz yer bellidir. Onlara vereceğiniz para da bellidir. Bu iş o kadar gri bir alan ki çözümün ne olduğunu ben de bilmiyorum. İstanbul halkı taksilerden çok şikayetçi ve Uber'den çok memnun.

    Taksi
    © AA/
    Taksiciler, müşteri gibi Uber çağırıp şoförü dövdü
    ‘TAKSİCİNİN MASASINDAN HER GÜN BİR DİLİM EKMEĞİ AZALIYOR'

    Uber kullanan hemen herkes eski taksici. Ancak takside çalışanlar haklarını hiç alamıyorlardı. Sigortaları ve hatta paraları neredeyse hiç verilmiyordu. Uber'de ya maaşla ya primle çalıştıkları için müşteriye karşı çok daha pozitif geri dönüyorlar.

    Hala taksicilik yapan arkadaşlarla çayımızı kahvemizi içiyoruz. Ama sosyal medyada çok sert mesajlar var. Taksi ve plaka sahipleri şoförü şoföre kırdırıyor. Taksici olarak çalışanların her gün masasından bir dilim ekmeği azalıyor. Sosyal medyada Uber ve taksici çekişmesini besleyenler var. Sonunda birinin canı yanacak. Can yakan ve canı yanana yazık olacak. Bu arada da sermaye bir şekilde kendi işini görecek. Taksi plakası sahiplerinin yüzde 90'ı piyasaya çıkmıyor. Uber sahiplerinin de yüzde 50'si yola çıkmıyor. Uber ve Taksi plakası sahibi aralarında kavga ederken olan şoföre oluyor. Pazartesi günü bir mahkeme var. Sosyal medyada insanları çok gazladılar bir şey çıkacak diye. Umarım her iki tarafın şoförleri birbirini kırmaktan vazgeçer."

    Etiketler:
    Taksi, Uber
    Topluluk kurallarıTartışma
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