Emekli Büyükelçi Loğoğlu: Avrupa Birliği ile ilişkilerde geri gidecek yer kalmadı

Emekli Büyükelçi Faruk Loğoğlu, Avrupa Birliği (AB) ve Rusya ile yaşananları Seyr-i Sabah programına değerlendirdi. Loğoğlu, Türkiye ile AB’nin arasında gerçekleşen Varna zirvesini değerlendirirken ilişkilerin ileri de geri de gitmediğini belirterek “Zaten geriye gidecek yer kalmamıştı” değerlendirmesini yaptı.

Türkiye diplomaside birbirinden zorlu sınavlardan geçiyor. Avrupa Birliği ile giderek gerginleşen ilişkiler önemli bir sınavdan geçti: Varna'da toplanan AB, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelerek giderek bozulan ilişkileri düzeltmeye çalıştı. Seyr-i Sabah programına konuşan emekli Büyükelçi Faruk Loğoğlu, toplantının kayda değer sonuçlarının olmadığını, tek olumlu yaklaşımın iki tarafın da ilişkileri koparmak istememesi olduğunu dile getirdi:

'SOMUT BİR İLERLEME YOK AMA İLİŞKİLER KOPMADAN GİDİYOR'

"Zirveden çıkardığım sonuç beklenildiği gibi buradan somut bir sonuç çıkmadı. Tamamen olumsuz muydu? Hayır. Olumlu haneye kaydedilebilecek bir husus, tarafların müzakere sürdürme konusunda niyetli olduğunun gözükmesi oldu. Çok hayal kırıklığı yaratan bir durum değil bu. Türkiye-AB ilişkileri hep patinaj yapıyor. Taraflar geriye gidemiyor, geriye gidecek mesafe kalmadı. ‘Madem ileri gidemiyoruz, geri de gitmeyelim' dedi taraflar. Somut hiçbir şey yok. ‘Vize serbestisi konusunda AB değerlendirmelerimiz devam ediyor' diyor. Gümrük Birliği anlaşmasını yenileme müzakerelerinden bahis yok. Kıbrıs konusunda yapılan açıklamalar AB'nin Yunanistan'ın yanında olduğunu gösteriyor. Terörle mücadelede bir kıpırdama yok. Sığınmacılar konusu ön plana çıkıyor. Bu da şaşırtıcı değil. AB'nin en üzerine gitmekte sıkıntı çektiği konu yasa dışı göçmenler konusu olmuştur. Türkiye bu bağlamda AB'nin yükünün tamamını sırtlanmış durumda. Somut bir şey yok ama Türkiye-AB ilişkileri kopmadan devam ediyor diyebiliriz özetle.

© REUTERS/ Olivier Hoslet Tusk: Bulgaristan’daki AB-Türkiye zirvesinin amacı diyalogu yeniden kurmak

Bundan biraz endişe duymalıyız. AB tarafı ‘yılan bana dokunmasın kötülük bana gelmesin sığınmacılar gelmesin' diye bir tutum sergilemiş. Bunun altında Avrupa ve Batı'nın Rusya ile yaşadığı gerginlik söz konusu. Eğer AB, Varna'da daha sert davransaydı ‘Türkiye'yi Rusya'nın kucağına iteriz' diye düşünmüş olabilir. Türkiye her zaman kendi beklentilerini dile getiriyor. Aynı şeyi AB de yapmalı ve samimi olmalı.