CHP’li Yılmaz: AKP’nin hatalı söylemlerini askerimiz canıyla ödüyor

‘AFRİN'DEKİ HALKIN TÜRKİYE'YE KARŞI GÜVENİ SAĞLANMALI'
"Operasyon, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) başarısıyla sonuçlandı. Türkiye'nin güvenliği açısından önemliydi. Biz bunun önemini biliyorduk. Şimdi yeni bir aşamaya geçildi. Bu operasyon devam ederken bir öneride bulunmuştuk: Yerel halkın temsilcilerinden oluşan bir kent meclisinin oluşturulmasını önermiştim. Böylece Türkiye'ye dönük oluşabilecek bakış açılarının ve bazı ithamların önünün kesilebileceğini söylemiştik.
Orada bir düzensizlik olduğunda bunun Türkiye'ye karşı nasıl kullanılacağını bilmek lazım. İlerde bir harekatın olması halinde oradaki yerel halka örnek teşkil edebilecek yapı da ortaya çıkmış olacak. İnsanlar şunu düşünmeli: Türkiye geldi, PKK'nın pisliğinden yapılanmasından kanton yapısından kurtardı. Bizim topraklarımızı özgürleştirdi. Yarın öbür gün herkes gider ama biz burada kalıcıyız buradaki halklarla akrabayız dememiz lazım. Daha farklı bir üslup ve stratejiyle akılla bunu yapmamız lazım.
AKP anlayışının nasıl gizli pazarlıklar yapabileceğine geçmişte de şahit olduk. Bu konularda olabilecekleri kestirmek zor. Ama ABD ile atışıyormuş gibi gözüküp onların dediklerini yaptıklarını biliyoruz. Bugün ABD'ye söylenenlerin yüzde biri bile yapılmamıştır. Hükümetin ABD ve İsrail ile ilişkileri tamamen ikiyüzlüdür. Halkın önünde söverler sayarlar ama perde arkasında ilişkileri götürürler. Bunlar mazlumlarla ağlar, onları mazlum edenlerle de iş tutarlar.
Hükümetin Ege adalarıyla ilgili tek bir kelimesi yoktur. Yunanistan gelip orayı işgal etmiştir. Kıbrıs Rum Kesimi'nin yaptıkları ortadadır bununla ilgili tek bir kelimeleri yoktur. Söze gelince mangalda kül bırakmazlar. Menbiç ile ilgili ne söz verdiler bilmiyoruz. Ama ABD ve PKK'nın kafasında Fırat'ın batısında yer alan Menbiç altında yer alan havaalanını, Rakka'nın batısını ve aşağıda da demiryolu olan yerde yapılanma ve devletleşmeye gitmek var. Bir pazarlığın unsuru olarak bu müzakereler yapıldığını bilmemiz lazım. AKP bunun neresinde ve ne kadar farkında bunu sonra göreceğiz.
Keşke Suriye başka bir yapıda olsaydı. Katil Esad diyorlar ama (Sudan Devlet Başkanı) Ömer El Beşir'i ağırlıyorlar. Bu ikiyüzlülüktür. (Suriye Devlet Başkanı Beşar) Esad ile bir diyalog kanalının açılması önemlidir. Türkiye bölgesel açıdan biz buradayız ve koordine halindeyiz görüntüsü vermeli. Esad yarın Suriye'yi tekrar birleştirirse Türkiye bu kanalları oluşturmadığından bize çıkın diyecektir. Çıkmadığımız zaman da biz işgalci pozisyonuna düşeceğiz. Diyelim ki bölündü. O zaman ikinci seçeneğimiz olması lazım. Esad düşmanlığının özünde İsrail taşeronluğu var. Bu işe başta girmemizin sebebi İran'ın oraya girmesini engellemekti. Bunu istemeyen de İsrail'di.
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