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    Seyr-i sabah

    CHP’li Tüm: İktidar silahlanmaya karşı duyarsız kalıyor

    Seyr-i Sabah
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    Zafer Arapkirli
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    CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, Türkiye ve dünyada son zamanlarda daha çok konuşulmaya başlanan silahlanma konularını Seyr-i Sabah programına değerlendirdi. Tüm, sürekli verdikleri önergelerin mecliste iktidar oylarıyla reddedildiğini, iktidarın silahlanma ve kadın cinayetlerine duyarsız kaldığını söyledi.

    Mermi
    © AA/
    Sivillere mermi hakkının 1000'e çıkarılması TBMM gündeminde
    Türkiye'de 25 bin ruhsatsız silah olduğu söyleniyor. Kamuoyunda sıkça tartışılan kadın cinayetlerinin yüzde 80'i ateşli silahlarla işleniyor. Kadın cinayetleri yüzde 1400 arttı. Öldürülen kadınların büyük bir bölümü 16-17 yaş arasındaki çocuklar. Silahlanmaya karşı bir hareket başlatan CHP'nin Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, Seyr-i Sabah programında iktidarın verdikleri soru ve araştırma önergelerini engellediğini, silahlanmaya ve cinayetlere karşı duyarsız kaldığını anlattı:

    ‘SİLAHLANMA KORKUNÇ BOYUTLARA GELDİ'

    "Bildiğiniz gibi ülkemizde silah kullanımı korkunç boyutlara ulaştı. Her gün insanlarımız sokak ortasında iş yerinde hayatını kaybediyor. Son üç yılda yüzde 61 artış görülüyor bu olaylarda. 2187 kişi öldürüldü, 3529 kişi yaralandı. Umut vakfı verilerine göre, kadın cinayetlerinin yüzde 80'i ateşli silahlarla işlendi. Bunlar medyaya yansıyan rakamlar. Yansımayanları bilmek çok zor.

    Ülkemiz silahların en kolay alınabildiği ülkelerden biri. Bugün internetten bile silah satın alabiliyorsunuz. Geçtiğimiz yıl internetten alınan bir silahla 17 yaşındaki bir çocuk öldürüldü. Tüm bu cinayetler artarken bireysel silahlanmanın araştırılması talebimiz milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. İçişleri Bakanlığı, tüm artan cinayetlere rağmen, mermi hakkını 5 kat artırarak 1000 adede çıkardı.

    Bireysel silahlanmaya karşı dünya sessiz kalmıyor. ABD'de öldürülen çocuklar için 24 Mart tarihinde Beyaz Saray önünde bir milyon kişinin katıldığı eylemde de gördük bunu.

    Silah, tabanca
    © AA/
    Kayıp silahlar TBMM gündeminde
    ‘İKTİDAR KÖR VE SAĞIRI OYNUYOR'

    İktidar sadece silahlanma konusunda değil toplumsal konularda kör ve sağırı oynuyor. Ciddi bir itirazları yok. İşin tehlikeli boyutta olmadığını söylüyor. Parmak kaldırıp reddediyorlar. Bugün 25 milyon kaçak silah olduğu düşünülüyor. Cinayetlerin azaltılması için silahlara ulaşmanın zorlaştırılması gerekiyor. Bu konuda yasal önlemler alınmalı. Bu cinayetler öteki türlü artmaya devam edecek.
    İmza kampanyası başlattık ve 1 milyon imzaya ulaşmak istiyoruz. Bunu tüm dünyaya duyurmak istiyoruz. Bu konuda siz de imzalamak için Twitter'da #Silahlanmaya1MilyonKereHayır etiketini takip edebilirsiniz. Herkesten destek bekliyoruz duyarlı olmasını bekliyoruz.

    ‘HER ÜÇ ADAMDAN BİRİ SİLAHLI'

    Bu yaptığımız konularla duyarlılık sürekli artıyor. Bundan asla vazgeçmeyeceğiz. Bireysel silahlanmanın mecliste konuşulması gerektiğini düşünüyoruz. Medya ve kamuoyundan destek istiyoruz. Bu kampanya onlarla birlikte daha güzel hale gelecek. Elbette kadınlar her gün öldürülüyorsa bunun konuşulması gerekiyor. Kadın ve çocuk cinayetleri giderek artıyor. Öldürülenler genellikle 16-17 yaşındaki genç kızlar. En büyük terör bu aslında. Günlük yaşamdaki ölüm haberlerini günlük gazetede her gün görüyoruz.

    Darbe gecesinde 106 bin silahın kaybolduğu söylendi. Bununla ilgili araştırma önergesi verdim. 2016 yılında kayıp silah sayısı 14 bin, 2017 yılında 107 bine çıkmış. Bununla ilgili araştırma önergemiz iktidar tarafından reddedildi. İçişleri Bakanlığı verileri bunlar. Bu açıklamayı bakan bizzat reddetti. Bunları tarih boyunca kaybolmuş silah sayısı olarak söyledi. Bunun için komisyon oluşturulmasını istiyoruz ama sürekli reddediliyor. Her üç adamdan biri silahlı. Toplumsal anlamda büyük bir tehlike oluşturuyor bunlar. Ruhsatlı silah sayısı 750 binken ruhsatsız silahın 25 milyon olduğu söyleniyor. Biz insana değer vermeli ve yatırım yapmalıyız. Şiddetle gözyaşı ve ölümle değil mutluluk için insanların ölmemesi için elimizden gelenleri yapmalıyız. Ne yazık ki meclis hayatın her alanında olduğu gibi bunda da duyarsız kalıyor. Kadın cinayetleri yüzde 1400 artmış, 14 binin üstünde kadın cinayete kurban gitmiş. İktidar buna göz yummamalı. Bir an önce yasal önlem almalı."

    Etiketler:
    kadın cinayetleri, Silahlanma, Mehmet Tüm
    Topluluk kurallarıTartışma
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